Netko je stavio šapu na Slavoniju: ‘SOA zna za sve i ne može ništa napraviti’

Autor: Lucija Brailo

Nakon posljednjih nekoliko mjeseci borbe s afričkom svinjskom kugom u Slavoniji koja je destkovala svinje Slavoncima i uoči jednog od najsimorašnijih kolinja otkad pamte, situacija je protekle nedjelje došla do vrhunca. Slavoncima je dosta svega, jer nakon masovnog egzodusa u Irsku, galopirajuće inflacije i ostalih nedaća, bolest svinja je, budući o njima ovisi egzistencija, kap koja u istočnoj Hrvatskoj uistinu može preliti čašu.

Naime, oko 300 seljaka s po 50-ak traktora i osobnih automobila okupilo se u nedjelju poslijepodne u samome središtu Vinkovaca kao krajnjoj točki prosvjeda protiv Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede, odnosno njihove politike mjera i borbe protiv afričke svinjske kuge u Hrvatskoj. Prosvjed je počeo u Retkovcima, gdje su se seljaci okupili na poziv Tomislava Pokrovca i tzv. Stožera za obranu hrvatskog sela, nakon čega su u 5 do 12 krenuli prema Vinkovcima, gdje su komunicirali svoje zahtjeve.





“Zahtijevamo hitno zaustavljanje eutanazije zdravih svinja, hitno donošenje dozvole za promet i prodaju zdravih svinja, donošenje dozvole klanja i prerade svinjskog mesa u vlastitim dvorištima te prestanak svih oblika kategorizacije objekata u svrhu držanja svinja, jer mi ne želimo hotele za svinje”, iznio je Tomislav Pokrovac zahtjeve dijela svinjogojaca i poljoprivrednika s istoka Hrvatske, koji je već četiri mjeseca pogođen afričkom svinjskom kugom.

Zna Plenković da afrička svinjska kuga nikako nije dobra uoči izbora te kako bi to njemu i HDZ-u moglo ozbiljno naštetiti, no nalozima Bruxellesa se, unatoč tome, nije lako suprotstaviti. Međutim, politolog Anđelko Milardović napominje kako afrička svinjska kuga nije glavni problem, već samo kamenčić u mozaiku puno šire slike, koja je puno sumornija. Milardović smatra kako je “ovo samo okidač” koji će utjecati na rezultate izbora.

‘Utjecaj mađarskog kapitala’

“Plenković od ovog neće profitirati, a znam tko isto neće profitirati. Ako ti ljudi u Slavoniji budu opet glasali za HDZ, onda sami sebi stavljaju omču oko vrata. Od 1997. pa do danas pratim što se događa u istočnoj Hrvatskoj. Nakon Domovinskog rata počelo je iseljavanje mlade populacije u Irsku, posljedica toga je pražnjenje prostora, onda penetracija stranih utjecaja, prije svega mađarskog, a ni srpski i ruski nisu daleko”, ističe Milardović.

On tvrdi i kako se ne može afrička svinjska kuga u Slavoniji promatrati kao izolirani fenomen, već stvar treba postaviti u kontekst geopolitike.

“Pogledajte utjecaj Mađarske preko kapitala, zemljišta, a kad se kaže Mađarske, onda se misli i na mađarskog saveznika, a to je Rusija. Mađarska dijelom odrađuje njihove poslove, pogledajte zemljišta u Slavoniji i Baranji, koja im je sudbina, poljoprivrednih poduzeća, kako se uz pomoć kapitala oslobađa prostor Slavonije i Baranje koji je vojno bio oslobođen. Vraćamo se opet na Mađarsku, njihov kapital, pogledajmo utjecaj OTP banke, pa utjecaj mađarskog kapitala na sport. Tko je vlasnik nogometnog kluba Osijek, tko bi želio kupiti Belje, a sve to jer se na ekonomski način osvaja prostor. Kupuje se zemljište – mađarskim, ruskim, tko zna čijim kapitalom i stvara se pretpostavka za iseljavanje te se domaće stanovništvo osiromašuje. I onda dođe ova bolest – afrička svinjska kuga – kao kap na te procese”, objašnjava politolog.









‘Kome je namijenjena Slavonija?’

Milardović smatra i da je ključno pitanje u cijeloj priči – zašto se ovo baš događa u Slavoniji, a ne u Lici ili Dalmaciji?

“Pogledajte geopolitički prostor: istočna Hrvatska, Mađarska, Srbija. To je političko retoričko pitanje. Kako to da je saborski zastupnik mađarske manjine s hrvatskim prezimenom Robert Jankovics, eksponent mađarskih interesa Plenkovićev saveznik. I što je najgore, SOA zna za sve to i ne može ništa napraviti. Kako je to moguće? Neka me netko demantira, ali s dokumentima, a onda ću ja uzvratit s dokumentima.”, poručuje Milardović.

