NETKO SE ZAIGRAO Na novootvorenim portalima dijele lažnu anketu navodeći kako Most briljira među biračima

Da birači Domovinskog pokreta Miroslava Škore radije biraju stranku Bože Petrova, Most, pokazuju vijesti potkrijepljene velikim istraživanjem u svih deset izbornih jedinica, javlja Telegram.

Ta istraživanja pak objavila su 24 različita portala s domenom stvarnost.hr, a donose isti zaključak, da Škorini birači prelaze Mostu, ali i da u svim jedinicama Most uvjerljivo prelazi izborni prag. Objavili su potpuno identičan tekst koji je, kako smo naveli nastao na temelju istraživanja. Navodno istraživanje izradio je “specijalizirani portal moja-anketa.com”, koji je istraživanje proveo na “elektroničkom uzorku”.

Tako stoji kako Most, u 1. izbornoj jedinici osvaja 9,3 %, zatim 7,6% u drugoj, 7,9% u trećoj, 7,1 u četvrtoj, 7,4 u petoj, čak 11,3% u šestoj izbornoj jedinici, zatim 8,9 % u sedmoj, 10,9 % u osmoj, 11,6% u devetoj te najviših 11,7% u desetoj izbornoj jedinici.

S druge strane, sve su te brojke u opreci s velikom anketom koju je za HRT provela agencija Promocija plus od 14. do 22. lipnja po izbornim jedinicima. Prema njoj, MOST u 2. izbornoj jedinici osvaja 4,6 posto i bori se za mandat, dok u sedmoj izbornoj jedinici osvaja 4,2 posto. Za usporedbu, u 10. izbornoj jedinici prema istraživanju Promocije plus, MOST osvaja 8,3 posto, dok mu je istraživanje na Imotskoj stvarnosti predvidjelo 11,7 posto.

Za razliku od tog istraživanja, ovo provedeno od strane moja-anketa.com radilo se na nepoznatom, elektroničkom uzorku, u nepoznatom vremenu, a sada već nisu dostupne ni ankete na kojima se ono navodno provelo.

“U posljednjem tjednu političke utrke za glasove birača na predstojećim parlamentarnim izborima koji će se održati u nedjelju 5. srpnja dogodio se obrat situacije. U samo početku predizborne kampanje tri najveća politička rivala; Restart koalicija, Domoljubni pokret i HDZ, imali su donekle sigurnu bazu birača na koju su mogli ozbiljno i sa sigurnošću računati. Iako je kampanja ove godine kratkog trajanja, na sreću svih građana umornih od neprestanog politikanstva, oni koji zaista u nedjelju planiraju izaći na izbore shvatili su srž stvari.

HDZ-ov brod sigurnosti usidren u luci nije imao problema, ali od trenutka kad je isplovio broji sate do sudbine povijesno poznatog broda Titanika. Restartova koalicija vozi u petoj brzini, ali se njihovo vozilo uspješno sudarilo sa apsolutno sve i jednim stupom problema na koji su naišli. Donedavno su birači Miroslava Škoru gledali kao Mesiju, domoljuba, ujedinitelja svega dobrog u Hrvata, ali su kao i nekadašnji hadezeovi mačići progledali.

Prema istraživanju portala moja-anketa.com napravljenom na eletroničkom uzorku donosimo prolazne mandate u istraživanju. Trend pokazuje da Škorini birači su pronašli alternativu kojom žele izbjeći prodaju svojih glasova natrag HDZ-u. Naime, narod više nije politički nepismen i zna da će po principu „tko se tuče, taj se voli“, postizbornu koaliciju za većinu u novom sazivu Sabora RH sastavljati HDZ s Domoljubnim pokretom. Prema istraživanju birači svoje glasove žele zaštititi od političke trgovine ideja i vide MOST kao jedino rješenje. Slična politička agenda; takozvani desni svjetonazorski stavovi nude se i u MOST-u. Koliko birača je u posljednja dva tjedan zauzelo takav stav govori i podatak o nenadanom rastu rejtinga MOST-a”, identičan je tekst na svim stranicama.

Za komentar Mosta i Domovinskog pokreta, medij se javio strankama, a čini se kako s anketom nitko od njih nije upoznat. Domovinski pokret neslužbeno dodaje kako ankete u pravilu ne smatraju vjerodostojnima jer se rezultat uvijek pokaže bitno drukčiji od onog iz anketa.

U svakom slučaju, tekstovi su zanimljivi jer niti jedan nije potpisan, a Telegram navodi kako je jedino što su uspjeli pronaći u impressumu svakoga od ovih portala, podatak o uredniku. Stoji kako je to Ivica Janković, dok je vlasnik (svih) portala tvrtka 24SB j.d.o.o koja djeluje od 7. studenog 2019. Njen je, pak, vlasnik sam Janković.

Ono što je ovim portalima zajedničko, osim tekstova, i reklama je tvrtke McElit, u vlasništvu Hrvoja Macana iz Slavonskog Broda. O njemu je već pisao Faktograf, kao predsjedniku udruge Priznajem, izdavaču portala Priznajem.hr., čije je tekstove Faktograf u nekoliko navrata označavao kao netočne vijesti. On se reklamira na njih čak nekoliko.