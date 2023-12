Nevjerojatna snimka šokirala svijet: Putnički zrakoplov je slijetao, a pokraj letjeli strašni objekti

Snimka koja se proširila društvenim mrežama šokirala je brojne korisnike. Osim korisnika društvenih mreža, ovaj je događaj zasigurno najviše šokirao sudionike istog koji su imali što zavidjeti.

Naime, radi se o snimci slijetanja putničkog zrakoplova na glavnu izraelsku zračnu luku dok pored njega očito proturaketni sustav obara rakete Hamasa, ako je vjerovati prema viđenom.

Snimku je prikazala i izraelska televizija. Konkretnije, vidi se kako se zrakoplov približava aerodromu Ben Gurion u petak navečer dok proturaketna Željezna kupola na noćnom nebu obara rakete iz Pojasa Gaze.

Video from tonight shows a passenger aircraft landing at Ben Gurion airport of #TelAviv during rocket attack of #Hamas terrorist organization. You can see Tamir interceptor missiles launched by #IronDome Air Defense systems of #Israel Defense Force hunting the rockets one by one. pic.twitter.com/kPDORS8NI6

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 8, 2023