NEUTJEŠNE MAJKE I NAKON 15 GODINA ČEKAJU ISTINU! ‘Sanjam ih, vidim ih pred očima’: Još uvijek se ne zna što se tamo dogodilo

Punih 15 godina prošlo je od kobnog 30. kolovoza 2007. kada je gašenje požara na otoku Kornat postalo najveća tragedija u povijesti hrvatskog vatrogastva u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca.

Šestorica vatrogasaca preminula su odmah na mjestu nesreće: Gabrijel Skočić (20) iz Vodica, Marko Stančić (17) iz Šibenika, Hrvoje Strikoman (19) iz Vodica, Dino Klarić (33) iz Šibenika, Ivan Marinović (33) iz Grebaštice, Ivica Crvelin (42) iz Tisnog, a za ostale nastradale organizirao se prihvat u Općoj bolnici Zadar.

Vijesti i fotografije prevoženja stradalih vatrogasaca te večeri potresaju cijelu javnost, a informacije narednih dana bit će sve tragičnije jer je od sedam vatrogasaca njih šest preminulo u bolnici: Tomislav Crvelin (23), Josip Lučić (19) i Ante Crvelin (23) iz Tisnog, Ante Juričev Mikulin (22), Karlo Ševerdija (17) iz Vodica i Marinko Knežević (52) iz Boraje.





Jedini koji je preživio ovu tragediju je Frane Lučić, koji i danas nosi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina.

Obilježavanje kornatske tragedije

Od 2008. na dan tragedije, temeljem Naputka Hrvatske vatrogasne zajednice, u svim vatrogasnim postrojbama i organizacijama, u znak sjećanja i počasti za poginule vatrogasce istaknute su državne zastave na pola koplja te su uključene u 15,25 sati vatrogasne sirene u trajanju od jedne minute.

Na otok Kornat dolaze obitelji i prijatelji stradalih vatrogasaca te visoki državni i vatrogasni dužnosnici kako bi odali počast. Vatrogasne organizacije održavaju niz manifestacija kojima nastoje da sjećanje na ove vatrogasne heroje nikada ne izblijedi.

U spomen na tragično stradale vatrogasce na Kornatu, u proljeće 2010. otpočela je akcija izgradnje spomenika dvanaestorici poginulih koja je krajem lipnja 2010. privedena kraju, a u 12 spomen križeva ugrađeno je oko 700 kubika kamena koji će zauvijek svjedočiti nezapamćenoj tragediji, ali i jedinstvu više od tisuću dobrovoljnih graditelja iz svih krajeva Hrvatske.

Što se dogodilo na Kornatu?

Tog kobnog 30. kolovoza 2007. godine u požaru na Velikom Kornatu 13 vatrogasaca progutala je vatra pod još nerazjašnjenim okolnostima. 12 vatrogasaca je izgubilo život, šestorica na samom požarištu, a šestorica u bolnici.

Tog dana vatrogasci dobivaju dojavu o požaru na Kornatima, dvije skupine gasitelja upućene su prema požarištu. 13 vatrogasaca ostavljeni su dva kilometra od srca požara i kreću prema uvali Šipnat kako bi imali bolji signal.









No, vjetar je odjednom promijenio smjer i u samo nekoliko sekundi vatra zahvaća vatrogasce.

Jedini preživjeli: Bili smo strašno žedni, satima smo čekali pomoć

Jedini preživjeli, Frane Lucić u svom se svjedočenju prisjetio tog stravičnog dana kada je s Kornata stigao poziv Centru 112.

“Dobar dan! Recite mi, pošaljite neki kanader, na Suhu Puntu, kuće već gore, u Kornat, molim”. No nisu gorjele kuće. Samo suha trava i nisko raslinje. Na poziv su se odazvali. Činilo se, u još jednu rutinsku akciju gašenja.









A onda šok. “Šango, ovako, reci Mići da ovi do daljnjega ostaju tamo, ima velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali dolje”.

“Onda sam nekako šakama čičak otkačija, nekako ga izvadija, zubima otipka 93 broj, stisa za zvati i nije bilo signala. (…) bili smo strašno žedni, Tomislav je iša puzeći, nije čep mogao otvoriti. (…) Onda je dopuza po kamenju Ante Juričev, uzeja kamen i tuka po naprtnjači – tako je raspara, tako smo izvadili napitke”, prisjetio se Lucić.

Ajka Crvelin, majka Ante i supruga Ivice, vatrogasaca poginulih na Kornatu, rekla je da joj ni na kraj pameti nije bilo da bi se nešto moglo dogoditi. Zvala je sina, pa supruga – obojica su bili nedostupni. Satima su na kornatskoj hridi čekali pomoć. I spašavanje traje satima – put do bolnica za neke i 11 sati. 12-torica poginulih, među njima dva maloljetnika i jedan civilni ročnik.

