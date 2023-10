Oči svijeta gledaju u Izrael: ‘Od Holokausta nije ubijeno toliko Židova’

Autor: Dnevno.hr

U subotu je počeo napad na Izrael nakon što je islamistička skupina Hamas ispalila više tisuća raketa. Pritom su pripadnici Hamasa prodrli na izraelski teritorij, ubili više stotina ljudi, a tisuće je ranjenih s obje strane.

Izrael je odgovorio brutalnim napadom na Gazu, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je oporbu na vladu nacionalnog jedinstva i najavio odmazdu i kontraudar. Raste broj mrtvih i ranjenih civila, a za vikend je ubijeno preko 600 vojnika Hamasa. SAD su najavile veliku pomoć Izraelu.

22.35 Svjetski vođe večeras će razgovarati o Izraelu





“Očekuje se da će vođe Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke večeras videovezom raspravljati o situaciji u Izraelu i palestinskim teritorijima”, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz.

22.30: Trump: Biden je izdao Izrael

Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je u ponedjeljak kako je aktualni predsjednik Joe Biden “izdao Izrael”.

“Ne mogu zamisliti kako je neko tko je Židov ili netko tko voli Izrael glasao za demokrata, a kamoli za ovog čovjeka. Pokvareni Joe Biden je izazvao ovaj problem”, rekao je Trump na skupu u New Hampshire, prenosi portal HIL.

22.10 Hrvati sletjeli u Beč

HRT javlja kako je skupina hrvatskih hodočasnika sigurno sletjela u zračnu luku u Beču u večernjim satima.









Nakon toga će biti prevezeni u Zagreb. Sutrašnjim letom trebali bi se vratiti i ostali. Hrvatsko veleposlanstvo u Izraelu u stalnom je kontaktu sa 180 Hrvata koji se nalaze u toj zemlji.

21.55 Predsjednik Izraela: Pozivam svjetske vođe da podrže Izrael

Predsjednik Izraela Isaac Herzog, u nedavnom obraćanju usporedio je upad Hamasovih militanata na Izraelski teritorij s “gnusnim i neizrecivim postupcima Islamske države”. Pritom je pozvao svjetske vođe da Hamas proglase terorističkom organizacijom i da podrže Izrael “riječima i djelima”.









“Mislim da od Holokausta nije toliko Židova ubijeno u jednom danu. Od holokausta nismo svjedočili prizorima židovskih žena i djece, baka i djedova – čak i onih koji su preživjeli holokaust – koji su tjerani u kamione i odvođeni u zarobljeništvo.

Hamas je uveo, usvojio i replicirao divljaštvo Isisa, ulazeći u civilne domove na praznike i hladnokrvno ubijajući cijele obitelji. Mladi i stari, zlostavljaju i spaljuju tijela, tuku i muče svoje nevine žrtve, Židove i Muslimane, i druge vjere. Brutalnost. Nečovječnost. Barbarstvo čudovišta. Ne ljudi – čudovišta”, rekao je Herzog.

21.30 Palestinskom veleposlaniku ubijena obitelj

Veleposlanik Palestine u Velikoj Britaniji Human Zomlot rekao je kako je uoči svog govora na konferenciji Laburističke stranke saznao da su njegovi rođaci ubijeni u Gazi. Nadodao je da žali zbog nasilja s obje strane, prije nego što je rekao publici da je šest članova njegove obitelji ubijeno u izraelskom napadu, piše Sky News.

Osudio je izraelsku okupaciju palestinskih teritorija i kritizirao međunarodnu zajednicu.

“Imam obitelj u Gazi i slomilo mi se srce kad sam učio izlaska pred vas primio vijest da sam ih šestero izgubio prije samo dva sata.”

Njegova sestrična i njezin muž poginuli su u bombardiranju. Ubijeno je i njihovo četvero djece, uključujući dvogodišnje blizance. “Cijela je obitelj bila divna”, rekao je.

“Nismo uspjeli našem narodu omogućiti drugačiji put.”

“Jučer sam nazvao svoju sestru koja također živi u Gazi i moj nećak je podigao slušalicu. Rekao je ujače, što će nas dočekati? Bit će užasno, užasno. Sve će nas pobiti… ali ionako smo umirali.”

21.00 Netanyahua se obratio naciji: ‘Tek smo počeli’

Premijer Izraela Benjamin Netanyahu obratio se Izraelcima nakon napada Hamasa. Pozvao je oporbene čelnike da odmah formiraju vladu nacionalnog jedinstva.

