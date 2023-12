Nešto se skriva iza zavjese, Zelenski koračao prema palim borcima i uzdahnuo: ‘Sada je teško’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu Ukrajincima rekao da će Kijev poraziti Rusiju i “unatoč svemu” postići pravedni mir dok je nastavak ključne američke vojne i financijske pomoći neizvjestan. Zelenskijje svoju poruku prenio ranojutarnjim videom u kojem hoda kroz Kijev prema spomeniku palih ukrajinskih boraca.

"Bilo je teško, no izdržali smo", rekao je Zelenski koji se navodno snimio mobitelom dok je od svog ureda hodao prema spomeniku u središtu glavnog grada.





“Bilo je teško, no izdržali smo”, rekao je Zelenski koji se navodno snimio mobitelom dok je od svog ureda hodao prema spomeniku u središtu glavnog grada.

Ne odustaje od cilja?

“Sada nije lako, no krećemo se. Neovisno o tome koliko je teško, dospjet ćemo do tamo. Do naših granica, do našeg naroda. Do našeg mira. Pravednog mira. Unatoč svemu”, rekao je.

Njegove se riječi vrlo vjerojatno odnose na ishod koji se iščekuje u vezi dobivanja 60 milijardi dolara vrijednog paketa pomoći o kojem se tjednima raspravlja u američkom Kongresu. Stanovnici na ulicama Kijeva su rekli da su zabrinuti i da su već osjetili posljedice odgode zapadne vojne pomoći.

“Bojim se da, ako Ukrajina ostane bez pomoći, da će se rat odužiti sve više i više te da će biti teško reći kada bi mogao završiti”, rekla je za Reuters TV Olha Starostenko, 33-godišnja ekonomistica. “Moj je prijatelj nedavno poginuo u borbama. Potrebna nam je pomoć što je prije moguće, svaki dan odgode znači gubitak ljudskih života”, rekao je 51-godišnji Timur Duško.

Podsjećamo, gotovo je dvije godine od početka invazije Rusije na Ukrajinu.

Iako su Zelenski i predvodnici zapadnog političkog svijeta najavljivali da će ukrajinska protuofenziva biti mač koji će uništiti Putina i Rusiju, do toga nije došlo.

U međuvremenu isplivava sve više informacija u kojima se predstavnici SAD-a i EU odmiču od želje za pomaganju Ukrajini.

I izbijanje jačeg sukoba na Bliskom istoku također je maknuo fokus s molbi Zelenskog da Zapad mora pomoći u povratku teritorija pod ukrajinsku kontrolu.