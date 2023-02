NEVJEROJATNA TEORIJA O RASTROŠNOM NAČELNIKU! Je li moguće da je priveden baš zbog ovoga?

Autor: Iva Međugorac

Do dana današnjeg HDZ se na lokalnoj, šibensko-kninskoj razini nije oporavio od poraza na izborima na kojima je nakon dugogodišnje ere njihova župana Gordana Pauka kormilo županije preuzeo nezavisni Marko Jelić, koji se nedavno počeo interesirati za nacionalnu politiku. Kao što je poznato, Jelić je u politiku ušao kao kninski gradonačelnik, a potom je karijeru nastavio na čelu županije koja se smatrala HDZ-ovom utvrdom pa je jasno kako je u vladajućim redovima njegov interes za nacionalnu političku scenu u vladajućim redovima izazvao pažnju.

Koalicijski pregovori u pozadini privođenja?

Po šibenskom kraju priča se kako je Jelić u pregovorima sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom te da bi ovaj dvojac mogao formirati takozvani Most 2, odnosno opciju koja bi na parlamentarne izbore izašla na način da se na izbornim listama pozicioniraju jaki, lokalni pojedinci što i Puljak, i Jelić nedvojbeno jesu. I baš kada je Jelić krenuo u prve, konkretnije dogovore o nastavku svoje karijere Uskok je zakucao na vrata Tončija Turčinova, načelnika Murtera koji je u Županijsku skupštinu ušao kao kandidat na Jelićevoj nezavisnoj listi. Upućeni sumnjaju da se radi o pukoj slučajnosti pa se po kuloarima govori kako je ovo početak HDZ-ovih okršaja sa županom Jelićem i to baš zato što je najavio okupljanje nezavisnih zajedno s Puljkom.

”Neću se sad posipati pepelom ili cipelariti nekoga tko je napravio nešto što nije trebao, to neću.Želim da se dovrši istraga i DORH poduzme aktivnosti koje po zakonu mora poduzeti. Ako se prihvati optužnica, sustav će završiti sve što treba i onda ćemo znati sve. Ovisi o presudi. U ovom trenutku je najlakše špekulirati, a to svi čine u političkoj areni. Žele skrenuti pažnju sa svog nerada ili sličnih situacija”, komentirao je Jelić privođenje svojeg kolege s liste, a komentara su imali i HDZ-ovci koji se standardno o ovakvim temama oglašavaju na svojem fejs profilu.





Oglasili se i HDZ-ovci

”Od oporbe danas potpuni muk. Kao da se to nije dogodilo i to jer su obojica uhićenih bliski suradnici aktualnoga šibensko-kninskog župana Marka Jelića i na zadnjim lokalnim izborima su bili na njegovoj nezavisnoj listi” objavio je HDZ na Facebooku podsjetivši na Jelićeve riječi iz predizborne kampanje. “‘Kriminal i klijentelizam pojeli su sukus naše države, ali i regionalnih i lokalnih samouprava. To je razlog zbog kojeg su se ljudi odselili’ – grmio je Marko Jelić u predizbornoj kampanji. Zato se i okružio kadrovima kao što Turčinov i Pešić”, navodi se na fejs profilu vladajuće stranke čijem je članstvu po svemu sudeći stalo do toga da se ova afera istjera na čistac što se za ostale afere koje se odnose na njihovu stranku ne može reći.

Jasno je da Jelić ne može ugroziti poziciju vladajuće stranke, no puno jakih pojedinaca u sredinama koje su donedavno bile naklonjene HDZ-u sasvim sigurno nije bezazleno za vladajuću stranku, koja za sada ima stabilan rejting, ali i skroman koalicijski potencijal. Treba također znati da trenutni rejting nije i ne može biti realna slika atmosfere u društvu i među biračima, koji su sve nezadovoljniji HDZ-ovim aferama, kojih bi kako za sada stvari stoje moglo biti još pa ne čudi da vladajući doista na svakom koraku nastoje eliminirati konkurenciju.

Turčinov ipak nije bez grijeha

To dakako ne amnestira načelnika Turčinova koji se proslavio plaćajući usluge po austrijskom bordelu proračunskim novcem. Iako je tvrdio da je pobrkao vlastitu i općinsku karticu, doznalo se da je Turčinov općinskim službenicima davao pismene naloge kako knjižiti sporni trošak s ciljem da ga prikrije. Potom je Telegramovim novinarima objašnjavao kako štete za Općinu niti nije bilo budući da je vlastitim sredstvima podmirio smještaj na tom istom poslovnom putu za 12 osoba čiji identitet nije otkrio, provjerom je međutim utvrđeno da 1560 eura u Schlosswirt Ebenthalu Turčinov nije potrošio jer oni dokumente u takvom obliku uopće ne izdaju.

Uspostavilo se tako da se radilo o falsifikatu što je načelnika uvuklo u sferu kaznene odgovornosti. Turčinov je prema službenoj biografiji rođen u Šibeniku, po struci je agronom, jedno vrijeme radio je u Zagrebu kao konobar, a potom se zaposlio u Vrtnom centru, zatim kao voditelj odjela hortikulture radi u komunalnom murterskom poduzeću da bi usporedno s time osnovao OPG na kojem sa djecom i suprugom proizvodi kreme od smilja, kantariona, lavande, kadulje i nevena. Godine 2016. Turčinov formira vlast zajedno sa HNS-om, a HDZ na tim izborima na kojima ovaj postaje općinski načelnik doživljava poraz.

Prošao je Turčinov u politici HSS, a potom i Hrvatsku demokršćansku stranku, tvrdeći da ga je ona privukla jer se više drži crkvenih okvira. ”Najvažniji su nam čovjek i obitelj’, tvrdio je načelnik Turčinov koji prema podacima iz imovinske kartice mjesečno zarađuje 9936 kuna.









Uskok je pak otkrio da je Turčinov ljubitelj putovanja za koja nije imao ni putne naloge, niti su opravdani poslovnom dokumentacijom. Službenom karticom načelnik je plaćao sve što se plaćati može, kupovao je odjeću po Zagrebu i Sesvetama, podmirivao troškove svoje obitelji u susjednoj Srbiji, boravio u toplicama o Topuskom i te Tuheljskim toplicama na HDS-ovim skupovima, a općinskim novcem s obitelji je otišao i u Gardaland. Podmirivali su Turčinovu njegovi sugrađani cestarine, parking, hrani i piće po raznim dućanima i restoranima, pa čak i po Mc DOnaldsu, s tim da je povremeno i njegova supruga troškove privatnih putovanja plaćala općinskom karticom. Sve u svemu, neugodna, ali tipično hrvatska priča, koja je u HDZ-u izazvala veliku pažnju, jer po svemu sudeći ona demonstrira da nisu njihovi članovi jedini koji se hvataju s prstima u pekmezu.