NEZAMISLIVO TUŽAN KRAJ DJEVOJČICE (3)! Otac ispričao kako se zapalio njen krevetić: ‘Primijetio sam dim, a kad sam otvorio vrata vidio sam plamen’

Autor: N.K

U ponedjeljak navečer u srpskom Grabovcu dogodila se nezapamćena tragedija. U dječjem krevetiću uslijed požara stradala je trogodišnja djevojčica.

Kako javljaju srpski mediji, malena je ležala u krevetiću pored kojeg se nalazila peć.

Plamen je u jednom trenutku zahvatio dekicu kojom je djetešce bilo pokriveno.

Otac djevojčice kazao je kako je do nesreće došlo kad je njegova supruga izašla iz kuće u pomoćnu prostoriju po ručak za dijete. On je, kako je kazao, iz hodnika ugledao dim i utrčao u sobu, no kad je uspio izvući djevojčicu, već je bilo kasno.

“Primijetio sam dim. Kad sam otvorio vrata sobe vidio sam plamen koji je zahvatio krevetić u kojem je bila moja kćer”, ispričao je otac, dodajući da je krevetić s djetetom odmah iznio na dvorište i izvukao djevojčicu koja je imala teške opekotine.

Umotao ju je u deku i odnio u bolnicu, no liječnici je nisu mogli spasiti.

Policija provodi istragu kako bi se utvrdili detalji tragedije.