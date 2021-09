‘NETKO MI PODMEĆE, SMETAM IM!’ Mladi HDZ-ovac o besramnom trošenju novca: ‘Simpatizeri Mosta mi rade o glavi!’

Autor: Valneo Kosić

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Mihovil Mioković (HDZ) nekidan je na vlastitom Facebook profilu objavio račune koji su nastali u njegovom mandatu. Iz objavljenih računa djelovalo je kako je Studentski zbor nepotrebno rasipao novac na luksuznu računalnu opremu.

Jučer je Mioković pokušavao opravdati račune koje je potpisao, ali to mu nije pomoglo. Morao se ispisati iz stranke, a od njega se distancirao Studentski zbor kao i premijer Plenković.

Danas je pak za Dnevno.hr ispričao kako mu se podmeće afera.

“Podmeće mi netko iz Studentskog zbora. Zalagao sam se za Studentsku polikliniku, Kampus Borongaj, digitalizacija sustava i Sveučilišna sportska dvorana. To su veliki kapitalni projekti na koje ja nemam utjecaj. Kako bi se to realiziralo potrebna je sinergija velikog broja ljudi. Ali čini mi se da će to biti realizirano tek u mandatu idućeg rektora. Ono što sam ja mogao napraviti kao veliki iskorak je transparentnost. Dao sam uvid javnosti u to kako se i na što se troši novac iz proračuna Studentskog zbora koji je striktno namijenjen tome. Takav proračun je bio i prije i prije se trošilo isto. To je najnormalnija stvar. Dakle, namijenjen je funkcioniranju studentskog zbora. Tako su trošili i moji prethodnici.

Na pitanje zašto smeta, Mioković odgovara:

“Zašto smetam? Očito sam pretransparentan sada. Kada sam ja napravio taj iskorak, ja sam shvatio i dobio informaciju da oni meni od šestog mjeseca pripremaju protukandidata. To su određeni članovi Skupštine. Logično je da imam protukandidata, ali ne od najbližih suradnika s kojima sam sve dogovorio. Znači, najbliži suradnici su meni radili iza leđa”, rekao je Mioković.

Na pitanje jesu li i oni članovi HDZ-a, Miković odgovara da nisu, ali da simpatiziraju Most.

Ispisao se iz stranke

HDZ je protiv Miokovića jučer pokrenuo stegovni postupak, ali Mioković ih je preduhitrio ispisavši se sam iz stranke.









“Ja sam jučer izašao iz stranke i nije me strah nikakvog stegovnog postupka jer sam apsolutno čist. To sam i napomenuo u onom izvještaju i dopisu stranci. Čuli ste i predsjednika Vlade, ne zna tko sam. Ja kao takav ne želim biti teret stranci koju simpatiziram. Nazvao sam jučer predsjednika mladeži. Rekao sam mu da sam čist i da molim da mi sugerira što da napravim. Rekao je da bi bilo dobro da s obzirom na medijske nastupe istupim iz stranke dok se sve ne dokaže. Ja sam tako i učinio. Spreman sam podnijeti žrtvu, maknuo sam se i ispisao sam se.

Osvrnuo se i na neke stvari koje su posebno stršile u objavljenim računima. Među tim stvarima su i dva sefa za oružje vrijedna nekoliko tisuća kuna, a u kojima se prema njegovim riječima čuvala digitalna oprema.

“Ured Studentskog zbora nije najsigurnije mjesto i tu je fluktuacija ljudi velika. Zato su kupljeni sefovi, ali da članovi Skupštine to nisu znali je apsolutna laž. Imam zapisnike sa Skupštine. Što se tiče skupocjene opreme, Mioković kaže da je oprema iznajmljivana studentima za različite projekte i da se već višestruko isplatio studentskoj zajednici.

“Što se tiče tečaja, ponudio sam i Skupštini, to imam i u zapisniku da mi se pridruže svi zainteresirani. Na kraju je stvarno ispao individualan trening. U razgovoru s tom kućom sam dogovorio da će nas biti otprilike 10. Ja sam rekao u Skupštini da svi koji su zainteresirani za edukacije i cjeloživotno obrazovanje ili putuju na natjecanje, da će im to biti financirano iz proračuna Studentskog zbora. Skupština se s tim složila, nitko nije rekao niti A”, poručio je Mioković.