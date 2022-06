NETKO VRLO MOĆAN UTJEČE NA PREMIJERA! Crna dama malo je znana: Banskim dvorima ona vlada, Plenković još mora trpjeti Banožića

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Sa stigmom mladog lovca iz Vinkovaca koji u mladim danima baš i nije bio uzoran đak Mario Banožić popeo se na poziciju ministra obrane.

Iako su još u ono vrijeme kada je premijer Andrej Plenković formirao svoju drugu vladu mnogi unutar HDZ-a tvrdili da Banožić poziciji koju preuzima nije dorastao, Plenković mu je kao kontrolora postavio bivšeg ministra Krstičevića, i ne sluteći kamo će ga sve to dovesti, a dovelo ga je u priču iz koje se izgleda sve teže iskopati.

S jedne strane, ulaganja i iskustvo na polju obrane danas se s obzirom na zbivanja u Ukrajini čine važnijima nego ikada, a Plenković u tim složenim trenucima na čelu Ministarstva obrane ima čovjeka koji privatno lovi fazane po vinkovačkim poljima, što je ujedno jedini njegov konkretan kontakt s oružjem.





Izgubljene bitke

S druge strane, Plenković u Ministarstvu obrane ima čovjeka koji je od potpunog anonimca prerastao u najnepopularnijeg političara u zemlji.

Tomu su uvelike pridonijeli njegovi ratovi s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je po svemu sudeći mudro detektirao da je ovaj vinkovački HDZ-ovac jedna od najslabijih karika aktualne HDZ-ove vlade, koju je preko njega odlučio destabilizirati, što se potvrdilo i tijekom nedavne rekonstrukcije kada je Plenković na čelu obrane bio prisiljen ostaviti Banožića znajući da bi svaki drugi potez bio percipiran kao njegova kapitulacija pred Milanovićevim kritikama, što je percepcija koju si predsjednik Vlade ne može i ne želi dopustiti.

Banožić je u Vladi ostao, a s njime su ostali i problemi koje je još prije nekoliko mjeseci načela zviždačica Maja Đerek iz Državnih nekretnina koja je progovorila o Banožićevu pogodovanju zagrebačkoj obitelji Rodić, ali i o tome kako je Banožić kao ministar vršio pritisak na Državne nekretnine zbog dodjele stana u kojem boravi.

Bez dlake na jeziku, Milanović je nedavno Banožića nazvao sitnim lopovom, referirajući se na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i na odluku vezanu uz najam poslovnog prostora u Zagrebu.

“On je sitni lopov, za početak. Sigurno je on tamo nešto muljao, maznuo si i uredio taj stan. Jer je to primitivac i kad dobalavi u veliki grad, to prvo hoće – Gundulićeva, novoobnovljena zgrada, to ga pali.

Neće otići u Prečko živjeti kao moji ministri”, rekao je Milanović pozivajući se na odluku Povjerenstva koje je utvrdilo da je Banožić zloupotrijebio posebna prava dužnosnika donoseći tri odluke, među kojima se našla i ona kojom je kao ministar državne imovine sebi na korištenje dodijelio stan u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici.









Crveni se obraz

Nije se Banožić u sukobe uvukao samo s predsjednikom Milanovićem nego i s legendarnim brigadirom Ivanom Selakom izjavivši da je ovaj kao pilot JNA sudjelovao u bombardiranju ministrovih rodnih Vinkovaca, zbog čega se prošlog tjedna pred kamerama preznojavao i sam premijer nastojeći izgladiti situaciju.

“Banožić nije rekao to što vi kažete da je aludirao niti je to mislio. Taj događaj koji je bio u Divuljama nije organizirao ministar, nego HRZ i oni su ti koji odlučuju koga će zvati, koga neće, a Banožić je tamo bio gost. Nemojmo mu još i ovo natovarivati“, poručio je Plenković na poduljoj konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade dajući i time naslutiti da nije posve ravnodušan prema Banožićevim istupima, ali i prema tome što on danas kao ministar obrane predstavlja njega i njegovu vladu, rušeći im rejting.

Na Banožića je premijera još ranije upozoravao osječko-baranjski župan Ivan Anušić, u vrijeme kada se osipao županijski HDZ u vinkovačkom kraju, koji je ovaj vodio iz Zagreba. Od tada ovaj dvojac nije u dobrim odnosima, no vidljivo je da je i tada premijer Plenković djelomično uvažio Anušićeve sugestije pa Banožić već neko vrijeme ne upravlja vukovarsko-srijemskom organizacijom vladajuće stranke, ali to je za opću percepciju Vlade manje važno.









