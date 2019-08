NEVJEROJATNO: Nobilo u Pupovčevim Novostima Predsjednicu i Penavu proglasio fašistima!

Autor: Dnevno/Dr. K.

“U Vukovaru je službeno uvedeno kolektivno kažnjavanje jednog naroda za stvarnu ili izmišljenu krivicu. A što je to nego fašizam? U suštini je isto, samo na cijelom području NDH, napravio i Ante Pavelić. Jedan od prvih zakona koji je već 25. travnja 1941. donio bio je onaj o zabrani ćirilice”, rekao je odvjetnik Anto Nobilo u razgovoru za srpske Novosti.

Kako komentirate odluku Ustavnog suda o primjeni zakonskih odredbi o pravima srpske nacionalne manjine u Vukovaru?

Najprije treba reći da je odluka prije svega kozmetičke naravi i da donosi tek sitne promjene. Vijećnici iz vukovarskog Gradskog vijeća više neće morati pismeno tražiti zapisnik na srpskom jeziku, nego će to moći učiniti usmeno. Dakle, ne možemo govoriti o znatnim izmjenama. Problem je što je Ustavni sud u prošlom sazivu sa svoje dvije odluke, donesene pod političkim pritiskom, uzrokovao pravni kaos, tako da se na ovom primjeru može jasno vidjeti da Hrvatska nije pravna nego partijska država u kojoj jedna stranka može diktirati odluke koje su u direktnoj suprotnosti s Ustavom i zakonima. U cijeloj problematici zabrane ćirilice došlo je do nevjerojatnih pravnih situacija koje u normalnoj državi nisu moguće. Hijerarhija pravnih propisa predstavlja temelj prava. Na vrhu je Ustav, slijede ustavni zakoni koji se donose kvalificiranom većinom, zatim zakoni i podzakonski akti i potom dalje prema samom dnu, gdje su statuti gradova. Kod nas je došlo do situacije da je Vukovar, uz blagoslov politike i Ustavnog suda, s najnižim aktom – svojim gradskim Statutom – derogirao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kao i Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, što nigdje ne bi smjelo biti moguće.

Takvu odluku nazvali ste fašističkom?

U Statutu i u statutarnoj odluci, kao stavovima Gradskog vijeća i gradonačelnika Ivana Penave, koje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podržala, piše da su tako odlučili jer da nisu zadovoljni kako država procesuira ratne zločine napravljene tokom Domovinskog rata u Vukovaru i da će se – dok se ratni zločinci ne privedu pravdi – suspendirati kolektivna prava jednog naroda na određenom području Republike Hrvatske. Time smo službeno uveli kolektivno kažnjavanje jednog naroda za stvarnu ili izmišljenu krivnju. A što je to nego fašizam? Tako je počelo i sa Židovima. Radi se o neprihvatljivoj odluci u civiliziranom svijetu. Jedno s drugim nema veze. Ako su ljuti na državu što ne procesuira, neka rade pritisak, organiziraju demonstracije, osnuju institut poput onoga Simona Wiesenthala za progon zločina. Sve se to može podržati, ali ne može se nefunkcioniranje države vezati uz kolektivnu krivicu cijelog naroda. Rekao bih da je ovo samo izlika i da je poanta negdje drugdje. Zapravo se ne žele priznati prava Srbima u Vukovaru, premda im ona po zakonu pripadaju. Ne zaboravite da su jezik i pismo dva bitna obilježja europskih nacija i da su se one formirale upravo oko njih. Ako hoćete udariti u srce jednog naroda i stvoriti od njegovih pripadnika građane drugog reda, napadnite im jezik i pismo. To se dogodilo u Vukovaru. Ispada da su Srbi kolektivno odgovorni za zločine, a znamo iz međunarodnog kaznenog prava da samo pojedinci mogu biti odgovorni, a nikad cijeli narodi. Šokantno je da se ovako nešto događa u jednoj od članica Europske unije. U suštini je isto, samo na cijelom području NDH, napravio i Ante Pavelić. Jedan od prvih zakona koji je već 25. travnja 1941. godine donio poglavnik bio je onaj o zabrani ćirilice. Andrija Artuković, kao ministar unutrašnjih poslova, istog dana donio je provedbenu naredbu tog zakona u kojoj kaže ovako: ‘Zabranjuje se svaka upotreba ćirilice na cijelom području NDH, što se naročito odnosi na cijelo poslovanje svih državnih i samoupravnih tijela, na urede javnog poretka, na trgovačke i njima slične knjige (…) Svi javni natpisi pisani ćirilicom imaju se neodvlačno, a najkasnije u roku od tri dana skinuti.’ Radi se, da ponovim, o jednom od prvih rasnih zakona koje je donijela NDH i koji, nažalost, po mnogo čemu podsjeća na ovo što se događa u Vukovaru.

