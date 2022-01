NEUSPJEH PLENKOVIĆEVOG PROJEKTA! Mladi HDZ-ovi lavovi su ‘polomili zube’: S njima su imali velike planove, sada se ih više ne može pronaći na političkoj karti

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Kadrovska potkapacitiranost stara je HDZ-ova boljka koja je premijera Andreja Plenkovića dočekala na samom početku njegova prvog mandata. Od tada Plenković najavljuje pomlađivanje stranke, no njegova nastojanja da se time pozabavi u praksi se ne uspijevaju realizirati. Stranački kapitalci oni su koji HDZ drže na terenu, u lokalnim organizacijama te se kao takvi ne daju pokolebati i ne misle odstupiti bez obzira na dobre Plenkovićeve namjere. Znajući za mrežu stranačkih kapitalaca, Plenković je vođenju stranke pristupio s balansom, no izgleda da se i ta situacija otela kontroli jer mladi kadrovi unutar organizacija do danas se nisu uspjeli nametnuti pa je tako ostalo i na nedavno održanim unutarstranačkim izborima u kojima su snage odmjeravale struje HDZ-ovih dugogodišnjih i već viđenih utjecajnih članova.

U Predsjedništvu HDZ-a najmlađi je kadar ministar prometa Oleg Butković koji je na unutarstranačkim izborima doista bio dio Plenkovićeva tima. Međutim, javna je tajna u vladajućoj stranci da Butković zapravo nije premijerov kadar, nego ostavština bivših stranačkih struktura. Jedno se vrijeme uoči lokalnih izbora govorilo da se Plenković nastojao riješiti Butkovića iz svoje vlade te da ga je slao u utrku za primorsko-goranskog župana, na što on nije pristao. Odbijenicu je premijeru dao prilično burno i temperamentno pa u vladajućim redovima i danas govore kako njih dvojica surađuju silom prilika, opisujući njihovu suradnju kao prilično suzdržanu.

Stari lavovi

Uz ministra Tomu Medveda, koji je Plenkovićev zamjenik u HDZ-u, za premijerovu desnu ruku u samoj stranci slovi glavni tajnik Krunoslav Katičić, njegov prijatelj iz djetinjstva koji se nastoji izgraditi u HDZ-ova operativca obavljajući za Plenkovića na terenu i unutar organizacije neugodne poslove. No znakovito je da od Plenkovićevih mladih lavova ni jedan u stranci nije na tajničkoj poziciji pa je tako primjerice utjecajni dalmatinski HDZ-ovac Ante Sanader na poziciji stranačkog političkog tajnika, dok je HDZ-ov međunarodni tajnik ministar Davor Božinović. Još od lokalnih izbora u Splitu Plenković sa Sanaderom nije u dobrim odnosima, razočaran time što je Sanaderov kandidat Vice Mihanović izgubio na splitskim izborima. Plenković je od Sanadera zahtijevao da se povuče s pozicije prvog čovjeka splitsko-dalmatinske organizacije stranke kojom ovaj godinama vlada. Svjestan svoje moći i utjecaja u Dalmaciji, Sanader je to odbio učiniti prijeteći Plenkoviću pučem pa se situacija prividno izgladila, a Sanader je zadržao svoj utjecaj i svoju poziciju, i to zbog onog famoznog Plenkovićeva balansa koji je u jednu ruku ipak pokazatelj manjka odlučnosti, ali i pokazatelj toga da Plenković za Dalmaciju i nije imao mladog lava s kojim bi eventualno mogao krenuti u juriš na Sanadera. Ogleda se HDZ-ova stranačka slabost i na popisu članova šireg predsjedništva pa se tako ondje uz premijerova savjetnika i bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića još mogu naći bivši ministri aferaši poput Gorana Marića i suspendirane Gabrijele Žalac, koja božićne praznike provodi u Remetincu zbog malverzacija europskim novcem koje je otkrio ured europskog tužitelja. Upravo je Žalac u stranačkoj hijerarhiji, ali i hijerarhiji bivše Plenkovićeve vlade slovila kao jedna od HDZ-ovih mladih nada. Premijer Plenković u svojoj je prijateljici vidio stručnjakinju za europske fondove pa ju je baš tako i predstavio u trenutku kada ju je uvodio u svoj tim.

Pozitivno iznenađenje

Umjesto da se bavi fondovima i pokaže što zna i umije, Žalac je nizala afere zbog kojih je Plenković bio prisiljen ispratiti je iz svoje vlade u jeku njezine mini rekonstrukcije. I kada je uplakana Žalac ispala iz Vlade, Plenković je nije posve otpisao, govorilo se da je bez obzira na sve planira kandidirati na svojim listama za europske izbore. Kako se klupko oko nje počelo raspetljavati, tako je Plenković ostao bez te mogućnosti, a bivša ministrica iz javnosti se povukla u poduzetničke vode, uz svekoliku pomoć svojeg lokalnog vinkovačkog HDZ-a. Na njezino mjesto u Vladu, odnosno na poziciju ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a stigao je u prošloj Vladi još jedan Plenkovićev mladi lav, zaboravljeni Marko Pavić, čijom se stručnošću premijer također dičio. Osim što je ministarsku karticu peglao po drogerijama, Pavić se ni po čemu nije pretjerano istaknuo, ali ni njega se stranka nije odrekla. Premda više nije ministar, trenutno je HDZ-ov saborski zastupnik, koji se parlamentarnih klupa domogao sa 300-tinjak preferencijskih glasova.