Ono što se mnogi pitaju jest tko je taj netko tko stoji iza Banožića i osigurava mu poziciju u Vladi, i to poziciju kojoj on nije dorastao. Jedni će reći kako ministru obrane vjetar u leđa daju kapitalci iz utjecajnog vinkovačkog ogranka HDZ-a, dok će drugi reći kako bi i oni bili sretni da na njegovu poziciju kao njihov predstavnik dođe netko tko će biti manje eksponiran ili barem drugačije eksponiran od aktualnog ministra obrane.

Milijunski gubici

Oni koji poznaju odnose snaga u Vladi reći će da Banožića u Ministarstvu obrane drže veze s obitelji premijerove najbliže suradnice, mlade Tene Mišetić, s čijim se ocem Ivanom Mišetićem Banožić nerijetko susreće po zagrebačkim ugostiteljskim objektima u samom središtu metropole. Ti su sastanci toliko učestali da je dio HDZ-ovaca posumnjao kako iza Banožića stoji Mišetić i njegov lobi koji ima ogroman utjecaj na Plenkovića.

Nikomu u vladajućoj stranci nije posve jasno čime je Plenkovića zadužio otac njegove desne ruke Tene Mišetić, no jasno je da su odnosi između obitelji Mišetić i premijera Plenkovića u najmanju ruku prijateljski. Jedno vrijeme govorilo se da je upravo Mišetić premijerova poveznica s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, no danas je i u tu tezu teško povjerovati jer su Plenković i Bajić već mjesecima na ratnoj nozi.

Kada se govori o Mišetiću, treba napomenuti kako je riječ o bivšem prvom čovjeku Croatia Airlinesa, u čijem su mandatu zabilježeni golemi gubici državne aviokompanije, čime se nadležne institucije nikada nisu ozbiljnije pozabavile pa bi zlobnici i taj dio priče mogli pripisati Mišetiću, njegovu utjecaju i poznanstvu s Bajićem.

Baš poput oca, veliki utjecaj danas ima i njegova kći Tena koju je svojedobno Ivica Todorić u svojim zaboravljenim i ogorčenim blogovima opisivao kao crnu damu i najutjecajniju ženu premijerova tima, što se svojevremeno potvrdilo i u jeku afere Vjetroelektrane, kada je privedena bivša HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac. U to doba medijske stupce punile su razne prepiske i transkripti među kojima se našao i onaj u koji je involvirana Mišetić koju je Josipa Rimac kontaktirala kako bi ova progurala neku uredbu koja je bila od koristi njezinim jatacima.

Impozantna karijera

Nije tajna da su Mišetići i mimo mlade Tene godinama u vrhu menadžerskog svijeta u našoj zemlji. Tenina majka Ariana Bazal Mišetić utjecajna je menadžerica s karijerom u Hrvatskom telekomu, dok je otac danas zaposlenik Atlantic grupe Emila Tedeschija. Roditeljske karijere mora da su bile velik motiv za njihovu kćer Tenu, djevojku koja je nedugo nakon završene Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta karijeru otpočela kao stažistica u Plenkovićevu briselskom uredu, u kojem je vrlo brzo postala asistentica. Plenković je potom sa sobom dovodi i u Hrvatsku, gdje je postala zamjenica šefa premijerova kabineta. Na toj poziciji Mišetić se zadržala do danas, a njezin otac Ivan u međuvremenu je dogurao do položaja predsjednika Vijeća Hrvatske udruge poslodavaca pa su mnogi spekulirali kako Plenković preko njega nastoji zadržati uvid u rad HUP-a koji bi, doduše, trebao biti neovisan. Neovisan bi i Plenković trebao biti pri sastavljanju i rekonstrukciji Vlade, međutim, izgleda da to baš i nije tako, teško je reći da je Mišetić taj koji se kod Plenkovića zauzeo za ministra obrane i njegov ostanak u vladi, no u HDZ-u tvrde da je Banožić mogao iskoristiti to poznanstvo te da nije nemoguće da ga baš Mišetić na sastancima savjetuje o metodama kojima će se održati na položaju. Insajderi u kontekstu širenja utjecaja moćne obitelji spominju i agenciju Pro media Group, Vesne Barišić. Tko god da ga savjetuje, vidljivo je da se Banožić otprije nekoliko tjedana ozbiljno naoštrio i svjesno ušao u novi sukob s Milanovićem, koji bi na koncu ipak mogao biti koban za njega. Iako Banožić trenutno jest pripremljeniji nego što je bio, Milanović je izgleda uvijek korak ispred njega, taj korak mogao bi biti najpogubniji za Plenkovića kojemu sve teže padaju preznojavanja zbog ministrovih istupa i izjava o kojima poslije i njega propitkuju predstavnici medija, dovodeći ga u neugodnu situaciju.