Kaže da je nekoliko palestinskih naoružanih napadača još uvijek u zemlji i da napad na Hamas u Gazi “tek počinje”. “Jedna stvar koja je najvažnija je ostati miran. Znam da svi želimo rezultate upravo ovdje, odmah, ali trebat će neko vrijeme. Obećavam vam da će na kraju rata naši neprijatelji znati da je napad na Izrael bio užasna pogreška”, kaže on.

BREAKING: Israel PM Benjamin Netanyahu says Israelis are “unified” and vows to continue fighting until Hamas is “completely destroyed.” “Every place where Hamas is active and working will be completely destroyed, and we will continue to intensify the operations.” “I would like… pic.twitter.com/eKogyD26Lj — Collin Rugg (@CollinRugg) October 9, 2023

Netanyahu također optužuje naoružane pripadnike Hamasa za ubijanje djece s lisicama na rukama.

“Svako mjesto na kojem Hamas djeluje pretvorit će se u ruševine. To se već događa i nastavit će se događati”, dodao je. Dodao je da SAD podržava Izrael u “svakom pogledu” i da “neprijatelji Izraela razumiju što to znači”. “Svi naši neprijatelji znat će da je bila užasna pogreška napasti Izrael. Ono što ćemo učiniti u sljedećih nekoliko dana odjekivat će generacijama”, dodaje.

20.15 Najmanje 100 tijela izvučeno iz Beerija

Najmanje 100 tijela izvučeno je iz Beerija, područja kojeg su zauzeli borci Hamasa tijekom upada u subotu, izvijestili su lokalni mediji .

Ranije danas Izraelske obrambene snage su rekle da se 70 dodatnih militanata infiltriralo u to područje. Bilo je to jedno od dva područja za koje je izraelska vojska u subotu potvrdila da se bave talačkim situacijama.

19.50 Meksiko šalje avione u Izrael

Meksiko je najavio kako će poslati zrakoplove u Izrael u svrhu evakuacije oko 300 građana koji su se prijavili za odlazak, priopćila je meksička vlada. Hamas je uzeo nepoznat broj talaca nakon iznenadnog napada u Izraelu u subotu.

Vjeruje se da su dvojica Meksikanaca među onima koje je odvela skupina, rekla je ministrica vanjskih poslova Alicia Barcena.

19.30 Avdagić: Hamas ne treba poseban povod za napad

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za portal Dnevno komentirao je nedavna događanja u Izraelu. Kako navodi, Postoji mogućnost da je približavanje Izraela i Saudijske Arabije indirektno dovelo do ovog brutalnog napada.

“Prije svega, Hamas ne treba poseban povod za napad, njihov smisao postojanja je praktično Izrael i njegovo uništenje. No, Hamas to nikako ne može sam, a iza te terorističke organizacije stoji Iran. Sad dolazimo do pitanja zašto je došlo do ovako velike akcije. Približavanje Izraela i Saudijske Arabije mijenja čitavu krvnu sliku regije, a kako je Mohammad Bin Salman nedavno kazao, svakim danom su bliže normalizaciji. To sigurno zabrinjava Iran, zemlju u otvorenom neprijateljstvu s Izraelom”, rekao je Avdagić i nadodao:

19.00 Hamas prijeti pogubljenjem zarobljenika

Hamas je rekao da će pogubiti po jednog izraelskog zarobljenika za svaku novu civilnu kuću koja bude bombardirana bez upozorenja, prenosi novinska agencija Reuters.

18.20 Islamski džihad preuzeo odgovornost za napad na libanonskoj granici

Oružano krilo Palestinskog islamskog džihada (PIJ) preuzelo je odgovornost za nedavni napad na granici između Libana i Izraela.

Brigade Al Quds su objavile da je ovaj napad dio opsežne operacije pod nazivom “Oluja Al Aqsa”. U napadu je ozlijeđeno sedam “cionističkih vojnika”.

PIJ je osnovan 1980-ih s ciljem uspostave palestinske države na Zapadnoj obali, u Gazi i drugim područjima okupiranim od Izraela. Skupina je sudjelovala u pokretanju subotnjeg upada zajedno s borcima Hamasa.

