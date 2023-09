Netko je pitao zašto Hrvati samo pasivno kukaju, odgovori iznenadili: ‘Sve to seže iz doba Juge’

Autor: Dnevno.hr

Hrvati nisu baš poznati kao narod koji rado izlazi na ulice, a kada to učine, prosvjedi su uglavnom mirni i prolaze bez ikakvih incidenata, za razliku od nekih drugih europskih država u kojima nerijetko gore čitave gradske četvrti.

Znači li to da smo zadovoljni?

Nipošto, samo je naša kultura izražavanja nezadovoljstava ponešto drugačija. Zanimljiva rasprava povela se na Redditu baš oko pitanja ‘Zašto smo kao narod toliko pasivni?’.





“Već 30 godina gledamo jednu te istu priču, kriminal, korupcija, nepotizam u svim porama društva. Zašto su Hrvati kao narod toliko pasivni i zašto uporno biramo HDZ? Kada smo drugi na svjetskom prvenstvu, na Trgu se skupi milijun ljudi, a kada Slavoncima pobiju 20 000 komada svinja koje rješava Gordan Grlić Radman nikome ništa i opet će ta ista Slavonija u velikoj većini izabrati HDZ na idućim izborima? Zašto smo toliko poslušni, pasivni i dopuštamo takvo izrabljivanje”, napisao je jedan korisnik i izazvao više stotina komentara.

‘Nema da netko ne stavi u džep’

Neki smatraju da se Hrvati ne bune jer bi i sami sudjelovali u radnjama podmićivanje i korupcije kada bi imali priliku.

“Zašto ti misliš da Hrvatima uopće smeta takvo ponašanje? Jedino što nam smeta je što drugi to radi, a 90% nas bi na njihovom mjestu radilo isto to”.

“Naš narod je i sam duboko pokvaren, gotovo nema da nitko, u kojem god poslu se našao, nije nekome stavio u džep, fušario, utajio porez, smuljao, posudio bez namjere da vrati, od najgoreg klošara do društvene “elite”. Nedavno sam čitao kako neki “upućeni” fakultetski profesori “zarade” još jednu plaću na putnim nalozima, predavanjima koja se ne održe, koje kakvim mentorstvima, recenzijama, sudjelovanjem u “projektima” koji traju vječno i nemaju nikakvog smisla i sl. Dakle, ako je cijelo društvo zahvaćeno korupcijom, a o nepotizmu da i ne govorim, političari uhvaćeni s “prstima u pekmezu” na neki način zrcale društvo u cjelini”, neki su od komentara.









‘To nam je u DNA da nas gaze’

Drugi pak misle da je to jače od nas jer je toliko duboko ukorijenjeno da nam je, kolokvijalno rečeno, zapisano u genetskom kodu. Zapravo, iznenađujuće je mnogo ovakvih stavova, razabire se iz odgovora.

“Jer smo odgajani 500 godina da budemo konjušari bečke gospode. Vjerojatno nam je u genomu da osluškujemo signale sa zapada i nagu*imo se”.

“Jer je u našem DNA da nas gaze i je*u u zdrav mozak i nikome ništa. Bitno je da se sportom tu i tamo zamažu oči i riješen problem do novog prvenstva. Sve to seže iz doba Juge. Ljudi su po 40 godina radili u istoj firmi, na istom radnom mjestu i navikli da ih neki buržuj koji se okoristio za vrijeme Juge je*e i nikome ništa. Šuti i trpi jer “nedobog” da nešto kažeš. Nedavno je netko pričao kako je nešto krenuo s*ati i odmah mu je njegov tata koji ima 80 godina rekao da su za takve stvari ljude u noći odvodili. Moj kolega drugi mjesec može u penziju. To mu je drugi posao u životu. Prije četiri mjeseca su mu dali hrpu novog posla. Sad si ti zamisli da čovjeka od 60 godina ideš učiti nešto novo. On šuti i trpi, progunđa i to je to. Meni je došao jedan od šefova iz druge jedinice i govori da bih trebao nešto napraviti. Moje su riječi bile “oprostite ali to moj posao nije i ja neću za druge raditi”. Jer ja neću šutjeti i trpjeti kao što su naši stari navikli. I u tome je problem što su navikli da ih se gazi i to je to”.









“Uvijek pesimizam. Za državu koja je pobijedila u ratu smo neobično nadr*ani i pasivni”.

‘Nismo pasivni nego nam je dobro’

No, ima onih koji su uvjereni da se ne bunimo jer zapravo živimo dobro.

“Nikoga nije briga, da nas je briga ne bi kafići bili puni u 10 ujutro”.

“Nismo pasivni nego živimo dobro. Bolje nego ikad prije po apsolutno svim objektivnim parametrima”.

“Samo da ti dam drugi pogled.. 99% ljudi koji su glasni u komentarima nisu educirani vrijedni stručnjaci. Kriva im je vlada, politika, Srbi i svi, samo ne oni sami. I dalje je većina ljudi u Hrvatskoj vrijedna, pametna, educirana i super im je. Ovim hejterima ovdje nema pomoći u životu posto je sam početni stav i razmišljanje takvo da ni jedna pametna osoba neće trošiti sekunde pokušavajući im objasniti neki drugi životni stav”.

“Jer nam je dobro. Kad krenemo kopat blato za crvima vjerojatno će onda reć ekipa ‘e dosta”, komentiraju korisnici Reddita.