U aktualnoj Plenkovićevoj vladi sjedi nekolicina njegovih kadrova, koji su također na glasu kao mladi lavovi. Tako je, primjerice, na poziciji ministra pravosuđa i uprave Ivan Malenica, kojemu je naklonjen nekadašnji šef šibensko-kninske organizacije Nediljko Dujić, no u Vladu ga je uglavio osobno Plenković, koji je od njega imao velika očekivanja. Malenica je trebao provesti pravosudnu reformu, a kako od toga zasad nema ništa, tako je i njegov odnos s premijerom na sve klimavijim nogama. Iznenadio je zato Plenkovića mladi Slavonac Josip Aladrović, koji je u Vladu ušao kao izdanak požeške organizacije stranke. Premda Aladrović prvotno nije bio premijerov kadar, ministar rada osvojio je predsjednika Vlade svojim idejama, znanjem i pristupom koronakrizi pa slijedom toga danas uživa njegovu naklonost i polako stasa u Plenkovićeva najuspješnijeg mladog lava, ali i njegova potencijalnog nasljednika.

Izravan izbor

Naklonost je Plenković kolegi Aladroviću pokazao time što ga je uključio u nedavnu kampanju za zagrebačke stranačke izbore, a usporedno s time ondje se našla ministrica sporta i turizma Nikolina Brnjac, koja također uživa premijerovo povjerenje, ponajviše zbog toga što je ovoga ljeta uspjela spasiti turističku sezonu organizirajući se u nezavidnim okolnostima. Kada je riječ o zagrebačkoj organizaciji HDZ-a, ona doista i jest jedina u kojoj dominiraju mlade stranačke snage, ali i premijerovi kadrovi. Tako je na čelu zagrebačkog HDZ-a doktor Mislav Herman, koji je bio izravan izbor predsjednika Vlade. Plenković od Hermana očekuje da unutar svoje organizacije provede čistke, da je preustroji i pozicionira kao najsnažniju oporbenu stranku u Gradskoj skupštini, a nakon toga očekuje ga kandidatura za zagrebačkoga gradonačelnika, na čemu se navodno već počelo raditi.

Njegov kolega Davor Filipović koji je kroz kampanju za zagrebačke izbore već prošao također spada u kategoriju Plenkovićevih mladih nada, premijer je njegovu lojalnost nagradio time što ga je postavio u NO INA-e, što nije nimalo benigno s obzirom na to da je Plenkovićev cilj ovladati energetskim sektorom i premrežiti ga svojim ljudima. Kada je riječ o mladim nadama HDZ-a, nemoguće je ne spomenuti jedinog mladog HDZ-ovca koji se nalazi na vladajućoj poziciji, osječkoga gradonačelnika Ivana Radića koji, doduše, spada među kadrove utjecajnog župana Ivana Anušića, no bez obzira na to Plenković je za Osijek odriješio kesu znajući da je upravo Radić jedini HDZ-ov gradonačelnik na čelu jednoga od četiriju velikih gradova. Mlada HDZ-ova nada je i Mato Franković, dubrovački gradonačelnik i kadar Branka Bačića, kojemu premijer nije pretjerano naklonjen zbog kritika koje je na njegov račun izrekao nedugo nakon lokalnih izbora. Sve je manje Plenković sklon i Karlu Ressleru, ovaj HDZ-ov europarlamentarni zastupnik i Šeksov posinak sve do unutarstranačkih izbora slovio je kao premijerova desna ruka, no kako se na stranačkim izborima istrčao i dao potporu Davoru Ivi Stieru, odnosno protivničkom timu Mira Kovača, tako su splasnule Plenkovićeve simpatije prema njemu pa je upitno kakva je njegova perspektiva unutar HDZ-a.

Prilika mladima

Zato je neupitna pozicija mlade i atraktivne ekonomistice Tene Mišetić. Crna Tena, kako od milja HDZ-ovci zovu premijerovu najvažniju suradnicu, i u HDZ-u i u Vladi ima ogroman utjecaj, bez nje je i ministrima teško pristupiti premijeru, ona se pak brine za premijerov imidž, a preko nje se ministarstva koordiniraju u odgovoru na novinarske upite. Kada je pak riječ o medijskom imidžu, tu Plenković na poziciji Vladina glasnogovornika ima mladog Marka Milića, sina poznatog novinara Gorana Milića, kojemu iznimno vjeruje i koji Plenkovića izvlači u svim neugodnim situacijama, stajući pred predstavnike medija u jeku velikih afera i nezavidnih situacija. Daleko od očiju javnosti svoju karijeru gradi nekadašnji šef HDZ-ove mladeži Josip Bilaver, koji se po stranačkim kuloarima spominje i kao jedan od mogućih ministara ako se Plenković doista odluči rekonstruirati aktualni sastav Vlade. U tom kontekstu spominje se i Ivan Vidiš, koji je također bio vođa HDZ-ove mladeži, a koji ulazi u kategoriju mladih lavova premijera Plenkovića. U tom se kontekstu spominjala i Sanja Putica, bivša saborska zastupnica i nećakinja Dubravke Šuice, koja je nestala iz javnosti baš poput svojeg kolegice Dragice Roščić. Sve u svemu, čini se da bez obzira na premijerovu želju za pomlađivanjem HDZ-a i Vlade, mladi kadrovi nisu nužno najbolje rješenje za stranku, međutim, prije ili poslije bit će potrebno posegnuti za mladim nadama i dati im priliku pa makar oni završili neslavno kao Žalac jer se samo uz davanje prilike mladim nadama stranka održava na životu i gradi za neke daljnje političke pobjede.