18.00 Izrael bombardira Pojas Gaze

Izrael je intenzivirao svoje bombardiranje Pojasa Gaze kao odmazdu za Hamasov prekogranični upad bez presedana. Vidjeli su se oblaci dima kako se uzdižu iznad horizonta Gaze nakon noćnih zračnih napada, a veliki dijelovi teritorija bili su prekriveni krhotinama.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su deseci njihovih borbenih zrakoplova ranije pogodili nekoliko “meta” u području Al Furqan u Gazi. To područje “služi kao središte terorističke organizacije Hamas u Pojasu Gaze, odakle su pokrenute mnoge operacije protiv Izraela, uključujući i tijekom posljednja dva dana”, tvrdi IDF u priopćenju.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has told President Joe Biden that Israel has no choice but to launch a ground operation in Gaza. “We have to go in. We can’t negotiate now. We need to restore deterrence,” Netanyahu said. The report claims that Biden did not… pic.twitter.com/xs9x285iYs — Collin Rugg (@CollinRugg) October 9, 2023

17.20 U Hamburg stigla prijetnja bombom

Promet u zračnoj luci u Hamburgu bio je obustavljen zbog prijetnje bombom zrakoplovu iz Irana. Promet je nastavljen nakon što je utvrđeno kako nema opasnosti, objavila je danas poslijepodne zračna luka na svojoj internetskoj stranici.

17.05 Sirene odjekuju Jeruzalemom

Sirene se trenutno oglašavaju u Jeruzalemu i Tel Avivu, izvještavaju ekipe CNN-a na terenu.

Oružano krilo Hamasa javilo je da je ispalilo rakete prema Jeruzalemu, izvijestio je Reuters. Hamas je rekao da je ispalio rakete kao odgovor na bombardiranje civilnih kuća.

Sirene su odjekivale praznim ulicama diljem Jeruzalema, dok su uplašeni ljudi trčali u skloništa ispod zemlje. Nekoliko trenutaka nakon što su sirene prestale, dva glasna, ali udaljena udarca označila su zvuk eksplozivne topničke paljbe.

17.00 Izrael: Napadnuto 130 ciljeva Hamasa u posljednja tri sata

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su izvele zračne napade na 130 ciljeva Hamasa u Gazi u posljednja tri sata, navodi se u priopćenju.

“Tijekom posljednja 24 sata zrakoplovi zračnih snaga izvodili su opsežne napade uzduž i poprijeko Pojasa Gaze, izazivajući pustoš među teroristima Hamasa”, stoji u priopćenju IDF-a. “U samo posljednja tri sata desecima zrakoplova napadnuto je oko 130 ciljeva.”

16.50 Oglasio se Egipat: Upozorili smo vas

U izjavi za Associated Press Dužnosnik egipatske obavještajne službe rekao je da je Egipat u više navrata razgovarao s Izraelcima o “nečemu velikom”, ne navodeći detalje.

“Upozorili smo ih da dolazi eksplozija situacije, i to vrlo brzo, i bit će velika. No podcijenili su takva upozorenja”, rekao je dužnosnik.

16.40 Hrvati se vraćaju iz Tel Aviva

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je kako je skupina od 57 Hrvata hodočasnika poletjela avionom izraelskog avioprijevoznika iz Tel Aviva za Beč, odakle će nastaviti putovanjem svojim kućama organiziranim prijevozom.

Ministarstvo je istaknulo kako su uz njih cijelo vrijeme u zračnoj luci bili djelatnici Veleposlanstva RH u Tel Avivu.

“Od prvog dana MVEP brine o povratku naših državljana u Hrvatsku te nastavlja koordinirati napore kako bi se ostatak hrvatskih državljana vratilo svojim domovima. Sutrašnjim letom predviđen je povratak preostalih hrvatskih hodočasnika, naravno vodeći računa o sigurnosnoj situaciji i mjerama”, navodi MVEP.

16.05 Ukrajina: Rusija koristi Hamasov napad za provokaciju

Obrambena obavještajna služba Ukrajine navodi kako su “ruski okupatori opskrbili Hamasove militante oružjem proizvedenim u SAD-u i EU koje su zarobili tijekom rata u Ukrajini”. Dodaju kako je Rusija time željela diskreditirati Ukrajinu.

