NEVJEROJATNO! Automobilom bježao policiji pa uletio u dnevni boravak obiteljske kuće!

Autor: Dnevno

Nešto prije ponoći “nepozvani gost”uletio je automobilom u dnevni boravak obiteljske kuće u Požegi, javlja Pozega.eu.

Incident se dogodio kada je 22-godišnji vozač Opel Astre, zagrebačkih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola bježao policiji koja ga je pokušala zaustaviti. Prema svemu sudeći zbog ne poznavanja ceste i velike brzine nije uspio zaustaviti te je bez kočenja produžio i uletio u dnevni boravak jedne obiteljske kuće.

“Sat vremena prije ovog događaja sjedio sam u dnevnom boravku i gledao televiziju. Otišao sam spavati u spavaću sobu koja mi je odmah pokraj dnevnog boravka. Uhvatio sam prvi san. U snu sam čuo nekakav jak udarac. U tom trenutku nisam znao što se zbiva. Kad sam izišao iz spavaće sobe imao sam što vidjeti. Nekakav mladić je automobilom uletio u moj dnevni boravak, došao gotovo do pola njega. I sami možete pretpostaviti koja je to brzina vozila bila kada je izbila prozore, zid i slomila radijatore u dnevnom boravku. Da sam bio u dnevnom boravku i sjedio gdje uvijek sjedim sad s vama ne bi razgovarao. To ne bi preživio”, prepričao je ova događaj vlasnik pogođene kuće.

Udar vozila u kuću probudio je i okolne susjede koji su došli vidjeti što se dogodilo. Policijski očevid je u tijeku te će nakon njega biti poznati ostali detalji incidenta.

Unatoč velikoj silini udarca u vozilu se nisu aktivirali zračni jastuci, a 22-godišnjak je ostao neozlijeđen, gotovo bez ogrebotine.