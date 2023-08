Ni ljevica ovo više ne može ignorirati: Penava ima najbolje karte u rukama

Autor: Dnevno.hr

Putevi Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića ukrstili su se dvaput u dva dana, prvo na obilježavanju Oluje i Kninu, potom i na Sinjskoj alci, a nakon “dvostrukog programa” i službeno kreće godišnji odmora za sam politički vrh.

Plenković, kao i njegov HDZ, na godišnji odmor može otići spokojan, afera HEP i štrajk pravosudnih djelatnika zbog koje je sazvana izvanredna sjednica Sabora stavljeni su ‘ad acta’, a zadovoljstvo mu može biti potpuno nakon što je danas (ponedjeljak) Milanović stavio svoj potpis na imenovanje novog šefa VSOA-e.

No, ako Plenković i HDZ-ovci na “godišnji” mogu ići spokojni, što tek treba reći za Domovinski pokret koju je ovu “polusezonu”, prema relevantnim anketama, okončao na petom mjestu s podrškom od 7,7 posto anketiranih Hrvata? Za usporedbu, na početku prošle godine bili su na 4,9 posto, dakle tijesno ispod granice “izbornog praga”, što znači da im je podrška u samo godinu i pol skočila za nevjerojatnih 50 posto!





Penava ima odlične karte

Druga stvar koja ih može obradovati jest da su svi koji su “na papiru” iznad njih (to su, podsjetimo, HDZ, SDP, Možemo i Most) u padu, tako da uoči izborne godine Ivan Penava i društvo imaju zaista odlične karte u rukama. Koliko su im “brojke” dobre govori i to da ni komentatori s ljevice više ne mogu ignorirati njihov uspjeh te pokušavaju u svojim analizama pronaći pukotine u drugim strankama koje su, eto, “domovinci” popunili.

No, treba biti pošten i reći da Domovinski pokret nije stranka koja isključivo koristi tuđe slabosti (one, dakako, postoje i nije ih “grijeh” koristiti”), već da su se među potencijalnim biračima isprofilirali svojim proaktivnim politikama i jasnim stavovima. Kad je trebalo imati “petlje” i skupljati potpise za opoziv Andreja Plenkovića, oni su odlučno ušli u priču iako su znali da Plenković neće pasti. No, time su jasno su ukazali na sve premijerove propuste (od afere Janaf pa do Ine, izostanka obnove i zdravstvene reforme, pa sve do sumnjivog zatvaranja sisačke rafinerije) i dali mu do znanja da ga neće štedjeti niti u jednom trenutku.

Beskompromisna obrana Domovinskog rata i HOS-a

Da niti u jednom trenu nisu kalkulanti pokazali su i nedvosmislenoj podrški HOS-ovcima. I dok većina političara s desnice u tim prilikama važu riječi kako bi bile ugodne potencijalnim biračima, a da istodobno budu ugodne “europljanima”, DP-ovci u svakom trenutku prema HOS-ovcima, a i općenito Domovinskom ratu, pristupaju bez kompromisa. Za njih to crvena linija koja se ne smije prijeći, a to su dokazali u svim navratima kad bi se HOS-ovci našli na tapetu ili se Domovinski rat problematizirao, bilo u Saboru, bilo u javnosti općenito.

Kako bez kompromisa pristupaju najvažnijoj temi iz novije hrvatske povijesti, tako su prepoznali i najbolniju točku hrvatske sadašnjice, demografiju. Ako pratite istupe DP-ovaca posve je jasno da je im je demografija centralna tema, uostalom i najveći skup koji su organizirali, nazvan “Ustani i ostani”, održan pred 10.000 ljudi u Slavonskom Brodu, u fokusu je imao upravo ovu temu, iseljavanje Hrvata. A veliki odziv Slavonaca pokazao je koliko su pogodili…

Uskoro drugi po brojnosti?

I konačno, Domovinskom pokretu treba odati priznanje za rad na terenu. Ovaj tekst smo počeli s “godišnjim odmorom za političare”. I dok se većina njih “banja” po Jadranu, iz Domovinskog pokreta medijima i dalje dolaze priopćenja na redovnoj razini. I to ne iz “centrale”, već primjerice o izborima u istarskom ogranku ili konferenciji za medije u Šibeniku… Govori to o snažnoj bazi “domovinaca” koji su, procjenjuje se, prešli 10.000 članova, a ogranke imaju u svim županijama.

To znači da su po brojnosti blizu drugog mjesta (na posljednjim stranačkim izborima drugoplasirani SDP je imao 11.559 birača. a Grbin je nakon toga napravio čistku), a nije na odmet spomenuti da su među članovima – nabrojit ćemo samo one koji su u zadnje vrijeme pristupili DP-u – ratni zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić, legendarni pjevač Stjepan Jimmy Stanić, zatim intelektualac Slobodan Prosperov Novak, a i donedavno nestranački političari, bivši triljski gradonačelnik Ivan Šipić i Ivan Kukavica, županijski vijećnik u Splitsko-dalmatinskoj i gradu Imotskom.

Rezultati tog “terenskog rada” već se vide, na lokalnim izborima koji su održani nakon redovitih (ponovljeni i kotarski) DP redovito prelazi 10 posto, što je zalog koji bi iduće “superizborne godine” morali kapitalizirati na radost svih koji čekaju da se u Hrvatskoj napokon pojavi istinska domoljubna i suverenistička opcija.