NEUGODNO TRESLO NA KVARNERU! Osjetilo se na otocima: ‘Nešto kao grmljavina i dva kratka udarca’

U subotu poslijepodne iza 15 sati je na Kvarneru zabilježen potres magnitude 2,4 po Richteru.

Epicentar je bio kilometar zapadno od Crikvenice, a 25 kilometara od Rijeke, na dubini od jednog kilometara.

Podrhtavanje se osjetilo uz obalu, sve do Senja i na otoku Krku.

“Nešto kao grmljavina i pod nogama trešnja”, napisao je netko s Krka u komentarima na stranicama EMSC-a.

“Duga tutnjava i lagano podrhtavanje”, “Dva kratka udarca u Vrbniku”, neka su od iskustava onih koji su osjetili potres.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 28 km SE of #Rijeka (#Croatia) 4 min ago (local time 14:21:02).

— EMSC (@LastQuake) April 29, 2023