Neustrašivi vlasnik skočio za psom u nabujalu rijeku dok je oluja odnosila živote

Dijelove američke savezne države Kalifornije paralizirale su obilne padaline i jaki vjetrovi. Prema dosadašnjim izvještajima, nevrijeme je odnijelo nekoliko života. Oluja se prvotno pojavila na području San Francisca, a u ponedjeljak je putovala južnije i stigla do Santa Barbare i Los Angelesa.

Spasilačke ekipe Los Angelesa su brzo reagirale kako bi pomogle čovjeku koji je riskirao svoj život kako bi izvukao svog psa iz nabujale rijeke. Vatrogasci su snimili dramatičan trenutak spašavanja, dok su se borili s izazovnim uvjetima.

🚨LOS ANGELES HELICOPTER RESCUES MAN SWEPT AWAY IN SURGING RIVER

Jumping into the fast-flowing river to try and save a dog, the man was unable to get out without the help of the LA rescue team.

The dog managed to swim to safety.