“Država agresor, Rusija, koristi napad Hamasovih terorista na državu Izrael za provokaciju velikih razmjera protiv Ukrajine. Obavještajna služba Ministarstva obrane Ukrajine zna da je ruska obavještajna služba već isporučila militantima Hamasa oružje proizvedeno u SAD-u i EU zarobljeno tijekom neprijateljstava u Ukrajini”, naveli su.

15.50 Medvedev: Sad ste stvarno shvatili, zar ne?

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Rusije na Twitteru je komentirao rat koji je izbio u Izraelu.

“Pa, prijatelji iz NATO-a, sad ste stvarno shvatili, zar ne? Oružje predano nacističkom režimu u Ukrajini sada se aktivno koristi protiv Izraela.

Well, NATO buddies, you’ve really got it, haven’t you?

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel. And it’s only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 9, 2023

I samo će biti gore. Očekujte projektile, tenkove i uskoro, avione svježe iz Kijeva na crnom tržištu”, napisao je Medvedev.

15.45 Hrvatica se javila iz Tel Aviva

Bernardica Grgić, članica veće skupine hrvatskih hodočasnika, trenutno boravi u Izraelu zajedno s još 53 sunarodnjaka.

Bernarda je za N1 otkrila kako su u Svetu zemlju otišli na putovanju koje je organizirala turistička agencija, a ta ista agencija sada organizira i put natrag iz zemlje u kojoj je počeo rat.

U grupi od 54 hodočasnika ima ljudi koji su doputovali iz Njemačke, ali i iz nekoliko hrvatskih gradova.

“Mirni smo, optimistični da ćemo stići na avion koji kreće u 15:15. Mi smo ok, agencija se pobrinula da nas avion doveze do Beča, od Beča autobusima do naših mjesta. Nadam se da se vidimo doma, javimo se iz Hrvatske”, poručila je Grgić za N1.

15. 20 Izbijaju pucnjave u južnom Izraelu

U gradu Zikimu, na jugu Izraela, odjeknuli su pucnjevi, javio je izraelski javni radio. Mještani su upućeni da se zaključaju na sigurna mjesta.

14:55 Hezbollah negira upad u Izrael

Prije nekoliko trenutaka Hezbollah je demantirao da je pokrenuo bilo kakvu operaciju u Izraelu. Naime, izraelska vojska kaže da su uz podršku helikoptera eliminirale nekoliko naoružanih napadača koji su se infiltrirali iz Libanona.

14:45 Odgovor Izraela će ‘promijeniti Bliski istok’

Premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da će odgovor njegove zemlje na upad Hamasa “promijeniti Bliski istok”.

Komentari su izneseni tijekom razgovora s gradonačelnicima južnih graničnih područja pogođenih iznenadnim napadom, navodi se u priopćenju iz njegova ureda. Nisu dali daljnje detalje o tome na što je mislio ili kako bi to izgledalo.

“Ovaj crni dan bit će osvećen”, dodao je Netanyahu, pozivajući rezerviste za konačnu akciju protiv Gaze i pripremu za rat na više frontova.

14:40 Potvrđeno je da je devet američkih državljana poginulo

Američka vlada je potvrdila da je devet njihovih državljana ubijeno u Izraelu. Bijela kuća je u priopćenju rekla: “Izražavamo najdublju sućut žrtvama i obiteljima, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Nastavljamo pomno pratiti situaciju i ostajemo u kontaktu s našim izraelskim partnerima, posebice s lokalnim vlastima.”

14:25 Izrael: Rasporedili smo trupe protiv moguće infiltracije iz Libanona

Izraelska vojska priopćila je da je u ponedjeljak rasporedila trupe protiv navodne infiltracije iz Libanona, za koju je lokalna radio postaja rekla da se možda dogodila u središnjem dijelu granice između zemalja.

“Primljeno je izvješće o infiltraciji određenog broja osumnjičenika na izraelski teritorij s libanonskog teritorija. Vojnici IDF-a raspoređeni su u tom području”, prenosi Reuters priopćenje vojske. Izraelski vojni radio naveo je lokaciju u blizini Adamita, prekoputa libanonskih pograničnih gradova Aalma El Chaeb i Zahajra.

Stanovnicima nekoliko sjevernih izraelskih zajednica službenici sigurnosti naložili su da uđu u sigurne sobe i ostanu kod kuće zbog naznaka infiltracije iz Libanona, javlja javna televizija Kan 11.