On govori o otvorenim procesima na prostoru Slavonije te ističe kako je proces iseljavanja započeo nakon Domovinskog rata i to “osiromašivanjem prostora, privatizacijom zemljišta, krivim politikama, prodajom poduzeća” te se pita kako ljudi koji tu stoljećima žive mogu opstati kad ih se tjera. Osim toga, Milardović postavlja i niz retoričkih pitanja.

“Treba postaviti to radikalno pitanje – za koga je namijenjen taj prostor? I što Vlada skriva, a mora radit pod pritiskom Bruxellesa? E sad, što slijedi nakon svinjske kuge? Koja će kuga doći? Nešto će se dogoditi, dakle, i opet se vraćamo na pitanje zašto baš na tom prostoru. I kako Jankovics može biti koalicijski partner kad služi mađarskim interesima i kako Milorad Pupovac može biti koalicijski partner, a služi Beogradu? Kako Furio Radin to može biti? Pa zato jer postoji osovina: Beograd – Rim – Budimpešta u Hrvatskom saboru koja drži ovo društvo u šaci”, ističe Milardović.

‘Širi kontekst svinjarija u Slavoniji’

I dok ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, kako kaže, “žali” zbog toga što je u svojoj imovinskoj kartici propustio napomenuti da ima milijunsku dobit od udjela u tvrtki Agroproteinka koja se bavi zbrinjavanjem eutanaziranih slavonskih svinja te ističe kako je “griješiti ljudski” te nema zbog čega snositi političku odgovornost, Slavonci se spremaju na obranu i ono malo što im je ostalo.

“Da ne govorimo o ovom ‘živoderu’ Gordanu Grliću Radmanu koji ima upitni moralni habitus. Svinje crkavaju, njemu Vlada dodjeljuje milijune. Pa da su mu dva eura subvencije dodijelili, to je nemoralno. Živi na crknutim beštijama, na račun države i još nas tu maltretira, zajedno sa ‘svilenim diktatorom'”, kaže Milardović i dodaje da svinjsku kugu treba staviti u širi kontekst i kronologiju događaja i postaviti to pitanje:

“Zašto se to baš događa tu, u ovoj regiji i koji su akteri zainteresirani za taj prostor?”

Milardović kaže da su to Mađarska, Rusija, a preko nje i Srbija.

“Ono što je FK Partizan izgubio 90-ih, sada pokušava vratiti na drugi način. To neće ići, neka maknu prste od Hrvatske. Ja ne razumijem toliku pohlepu, da bi netko išao ulaziti tako u tuđu kuću. To je politička psihopatologija. Pa sad procijenimo je li se u ‘svinjskim poslima’ treba fokusirati samo na svinje ili na širi kontekst svih mogućih svinjarija koje se događaju u tom prostoru? Što ako se tamo priprema teren za zamjenu stanovništva? Što ako se, uz ove aktere koje sam spomenuo, i EU ima svoje prste? Što ako se Vlada RH, koja vjerno služi Bruxellesu kao zlatnom teletu. Ali sve ima svoju mjeru trpljenja. Ljudima kad pukne film, kad osjete da više neće moći živjeti, morat će nešto napraviti. Kad Vlada neke države ne može zaštititi svoje stanovništvo na nekom teritoriju, onda postoji legalno i legitimno pravo na pobunu i otpor, a to je prirodno pravo jer proizlazi iz prava na život. To nema veze s politikom. Inati se, Slavonijo!”, zaključuje Milardović.

‘Oluja svih oluja’

Za to vrijeme, Slavoncima je voda došla do grla i najavljuju “oluju svih oluja” te upućuju Vladi prijedloge mjera i traže njihovo hitno donošenje.

“Vlada treba osigurati rasplodni materijal za sve one koji se žele nastaviti baviti svinjogojstvom. Također, trebaju osigurati pokretne mobilne klaonice u svim selima gdje je afrička svinjska kuga kako bi oni koji imaju zdrave svinje mogli obaviti kolinje u svojem dvorištu. Treće, dok traje zabrana uzgoja svinja osigurati svinjogojcima primjerena primanja i njihovim obiteljima te dopuniti propise vezane uz kvalitetu mesa, posebno svinjetine iz uvoza.

Mislim da je ovo dovoljno i mislim da ovo ne bi trebalo biti nikakav prijepor između Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva. Ako se ovo počne rješavati, ovakvih situacija što se tiče prosvjeda neće biti, istaknuo je Pokrovac, koji inače nije svinjogojac, već kako kaže svinje ima za svoje potrebe, dodavši kako očekuju sastanak s predstavnicima Vlade i Ministarstva, najkasnije iza blagdana Svih svetih, a ako se to ne dogodi i ako im zahtjevi ne budu ispunjeni ‘slijedi oluja svih oluja'”, rekao je Pokrovac.