Nevjerojatno što Hrvatska pošta radi s nedostavljenim paketima: ‘Dobio sam mobitel besplatno’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

O paketima koje dostavlja, odnosno ne dostavlja Hrvatska pošta napisano je toliko gorkih i negativnih riječi bijesnih i razočaranih korisnika da ne stanu u jedan tekst. Priča se uvijek ponavlja po istom obrascu: naručili ste paket i platili proizvod – nije došao. Navodno niste bili kod kuće, iako zasigurno znate da jeste jer ste baš zato ostali doma – kako ne biste propustili dolazak poštara.

Prigovori građana na rad Hrvatske pošte, koja se u međuvremenu toliko odmaknula od svoje primarne djelatnosti – poštanskog prometa – da joj je postao gotovo sekundarna djelatnost, samo se množe, a mnogi počinju pri naručivanju robe i paziti tko je dostavljač, pa više robu ni ne naručuju ako vide da je riječ o Hrvatskoj pošti.

No, ono što je posebno šokantno i uopće ne zvuči u redu, s koje god to strane gledali, saznanje je što se zapravo događa s paketima koji nikada ne stignu do primatelja, niti se vrate pošiljatelju.





Nepoštena praksa

Naime, kako doznaje Provjereno, oni se čuvaju neko vrijeme u posebnom uredu, a potom ih prodaju na dražbi.

Možda niti to ne bi bio problem da Hrvatska pošta organizira javnu dražbu, no ova golema državna tvrtka to radi unutar pošte, a na dražbi kupuju njezini zaposlenici.

Da je tome tako, potvrđeno nam je s više strana, a Goran R. (podaci poznati redakciji) na taj je način nabavio mobitel.

“Od male stara mi radi u pošti i dobila je mobitel besplatno, pa ga je dala meni kad mi je trebao novi. Ne peče me savjest jer se poklonjenom konju ne gleda u zube”, naveo je Goran, čime je potvrdio ovu nepoštenu praksu.









To nam je potvrdila Suzana Š., čiji prijatelj koji radi u Hrvatskoj pošti uživa u benefitima dražbe unutar tvrtke.

“Prijatelj mi je rekao da oni tako jednom godišnje organiziraju interni, nazovimo ga sajmom. Svašta se tamo nađe, veli mi on, od kaputa do televizora, ovisno o tome koliko je ostalo pošiljki. Cijene u svakom slučaju nisu visoke, točnije, čula sam da se stvari prodaju za sitniš”, kazala je i dodala:

“Eto, pa si vi mislite što se dogodilo s vašom pošiljkom koja vam nije stigla na vrata.”









Plaćaju penale i nije ih briga

U pošti, pak, kažu kako je riječ o zanemarivom postotku pošiljki i pisama koji nikad ne stignu. U postotku je to pet do deset. Kada to preračunamo, govorimo o šest do čak 12 milijuna pisama i pošiljki koje nikada nisu isporučene. I dalje zanemariv broj? Građani se s time nimalo ne slažu.

Izgubljena pisma, pošiljke, paketi koji nikada ne stignu na adresu ili se vrate pošiljatelju – problemi su koji muče brojne građane koji koriste usluge Hrvatske pošte. I to nije problem od jučer.

Regulator ih kazni. Pošta plati kaznu, ali uslugu koju uredno naplaćuje ne popravlja. Nastavlja po starom, a na štetu građana.

Kao društvo, pošta je u proteklih pet godina isplatila gotovo 50 milijuna kuna, odnosno 6,6 milijuna eura za kazne, penale, naknade štete i sudske sporove.

“Da, prihvaćamo kritiku, ali ono što želim reći je da, evo, s današnjim danom kvaliteta se doista vratila na onu razinu na koju smo navikli naše korisnike i mogu očekivati da će im sada gotovo sve pošiljke doći na vrijeme. Ne mogu reći sve jer nikada neće to biti sto posto”, rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte za Dnevnik.hr