Sudilo se samo Slavici, on je oslobođen

Za niz propusta 13 godina sudi se samo jednom, bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici. Dva suđenja i oslobađajuće presude. Na ponovljenom suđenju sudsko vijeće jasno utvrđuje, krivci nisu optuženi. Ali novih optužnica nema. Ni odgovornih, ni odgovora.

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio drugu oslobađajuću presudu, Slavica sad tuži državu. I dio obitelji ne odustaje. Prije jednu godinu podnijeli su ustavnu tužbu, ali i pojedinačni zahtjev Europskom sudu za ljudska prava. I dalje traže odgovore, no nakon 15 godina sa sve manje nade.

Od čega su stradali?

Za Franu Lučića riječ je o NATO-ovoj bombi. Različite skupine stručnjaka ponudile su pak različite odgovore: eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Dio obitelji i dalje misli – zalio ih je kerozin iz helikoptera, što je sudsko vijeće isključilo. Uzrok stradanja tako je i 15 godina poslije – nepoznat. Baš kao i krivci za niz propusta. Maloljetnici na požarištu, vatrogasci bez obuke u desantu, kašnjenje pomoći, nekoordinirana akcija spašavanja, samo jedan kanader na raspolaganju.

“Kornatska tragedija se zaboravila. Kornatske tragedije sjete se na godišnjicu i to je sve. Državno odvjetništvo je preko mene opralo i zataškalo sve institucije, sve propuste. Ni moj sustav danas još uvijek nije sa mnom razgovarao i tražio od mene sudsku dokumentaciju”, kaže bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica.

Majka i supruga poginulih: Sanjam ih, vidim pred očima, samo lijepe stvari

Ajka Crvelin, majka i supruga dvojice vatrogasaca poginulih na Kornatima 2007. godine, uoči još jedne godišnjice je 2020. za 24 sata otvorila dušu i ispričala kako joj je živjeti s golemom tragedijom koja ju je pogodila.

“Prošle su godine, ali osjećaj je uvijek isti. Tjedan dana prije uhvati me grč u srcu i u grlu. Predosjetim ja to. I kad ne znam koji je datum, moja duša zna. Drago mi je da ljudi dođu i da se sjete. Da obilježe stradavanje ljudi, jer to je sve što je ostalo”, rekla je.

“Jako teško se nosim s tim. Vraćaju mi se slike u glavi. Sanjam ih, vidim ih pred očima. U snovima mi nikad nisu mučne stvari, samo lijepe. Sanjam kako je bilo prije i kako smo se zajedno smijali”, kaže ova hrabra žena.

“Kako živim? Nikako, jadno i bijedno. Imam suprugovu mirovinu, koja je jako mala, pa jedva preživljavam. Prije tri i pol mjeseca umrla mi je mama od 94 godine. Dotad sam se imala o kome brinuti. A zajedno smo koristile i njezinu socijalnu mirovinu, pa smo izlazile na kraj”, priča Ajka.

Kaže da odštetu za poginule vatrogasce nisu dobili, jedino 220.000 kuna za duševne boli po poginulom vatrogascu, što je davno otišlo.

‘Nema šanse da je bio eruptivni požar, trebalo je naći odgovorne’

Njezin Ante je, opisuje pokojnog sina, bio veliki sportaš, igrao je profesionalno odbojku u Šibeniku, planirao je i igrati košarku u Osijeku. Sve je već bilo spremno, trebao je samo još spustiti svoj potpis na papir i početi igrati. Ali ni potpisa, ni igre.

“Osjećam se jako jadno zbog toga. Poginulo je 12 ljudi, a da nitko nije odgovoran za to, pa to nema nigdi na svitu, nigdi! Zapovjednik Dražen Slavica je imao propusta, i to puno, ali nije on glavni krivac. Njega krivim što nije poslušao moga muža ako mu je rekao ‘Zapovjedniče, idem ja, sina mi ostavi’. I nije istina da je sin jedva čekao ući u helikopter. Nije mu bilo prvi put da se vozi. Nije bio lud za tim da se vozi u helikopteru”, kazala je Ajka te dodala da ne vjeruje da ih je progutao eruptivni požar.

“Ono malo požara trave, pa to bi bila i ja preskočila! Helikopter je morao udariti u stijenu i prolio se kerozin po njima, to ih je, vjerujem, dokrajčilo. Nema šanse da je bio eruptivni požar, nema govora, ‘iljadu posto! Sve je od početka išlo krivo pa je krivo i naopako završilo. Trebala je biti dodatna istraga, trebalo je naći odgovorne, ali oni sve po svoju i dan danas se ništa ne zna i nitko nije odgovoran”, zaključila je Ajka Crvelin.