14:20 Više od 500 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima, 2900 ranjeno

Reuters ima brzu snimku s ažuriranim brojkama o žrtvama iz ministarstva zdravstva Gaze, koje tvrdi da je 560 Palestinaca ubijeno i 2900 ranjeno u izraelskim napadima.

14:10 Obustavljeni letovi u zračnoj luci u Hamburgu

Svi letovi u zračnoj luci u Hamburgu obustavljeni su u ponedjeljak zbog prijetnje napadom na zrakoplov koji je stigao iz Teherana, rekla je glasnogovornica zračne luke. Svih 198 putnika i 16 članova posade napustilo je zrakoplov i podvrgnuti su sigurnosnoj provjeri u posebnom prostoru, rekla je policija. Pretražuje se zrakoplov i prtljaga. Zrakoplovi ne polijeću iz zračne luke niti u nju slijeću od 12.40 sati, rekla je glasnogovornica zračne luke. Zrakoplov je sletio u Hamburg u 12.20 sati. Policija je zaprimila e-mail s prijetnjom napada na taj let, rekao je glasnogovornik policije, dodajući da je prijetnja shvaćena ozbiljno. U druge pojedinosti nije ulazio.

13:45 Katar kao posrednik?

Reuters ima malo više detalja o katarskim pokušajima da osigura oslobađanje izraelskih žena i djece koje je zarobio Hamas i drže ih u Gazi u zamjenu za 36 palestinskih žena i djece koji se drže u izraelskim zatvorima. Izvor je rekao Reutersu da se tekući pregovori, koje Katar vodi u koordinaciji sa SAD-om od subote navečer, “kreću pozitivno”. Katar je u kontaktu s dužnosnicima Hamasa u Dohi i Gazi, rekao je izvor. Točan broj izraelskih žena i djece kao talaca koje Hamas nudi u zamjenu nije poznat, dodao je izvor. Ukupan broj izraelskih civilnih talaca koji su držani u Gazi također ostaje nejasan.

Izraelski dužnosnik kaže da “nema pregovora” za oslobađanje talaca, odgovarajući na raniju tvrdnju izvora iz Hamasa da je Izrael bio u kontaktu s Katarom kao posrednikom.

13:15 Bivši premijer Izraela: Kopneni upad nije isključen

Čelnik izraelske oporbe i bivši premijer Yair Lapid rekao je da kopneni upad u Gazu “nije isključen”, ali da Izrael mora razmotriti sudbinu desetaka talaca koji su odvedeni u enklavu.

“S jedne strane sve je na stolu, uključujući i upad. S druge strane, tamo imamo ljude i jako smo zabrinuti za njih”, rekao je Lapid u intervjuu s Becky Anderson iz CNN-a.

Nije jasno koliko je ljudi oteto. Izraelske vlasti su rekle da se u Gazi drže “desetci” zatvorenika, dok Hamas tvrdi da ih ima više od 100. Islamski džihad, još jedna islamistička militantna skupina, rekla je da ih drži 30.

12:10 Hamas tvrdi da su izraelski zarobljenici ubijeni u zračnim napadima

Oružano krilo Hamasa tvrdi da su četiri izraelska zarobljenika i njihovi otmičari ubijeni u izraelskim zračnim napadima od nedjelje, izvijestio je Reuters.

12:00 EU saziva hitni sastanak ministara

Visoki predstavnik EU za vanjske poslove Josep Borrell sazvao je hitan sastanak 27 ministara vanjskih poslova Unije.

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

11:50 Naređena potpuna opsada Gaze

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant kaže da je naredio “potpunu opsadu” Pojasa Gaze: “Bez struje, bez hrane, bez goriva”.

Podsjetimo, Izrael kontrolira zračni prostor iznad Gaze i njezinu obalu te ograničava kome i kojoj robi dopušta ulazak i izlazak preko njegovih graničnih prijelaza. Slično tome, Egipat kontrolira tko ulazi i izlazi s njegove granice s Gazom.

11:30 Izrael pod ‘ogromnom’ raketnom paljbom iz Pojasa Gaze

Izraelske službe za hitne slučajeve priopćile su da je “velika raketna paljba” počela u središnjem Izraelu.

“Kao odgovor na nedavne sirene crvenog upozorenja koje su se oglasile diljem Izraela, timovi Magen David Adoma poslani su na prijavljena pogođena mjesta”, stoji u priopćenju.

