‘NETKO HOĆE DA MI UBIJE DIJETE’! Vučić na sto muka, progovorio o sinu Danilu: ‘Piše kako će ga daviti i mučiti, naravno da me boli”

Osim nervoze uoči odlaska u Bruxelles, gdje ima u ponedjeljak ujutro sastanak s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, srpskog predsjednika Aleksandra Vučića muče još neke stvari.

Naime, Vučić je u objavi na Instagramu ustvrdio da “Srbija neće biti zemlja u kojoj vladaju kriminal, narko dileri i ubojice”.

"Neće Srbija da bude zemlja u kojoj kriminal, narko-dileri i ubice vladaju. Da li me boli kada netko hoće da mi ubije dijete, pa naravno da me boli. Za te kretene me baš briga, za sve te, i političke, i medijske kretene, baš me briga. Ja živim za povijest, ja živim za to što će da ostane iza mene", objavljeno je na instagramu avucic.





Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o tome kako su kriminalci planirali ubojstvo njegovog sina Danila i što je pisalo u tim porukama.

"Da vam kažem podsmijeh je postojao o svemu. Za mene je najozbiljnije ono što se tiče naroda. Da li me boli što hoće da me ubiju dijete? Recite mi kako biste se vi osjećali i da to čitate od najozbiljnijih ubojica. Crno na belo. Čitate da se on raduje. Da piše kako će da ga davi i da ga muči i da osjeti sladostrast dok mi ubija dijete. Naravno da me boli", kazao je Vučić.









Ne očekuje preokret

Osim što Vučić tvrdi da mu se prijeti smrću sinu Danilu, nije optimističan ni po pitanju sastanka u Bruxellesu u ponedjeljak ujutro.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će se u ponedjeljak ujutro u Bruxellesu sastati s premijerom Kosova Albinom Kurtijem u jeku napetosti između Beograda i Prištine, ocijenivši da je situacija na Kosovu teža nego u posljednjih 10 godina.

Kosovske vlasti najavile su za 21. studenoga početak izdavanja novčanih kazni za vlasnike vozila s tablicama izdanim u Srbiji za kosovske gradove koji ih odbijaju preregistrirati na tablice Republike Kosova (RKS), unatoč zahtjevima Sjedinjenih Država i EU-a da se odluka o preregistriranju odgodi za 10 mjeseci.









‘Nisam optimist, ali otići ću u Bruxelles’

Vučić je u jutarnjem programu TV Prva ocijenio da nisu u pitanju samo registarske tablice, rekavši da od sutrašnjeg sastanka ne očekuje preokret jer da je kosovski premijer htio odložiti odluku o tablicama, to bi uradio ranije.

“Nisam optimist, ali otići ću u Bruxelles, ne zato što mislim da ćemo nešto postići, nego da im ne dam razlog da okrive Srbiju da nešto nije učinila”, rekao je Vučić i dodao da on ne vidi rješenje “dok se ne ispune srpski zahtjevi” iz dijaloga u Bruxellesu.

“Mi samo tražimo se provede ono što je potpisano prije 10 godina i za šta je jamac Europska unija”, naglasio je Vučić.

‘Operativna akcija protjerivanja Srba’

On je ustvrdio da Priština zapravo provodi “operativnu akciju protjerivanja Srba”, na tri načina – prvi je kroz namjeru legaliziranja kosovske vojske, drugi je oduzimanje 10 zajamčenih mandata Srbima u parlamentu Skupštine Kosova, a treća je da se, uz obrazloženje o dekriminaliziranju kosovskog sjevera, u četiri općine stacioniraju vojne i specijalne policijske postrojbe.

Odluka o povlačenju Srba iz kosovske vlade, parlamenta i lokalne uprave na sjeveru, te iz pravosuđa i policije Kosova, usvojena je u početkom studenog i bit će na snazi dok Priština ne povuče mjere o preregistraciji i dok ne formira Zajednicu srpskih općina, na što se obvezala Briselskim sporazumom iz 2013. godine, potpisanim pod pokroviteljstvom Europske unije.