Nevjerojatna snimka iz Maroka: Čovjek za dlaku izbjegao smrt, u tijeku akcije spašavanja

Obitelji u marokanskom gradu Marakešu proveli su drugu noć zaredom na ulicama, stisnute jedne uz druge, nakon najsmrtonosnijeg potresa koji je zadesio tu zemlju u proteklih pedeset godina.

U potresu jačine 6.8 po Richteru do sada je poginulo više od 2000 ljudi. Mnogi se boje da bi njihove domove naknadni potres mogao uništiti u nadolazećim satima ili danima. Na društvenim mrežama učestalo se objavljuju nove snimke štete koja naknadno nastaje u potresu.

WATCH: CCTV video from last night earthquake in Morocco, people running while houses collapse. #Morocco #Moroccoearthquake #Marrakech #earthquake pic.twitter.com/mxDebFeEg2

Do nedjelje se broj poginulih popeo na 2012, a ozlijeđeno je još 2059, navodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Kako se zid počeo rušiti i dizati se prašina, ljudi su počeli panično tražiti zaklon.

Mouhamad Ayat Elhaj (51) ispričao je za Sky News kako spava na ulicama sa svojom obitelji u blizini povijesnog centra nakon što je otkrio znakove oštećenja na svom domu.

This video shows the moment a deadly 6.8 magnitude earthquake struck Marrakech.

The number of people killed and injured in the earthquake in Morocco is expected to rise further as rescue crews struggle to reach mountainous areas.









— Sky News (@SkyNews) September 10, 2023