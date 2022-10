NEŠTO SE NEOBIČNO ZBIVA S PELJEŠKIM MOSTOM: Građani zabrinuti, iz Hrvatskih cesta stigao odgovor

Autor: Dnevno.hr

Brojni građani su sa zabrinutošću primijetili kako se na Pelješkom mostu već odvijaju neki radovi, iako je ovaj otvoren tek prije nešto više od dva mjeseca.

Naime, s desne strane mosta iz pravca Neretve stavljena je posebna konstrukcija, a radovi se također odvijaju na čvoru Brijesta gdje se vozi uz privremenu prometnu regulaciju.

Iz Hrvatskih cesta su na naše pitanje o kakvim je radovima riječ odgovorili kako se obavljaju pregledi mosta u sklopu primopredaje radova na redovno održavanje i upravljanje.





“Takvih pregleda će biti tijekom uporabe (sezonskih, godišnjih, glavnih,…), a sve u skladu s uputama o održavanju i pregledima građevine koja su propisana projektom i tehničkim propisima”, piše u odgovoru Hrvatskih cesta.

Podsjećamo, Pelješki most je izgradila velika kineska državna tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC). Riječ je o tvrtki koja se bavi ugovaranjem, investiranjem, razvojem i upravljanjem cestama, mostovima, lukama, željezničkim prugama, zračnim lukama, tunelima, nekretninama i industrijskim parkovima. Još u vrijeme potpisivanja ugovora s Kinezima, mnogi su se šalili na račun kvalitete “made in China” i pitali se koliko će dugo trebati da se na mostu pojave prvi problemi.

Vozači u svakom slučaju nemaju razloga za brigu. Sudeći prema odgovoru iz Hrvatskih cesta, Pelješki most je siguran za vožnju i vozači nemaju nikakvog razloga za brigu.