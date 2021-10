NEŠTO SE OPASNO SE KUHA U ENGLESKOM KANALU: Macron ide na smirivanje, ali Johnson tvrdoglavo ne popušta

Autor: Dnevno.hr

Nakon tjedana rasta tenzija između Francuske i Velike Britanije, francuski predsjednik je u nedjelju predložio Borisu Johnsonu da rade na “smirivanju napetosti” u ribolovnoj krizi između Francuske i Velike Britanije nastaloj nakon Brexita, u kojoj obje tvrde da su u pravu.

Francuski predsjednik Macron je nekoliko sati nakon što je s britanskim premijerom razgovarao u četiri oka novinarima rekao kako je lopta sada u britanskom polju i kako se sutra nada britanskom odgovoru.

Macron je upozorio kako će Francuska, u slučaju da ne dobije britanski odgovor, prve protumjere mogla uvesti već u utorak.

Dvojica čelnika se u ponedjeljak sastaju u Glasgowu, na otvorenju konferencije o klimi (COP26), a ako se ovako nastavi, razgovori bi mogli biti jako teški.

Britanski premijer je sa svoje strane ostao odlučan i nije potvrdio da se s Macronom dogovorio o pronalasku rješenja.

Na svojoj završnoj tiskovnoj konferenciji je rekao da se britansko stajalište o ribi nije promijenilo, istaknuvši da je razgovor bio “otvoren”.

Njegov je glasnogovornik rekao da će Velika Britanija rado prihvatiti prijedloge francuske vlade, ako ova ublaži prijetnje koje je uputila.

U čemu je problem između ove dvije zemlje? Prema ugovoru o Brexitu europski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije, no za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država.









Pariz je Londonu zaprijetio strožim zdravstvenim i sigurnosnim provjerama kamiona koji stižu s britanskog teritorija te zabranom iskrcavanja ulova britanskih ribara u francuskim lukama od utorka ako Britanci dotad ne izdaju više dozvola za francuske ribare, što je London ocijenio “pretjeranima” i zaprijetio da će zauzvrat pooštriti kontrolu europskih brodova u svojim vodama.