“Za sada nema podataka žrtava.” Dopisnik Sky-a za Bliski istok Alistair Bunkall izvijestio je o zračnim sirenama u glavnom gradu Jeruzalemu i zamijetio glasne udare, za koje sumnja da je bio obrambeni sustav Iron Dome u funkciji.

🚨Sirens sounding in Jerusalem and across Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023

11:20 Sirene za zračnu uzbunu u Jeruzalemu i diljem Izraela

Izraelske obrambene snage kažu da se sirene za zračnu uzbunu sada oglašavaju u Jeruzalemu i diljem Izraela dok se rakete ispaljuju iz Gaze. U Jeruzalemu su se čule najmanje tri eksplozije. Još nije jasno jesu li to rakete koje su sletjele ili ih je presrela izraelska obrana.

11:15 Kremlj ‘krajnje zabrinut’ zbog sukoba s Izraelom

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Moskva “krajnje zabrinuta” zbog situacije u Izraelu. Dodao je da događaji tamo predstavljaju “veliku opasnost” za širu regiju i da situacija lako može eskalirati. Rusko veleposlanstvo nema informacija o tome koliko je ruskih građana u Izraelu moglo biti ozlijeđeno ili ubijeno nakon upada Hamasa. Na pitanje mogu li događaji u Izraelu utjecati na ruske operacije u Ukrajini, gospodin Peskov je rekao da su “to dvije potpuno različite stvari”.

10:38 U Izraelu najveća mobilizacija ikad?

Izraelska TV izvještava da je oko 300.000 rezervista pozvano da uzme oružje, što bi predstavljalo najveću takvu mobilizaciju u povijesti zemlje.

TV kanali citirali su izraelsku vojsku koja je dala brojke, koje nisu potvrđene.

10:30 Egipatski obavještajci: Upozorili smo Izrael da stiže ‘nešto veliko’

Izvor iz egipatske obavještajne službe izjavio je da je njihova služba često govorila Izraelu o “nečem velikom”, iako nikad nisu davali detaljna objašnjenja, javlja Times of Israel. On je također izjavio da su Izraelski dužnosnici bili fokusirani na Zapadnu obalu, pa nisu ozbiljno shvaćali prijetnju iz Gaze.

“Upozorili smo ih da se bliži eksplozija situacije, i to vrlo brzo, i da će biti velika. Ali oni su podcijenili takva upozorenja”, rekao je dužnosnik koji je tražio da ostane anoniman.

10:15 Izrael: Trenutno nema borbi unutar Izraela: Spremni smo na svaki scenarij

Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari rekao je jutros da Izrael “kontrolira” sve zajednice i da trenutno nema borbi unutar Izraela, ali da je moguće da još uvijek ima militanata Hamasa na izraelskom teritoriju.

Glasnogovornik je dodao da nije bilo borbi na sjeveru, ali je rekao da su tamo stacionirane trupe “spremne za svaki scenarij”.

10:05 Stanovnici Gaze prijavili su miris bijelog fosfora

Četvrta džamija uništena je tijekom noćnog izraelskog zračnog napada u četvrti al-Yarmouk u Gazi, zbog čega su se mnogi ljudi također morali evakuirati, izvijestila je dopisnica Al Jazeere Youmna el Sayed.

Od ponedjeljka ujutro, broj ljudi koji traže utočište u UN-ovom objektu za raseljene osobe u Gazi već je premašio 100.000.

“Deseci domova potpuno su uništeni”, rekla je el Sayed, dodajući da su stanovnici prijavili miris bijelog fosfora, koji su prethodno koristile Izraelske obrambene snage u Gazi – oružje zabranjeno prema međunarodnom humanitarnom pravu. Također je osobno prijavila svrbež grla, prsa i očiju čim je ušla u to područje.

09:45 Oko 100 tisuća izraelskih vojnika na južnoj granici s Gazom

Nakon službene objave rata od strane izraelske vlade protiv Hamasa, deseci tisuća rezervista pozvani su u aktivnu službu, dok se procjenjuje da se oko 100.000 vojnika gomila na južnoj granici s Gazom, piše Al Jazeera Balkans.

IDF Paratroopers Brigade troops, including senior officers, are working to clear Sderot from any suspected Palestinian terrorists who infiltrated into Israel over the past two days, the military says. pic.twitter.com/aXTLccKdeL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

09:30 Wizz Air otkazuje letove za Tel Aviv

Mađarski avioprevoznik Wizz Air javio je da su letovi za i iz Tel Aviva otkazani do daljnjeg, navodeći kao razlog situaciju u Izraelu. “Nastavljamo pomno pratiti situaciju i u kontaktu smo s vlastima”, rekao je glasnogovornik Wizza.

