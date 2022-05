NEUGODNO BUĐENJE Potres zatresao područje Makarske: ‘Kao da je pala bomba!’

Prema izvješću EMSC-a jutros u 5 sati i 43 minute slabiji potres pogodio je područje južno od Makarske. Prema prvim informacijama magnituda je iznosila 3,3 po Richteru.

“Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres magnitude M=3.3 u moru između Sumartina na Braču i Bogomolja na Hvaru. Intenzitet u epicentru iznosio je IV stupnja EMS”, izvijestila je Seizmološka služba Hrvatske.

Epicentar potresa bio je u mjestu Katuni, 12 kilometara južno od Makarske.

“Potres je bio kratkotrajan, možda sekundu ili dvije, ali kao da je pala bomba”, “Probudilo me, mislio sam da sanjam”, “Potres na otoku Hvaru tresao je kao da će sve porušiti, baš se čulo kako dolazi iz zemlje. Užas, ne ponovilo se!”, samo su neki od komentara stanovnika Makarske, Hvara, Brača…

