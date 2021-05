NEZGODAN VIDEO ZASTUPNICE SDSS-a: ‘Pregovarali smo i dogovarali, gotovo trgovali. Ali, zna se zbog čega…’

Autor: M.P.

Politički protivnici suradnju premijera Andreja Plenkovića i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca nazivaju trgovačkom koalicijom.

Pupovac je dosta osjetljiv na taj izraz pa je tako rekao da je trgovačka koalicija u duhu antisemitskog diskursa.

No, neki njegovi kolege priznali su da baš to rade.

Dragana Jeckov, potpredsjednica SDSS-a i zastupnica u Saboru, bila je aktivna u kampanji za parlamentarne izbore 2020.

U selu Islam Grčki, na području Zadarske županije, 1. srpnja se obratila simpatizerima svoje stranke. Objašnjavala im je, pokazuje videosnimka, zašto je SDSS četiri prethodne godine podržavao Vladu Andreja Plenkovića.

“Ovaj mandat nije nikome bio lagan. Dali smo sve što smo mogli od sebe, pregovarali smo i dogovarali, gotovo da smo trgovali. Ali, zna se zbog čega, zbog naših, na području gdje žive naši. Vrlo je jednostavno, nastavit ćemo tako i ubuduće”, kazala je Dragana Jeckov pokušavši objasniti zašto je SDSS zadnje četiri godine podržavao Plenkovićevu Vladu.

Video možete pogledati OVDJE.

Novi list ju je zamolio da komentira to što je izgovorila.









“Pogriješila sam kad sam rekla trgovina, to je zapravo politička trgovina. Mi iz SDSS-a i Kluba zastupnika nacionalnih manjina u parlamentu podržavamo Vladu, a za to tražimo da se realizira Operativni plan za nacionalne manjine. To je jedan sasvim zakonit odnos, nikakve druge trgovine nema među nama”, odgovorila je Jeckov.