‘NETKO JE DOBIO DIREKTIVU!’ Pernar tvrdi da se sprema odmazda: ‘Znači, ludilo, to ni Staljin nije mogao’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Zambijski svjedok, bivši hrvatski saborski zastupnik Ivan Pernar javio nam se iz Zambije u vrijeme dok se punom parom odvija suđenje hrvatskim državljanima zbog sumnje u trgovinu djecom.

Pernar, koji je u svojstvu svjedoka trebao biti danas na sudu, obolio je od malarije pa je njegovo svjedočenje odgođeno.

Sude mu

Ono što nas je zanimalo jest što je sa silnim tužbama koje su stigle na njegovo ime, otkad je otišao u Zambiju da s prve crte izvještava o suđenju.

“DORH jednostavno sve dokumente koje ima protiv mene vadi na stol. Očajni su. U jednom danu mi stižu po dvije cedulje s Kaznenog suda. Zasad planiraju voditi protiv mene tri paralelna sudska postupka, a vjerojatno će početi i još. Znači to je ludilo. Ne znam čime to objasniti! Oni će me osuditi, smisao tih postupaka nije utvrđivanje krivnje, nego moja osuda”, rekao je Pernar i podsjetio na slučaj od prije nekoliko tjedana kad je osuđen novinar Marko Jurič.

“Uopće nije bitno jesi li ti kriv ili nisi. Šta onaj Marko Jurič je rekao za Porfirija koji pjeva četničke pjesme da je četnik i da ga se zato treba bojati. A oni optužili njega da je širio mržnju prema Srbina. A nije. Ali kome ti to možeš objasniti? Kad žena iznad koje je hrvatski grb govori da je to tako”, objasnio je bivši istaknuti živozidaš.

Ispričao nam je o brzini procesa koji se vode protiv njega.

“Drugi primjer, prijedlog optužnice mi stiže nov, sad dok sam u Zambiji za predmet koji uopće nije ni postojao. Ja uložim žalbu u roku dva tjedna i oni već u roku dva tjedna potvrde optužnicu. U mom predmetu od trenutka kad DORH podiže optužnicu do trenutka kad je sud potvrdi prođe mjesec dana. Pa to Staljin možda nije tim tempom uspijevao ljude procesuirat. Spremaju odmazdu jer ako oni padnu u Zambiji, strašan će gnjev biti na hrvatsku vlast koja je to napravila sve. Jer je vlast odgovorna za to, nisam ja odgovoran ako se njih osudi. Jer ih je vlast dovela u tu poziciju. Francuska je još 2017. zabranila posvajanja iz Konga, čim su ovi zakon stavili da stranci ne mogu posvajati. Upravo zato jer su znali da ima svakakvih lovaca u mutnom, nisu budale”; kaže Pernar.

Netko vuče konce igre

“Ja ovdje iz Zambije, ja ne znam što bih ja bez svog odvjetnika. U DORH-u rade k’o Sanader u petoj brzini, ja se pitam jesam li ja najveći prioritet u državi?! Da bi predmet od trenutka dizanja optužnice do trenutka kad ju ja primim, do trenutka kad ja dam odgovor, ja sam čekao točno dva tjedna. Zavlačio sam koliko god sam mogao, gledao sam da im u petak predam da im stigne u ponedjeljak. I do trenutka kad će oni optužnicu potvrditi, mora im stići, moraju oni meni odgovoriti, da to sve stignu u mjesec dana. Pa netko je dobio direktivu”, zaključio je Pernar.

Podsjećamo, osmero hrvatskih državljana uhićeno je u prosincu prošle godine zbog sumnje u trgovinu djecom. Pokušali su posvojiti djecu iz DR Kongo gdje su posvojenja strancima zabranjena.

Neki od njih povezani su sa strankom Možemo.