09:15 Hamas ‘želi stvarati mučenike’ i bit će ‘prilično sretan’ s izraelskim udarima na Gazu

Hamas će biti “prilično sretan” ako dopusti Izraelu da izvrši udare u Pojasu Gaze jer će to pridonijeti njihovom širem cilju stvaranja mučenika, rekao je bivši zamjenik načelnika stožera obrane, sir Simon Mayall.

“Kad se šok smiri, Izrael će imati snažnu pesnicu protiv Gaze i to je jedan od ciljeva Hamasa”, rekao je za Sky News.

“Oni vole stvarati mučenike i znaju da Izrael neće imati izbora nego uzvratiti vrlo, vrlo snažno.” Rekao je da izvješća o Hamasovim napadima na glazbeni festival dokazuju da skupina nije zainteresirana za stvaranje reputacije herojstva, već želi izazvati odgovor iz Izraela.

“Njih izgradnja pozitivnog ugleda ne zanima, oni su prilično sretni što Izrael izvodi napade u Gazi”, rekao je.

“Žele stvarati mučenike, ali to je upravo ono što će učiniti.”

09:00 Stižu snimke iz Gaze

Izraelske zračne snage priopćile su da je više od 800 napada izvedeno projektilima ili s neba u valovima mlaznih napada samo u proteklih 20 sati.

08:40 Hamas je oteo bake, djecu i obitelji, kaže glasnogovornik IDF-a

Hamas je oteo desetke Izraelaca, uključujući bake i djecu tijekom oružane invazije koja je u tijeku, rekao je glasnogovornik IDF-a.

“Čovjek bi pomislio da će se, kada se dva entiteta sukobe, usredotočiti na vojnike, ali nije bilo tako”, rekao je potpukovnik Richard Hecht za BBC. “Oni su oteli bake, djecu, obitelji… deseci su oteti i odvedeni u Gazu.”

Zajednice oko Pojasa Gaze postupno se evakuiraju, rekao je, premještaju se u hotele i domove.

08:30 Iran negira izravnu umiješanost u napad Hamasa

Iran snažno negira izvješća da je bio izravno uključen u planiranje napada Hamasa na Izrael ili da je dao prethodno odobrenje, inzistirajući na tome da je Hamas neovisna politička operacija.

Američki državni tajnik Antony Blinken također je rekao da SAD trenutno nema izravnih saznanja o iranskoj umiješanosti, unatoč tvrdnjama Izraela, uključujući i njegovog predsjednika Isaaca Herzoga koji je rekao da je Iran arhitekt napada.

Wall Street Journal, pozivajući se na razne izvore, tvrdi da je Korpus čuvara islamske revolucije, glavni prekomorski ogranak iranske vojske, od kolovoza nazočio dvotjednim sastancima planiranja Hamasa u Bejrutu, uključujući dva na kojima je navodno sudjelovao iranski ministar vanjskih poslova. Nitko ne sumnja da je Teheran imao motiv poduprijeti napad, a režim je rasipao pohvale akcijama Hamasa.

Iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarao je s Hamasom u nedjelju, ali ništa od toga ne predstavlja dokaz da je Iran prethodno pružio logističku ili plansku podršku.

Blinken je, govoreći u nedjelju, rekao: “U ovom konkretnom slučaju, još nismo vidjeli dokaze da je Iran usmjerio ili stajao iza ovog konkretnog napada, ali svakako postoji duga veza.”

Iranska misija pri Ujedinjenim narodima također je oštro odbacila ideju o uključenosti u donošenje odluka o ofenzivi Hamasa.

Rečeno je: “Odluke koje donosi palestinski otpor snažno su autonomne i nepokolebljivo usklađene s legitimnim interesima palestinskog naroda. Izričito stojimo uz nepokolebljivu podršku Palestini; međutim, mi nismo uključeni u odgovor Palestine, jer ga preuzima isključivo sama Palestina. Izrael pokušava opravdati svoj neuspjeh i pripisati ga iranskoj obavještajnoj moći i operativnom planiranju.”