Spomenuli ste predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je zdušno podržala Penavu. Ako se njega zbog uskopolitičkih interesa i unutarstranačkih sukoba možda i može razumjeti, zar predsjednica ne bi trebala biti jamac pridržavanja Ustava i zakona?

Predsjednica je, kao i obično, forma bez sadržaja. U svoj politički lik i djelo ona ulijeva sadržaj za koji misli da joj u tom trenutku odgovara. A očito sada smatra da joj treba koketiranje s desnicom, jer ocjenjuje da će joj u prvom krugu izbora najopasniji konkurent biti Miroslav Škoro. Već po izboru ljudi u stožeru vidi se da preferira desno orijentirane HDZ-ovce iz Slavonije koji joj trebaju pomoći da bude bolja od Škore, pa računa da će u drugom krugu birači glasati za nju protiv Zorana Milanovića. Ona nema stav ni o čemu.

Smatram da je Zoran Milanović prikriveni nacionalist, ali je previše urban da to na primitivan način javno pokazuje. Za hdz ne mogu, a za njega ne želim glasati

Ovo je, međutim, ipak odluka Ustavnog suda u koju se ona ne bi smjela miješati, bez obzira na motive.

Slažem se, ali treba reći da je Ustavni sud u prošlom sazivu donio odluke pod pritiskom nemilih scena u Vukovaru kad su se razbijale ćirilične ploče, kojima se suspendira primjena o jeziku i pismu dok se ne donese novi zakon. Međutim, dok se ne donese novi zakon, vrijedi onaj postojeći, osim ako ga Sabor nije suspendirao. Ustavni sud nije smio područje Vukovara napraviti eksteritorijalnim. Ovaj saziv Ustavnog suda pokušao je blago popraviti tu katastrofalnu pogrešku svojih prethodnika.

Treba li vratiti dvopismene i dvojezične ploče u Vukovaru?

Nije ih uopće trebalo skidati. Onaj cirkus u Vukovaru sa skidanjem ploča jednak je onome koji su šatoraši napravili u Zagrebu s plinskim bocama. To je bio način na koji je HDZ instrumentaliziranjem branitelja rušio SDP-ovu vlast. Kad poslom idem u vukovarski Županijski sud, a on zasigurno nije pod ingerencijom lokalne nego državne vlasti, svaki put se začudim kako je na ploči preko ćiriličnog natpisa o kojem sudu se radi zalijepljena hrvatska zastava. Nije mi jasno kako to suci mogu dopustiti. Razmišljaju li o tome koji stupanj povjerenja u taj sud ima pripadnik srpske nacionalne zajednice kad ga tako nešto dočeka već na ulazu. Meni je neugodno zbog te ploče. Oni su podlegli ulici i malom broju ljudi u gradu u kojem su oduvijek Hrvati i Srbi živjeli jedni s drugima i siguran sam da nitko ne bi ni primijetio da je ćirilica na njoj.

Bi li sada došlo do nereda da se stave dvojezične ploče?

Na prvi pogled rekao bih da ne bi jer je HDZ na vlasti. U pravilu nema nacionalističkih nereda kad su oni na vlasti. Ali ne smijemo zaboraviti da će uskoro doći do bitke za prvog čovjeka HDZ-a, a tu bi moglo doći do nereda kako bi se Plenkovića destabiliziralo. Moram reći da osobno nisam impresioniran neredima. Vidimo da u Francuskoj usprkos žestokim demonstracijama ‘žutih prsluka’ život ide dalje. Postoje oni koji su zaduženi za provođenje zakona i nitko ne smije biti iznad njih. Kad imate čvrstu državu s poštenim normama koje se podjednako primjenjuju na sve, ne morate se nikoga bojati.

