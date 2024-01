Neutješna cimerica poginule Stele: ‘Čekala sam ih na kavi, a onda sam čula strašne zvukove’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Vijest o stravičnoj prometnoj nesreći u Lovranu u kojoj je poginula 23-godišnja studentica Stela Novaković, zavila je cijeli Daruvar u crno. Njezina cimerica Matea Habuš je neutješna. Prisjeća se, Stelu je poznavala tri godine. “Da sam svijećom tražila takvu curu za cimericu, ne bih je našla. Tijekom zajedničkog života postale smo jako bliske prijateljice. Zajedno smo išle na faks, izlaske, prolazile kroz sve dobro i loše. Izgubila sam zaista predivnu osobu u svakom smislu te riječi i osjećam se prazno i izgubljeno. Još ne mogu vjerovati da je više nikad neću vidjeti. Srce mi je slomljeno”, rekla je za 24sata.

U naletu kamiona s pumpom za beton, u kojoj je život izgubila nesretna studentica, ozlijeđene su i njezine dvije prijateljice V.T. i M.Č. Jedna je isti dan puštena kući, a druga je iz KBC-a Rijeka otpuštena u srijedu.

Matea kaže, uvijek su si bile podrška, Stela je bila vječno pozitivna i nasmijana, unatoč svim teškim trenucima kojima je bila izložena. “Uvijek sam se divila kakav je bila borac i zauvijek ću je nositi u srcu”, ispričala je kroz suze o Steli, koja je u zadnje tri godine izgubila majku, a potom pokopala i baku i djeda.

Koban odlazak na kavu

Tog su se tragičnog jutra četiri prijateljice s fakulteta dogovorile naći na kavi nakon ispita, do terase kafića trebalo im je tek nekoliko koraka. No, dok su bezbrižno koračale nogostupom, na njih je iznenada naletio vozač teretnog vozila, kojemu je u vožnji popustio stabilizator beton pumpe te se ta noga odvojila od kamiona.

“Svaki put nakon ispita išle smo na kavu. To nam je bio svojevrsni ritual, pogotovo jer bismo znale da ćemo ispite proći. Bilo je to neupitno jer smo sve dobre i marljive studentice, a Stela je i na faksu bila izvrsna. Izašla sam iz auta i čekala cure u kafiću. One su tražile parking i trebale mi se pridružiti za nekoliko minuta. Čekala sam, ali nisu stizale. Odjednom sam čula neke strašne zvukove s obližnje ceste, nisam ni slutila što se dogodilo. Tad me je nazvala jedna od njih i rekla da se dogodila nesreća. Promrmljala je da nešto nije u redu sa Stelom, ali u tom prvotnom šoku vam ne znam ni sad ponoviti što mi je točno rekla. Odmah sam otrčala nekoliko metara dalje, do mjesta nesreće, no nisu mi dali blizu. Plakala sam i bila u potpunom šoku. Nešto kasnije saznala sam tešku vijest koja me je slomila”, shrvana je Matea.

Kaže, druge dvije prijateljice još nije uspjela vidjeti, samo zna da su obje potpuno shrvane.

Vozač je uhićen

Policija je u međuvremenu uhitila i kazneno prijavila vozača (41) kamiona za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Sumnjiče ga da je ne održavajući naprave za rad u ispravnom stanju i ne postupajući po propisima o zaštitnim mjerama iz nehaja prouzročio smrt jedne i ozljeđivanje dvaju pješakinja. Vozač je noć proveo u pritvoru, a na DORH-u je hoće li zatražiti istražni zatvor.









“Uslijed neodgovarajućeg osiguranja pokretnog dijela kamiona, došlo je do izvlačenja metalnog stabilizatora, tzv. noge, a potom i smrtnog stradavanja i ozljeđivanja pješakinja, koje su se u tom trenutku kretale nogostupom u istom smjeru kao i kamion”, napisali su iz policije.