08:05 Raste broj mrtvih u Gazi

Izraelske zračne snage izvele su preko 500 zračnih napada tijekom noći, rečeno je. Broj poginulih u Gazi popeo se na 436, a više od 2200 je ozlijeđeno.

Oko 2271 osoba ozlijeđena je u Gazi, uključujući 244 djece i 151 ženu, dodalo je ministarstvo. U međuvremenu, broj mrtvih u Izraelu popeo se na više od 700, rekao je u nedjelju glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga.

08:00 SAD približava ratne brodove Izraelu nakon napada Hamasa

SAD kaže da premješta nosač zrakoplova, brodove i mlažnjake u istočni Mediteran te da će također dati Izraelu dodatnu opremu i streljivo. Glasnogovornik američke nacionalne sigurnosti rekao je da je među mrtvima nekoliko američkih državljana. Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, raketna krstarica i četiri raketna razarača kreću prema regiji.

Daljnja vojna pomoć Izraelu bit će poslana u nadolazećim danima, rekla je Bijela kuća, dodajući da SAD radi na tome da izraelski neprijatelji ne pokušaju izvući korist iz situacije.

Američki senator Cory Booker kaže da je bio u Izraelu kada je Hamas napao. Opisao je kako je potražio utočište u “skloništu” u svom hotelu u videu objavljenom na mreži X, prije poznatoj kao Twitter.

“Jučer negdje u ovo vrijeme hitno me nazvao šef osoblja koji mi je rekao da se vratim u hotel što prije mogu, jer je Izrael napadnut. Kada sam se vratio u hotel, pridružio sam se drugima u skloništu ili na hotelskom stubištu. Uplašena lica… Bilo je djece i staraca, obitelji, mnogo Amerikanaca. Postojao je osjećaj straha i zabrinutosti, a mnogi od nas su bili svjesni da su se u to vrijeme u zemlji događale užasne stvari”, dodao je.

I was in Israel when the horrific attacks carried out by Hamas started on Saturday. My team and I are now safe, but like many we are shaken, angered, and heartbroken by the hundreds killed, the thousands injured, those taken hostage, and all who are directly affected by these… pic.twitter.com/E4BgEZxSTC — Cory Booker (@CoryBooker) October 8, 2023

07:45 Izrael: Treba nam više vremena nego što smo mislili

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da se snage te zemlje bore protiv naoružanih pripadnika Hamasa na sedam do osam točaka izvan Gaze. Ali 48 sati nakon najvećeg napada na Izrael u desetljećima, potpukovnik Richard Hecht rekao je na brifingu s novinarima: “Potrebno je više vremena nego što smo očekivali da se stvari vrate u obrambeni, sigurnosni položaj.”

Dodao je: “Mislili smo da ćemo jutros biti na boljem mjestu.” Također je rekao da se deseci izraelskih zarobljenika nalaze u Gazi.

7:30 Hamas i dalje ne staje

Vojnici Hamasa i dalje na teritoriju Izraela, tijekom noći upali su u poljoprivrednu zajednicu. Izraelske snage i dalje se bore protiv naoružanih pripadnika Hamasa na sedam do osam lokacija u južnom Izraelu u blizini Pojasa Gaze, rekle su izraelske obrambene snage jutros na brifingu.

7:00 Pokolj na glazbenom festivalu

Najmanje 260 tijela pronađeno je na mjestu glazbenog festivala u Izraelu nakon napada Hamasa, objavila je spasilačka organizacija Zaka.

Naoružani pripadnici Hamasa pucali su na posjetitelje koji su bježali, a neke uzeli kao taoce na festivalu u ruralnom poljoprivrednom području u blizini granice Gaze i Izraela.

Festival je bio samo jedno od mjesta koja su jučer ujutro pogođena najsnažnijim i najkoordiranijim napadom koji je Hamas ikada izveo na izraelskom teritoriju. Festival na otvorenom trebao je biti cjelonoćna plesna zabava, a održavao se na isti dan kad se obilježava židovski blagdan Sukot.

Oko 6:30 ujutro začule su se sirene i rakete, ispričala je Tal Gibly, jedna od posjetiteljica. Trideset minuta kasnije, ona i stotine drugih koji su prisustvovali festivalu trčali su dok su militanti iz Gaze pucali na njih.

“Nismo se čak ni imali gdje sakriti jer smo bili na otvorenom prostoru. Svi su se jako uspaničili i počeli uzimati svoje stvari”, prisjetila se.