‘NEŠTO SE MUČNO KRIJE IZA ZAVJESE’! Pravi razlozi Škorina odlaska: Jezive indicije! On sve zna i čeka posljednji udarac!

Autor: Tihomir Dujmović

S Ivom Sanaderom stvar je zapravo beznadna. S obzirom na to da je sam dao ostavku, bez bilo kakvih konzultacija s bilo kim, drugima je to tek priopćio, jedino nam on može otkriti tajnu koju Hrvati ne znaju, ali iskreno, što vrijeme više prolazi, sve su manje za nju i zainteresirani.

Kod Miroslava Škore stvar je malo drugačija. Dakako, u prvom redu on nam može otkriti otkud tako naprasna, strelovita, izvanredna, neočekivana, nevjerojatna odluka, koja je sve zatekla. Napadaju mu i vrijeđaju obitelj? Točno i to je stvarno besramno, ali to se događalo i prije pa je unatoč tome išao iz jednog u drugi krug različitih izbora. A za kakvih mjesec dana je ionako reizbor u stranci, zašto je ovo učinio istoj toj stranci, zar se nije mogao elegantno povući bez ovako enormne štete za istu tu stranku koju je stvarao? Dakle, što je to bilo tako interventno, tako neodgodivo?

Kako Škoro ne želi otkriti prave razloge, već nam u obrazloženju, govoreći na N1, nabraja općenite razloge iz kojih se jedino razabire strah s obzirom na to da navodi da bi glede daljnjih napada na njegovu obitelj “prema nekim mojim indicijama, to sve skupa vodilo pitaj Boga gdje”. Škoro, dakle, kao i Sanader zapravo ne želi otkriti punu i pravu istinu. On, dakle, “po nekim svojim indicijama” očekuje daljnje napade na svoju obitelj, ali o čemu je riječ, ne može se razabrati. Ali, te su “indicije” očito tako jake da se Škoro ne može strpjeti do novih unutarstranačkih izbora za mjesec dana. Dakle, puna istina nam nije priopćena pa smo onda mi novinari prisiljeni konstruirati.

Pravi razlozi

Ono što znamo tapkajući u mraku jest činjenica da su Škoro i Mario Radić bili u stranci zajedno nekoliko sati prije negoli je urbi et orbi priopćena ostavka, pa je logično zaključiti da je Škoro Radiću rekao svoje prave i dubinske razloge. Ako je tome tako, onda punu istinu možemo doznati eventualno i od Radića. Dakle, Mario Radić bi mogao biti “čovjek koji tajnu zna”! Optuživati ga da on tu nešto petlja kao što radi histerična Škorina sestra – mimo je pameti. I dok je Škoro svojom ostavkom pucao u glavu stranci, pa se ona sada bori za goli život, Škorina sestra svojim neurasteničnim napadima praktički baca bombe po ranjeniku!

Naime, kompletno saniranje štete koja je sada nastupila pada na leđa Mariju Radiću i ako nekomu ne odgovara ovakav razvoj situacije, to je on. Radić se pak drži onoga što je Škoro službeno priopćio, pomirio se s tom odlukom i sad sve radi da šteta koja je nastupila ovim naprasnim odlaskom bude što manja. Za njega su od svega važniji Domovinski pokret, više od dvanaest tisuća članova i više od pola milijuna ljudi koji su za njih glasali. Škoro je otišao, veći i važniji od njega su za Hrvatsku Domovinski pokret i njegovo članstvo, taj supstrat valja sačuvati radi Hrvatske kako god to patetično izgledalo, to je credo s kojim Radić danas nastupa. To je danas ključna borba Marija Radića, čovjeka koji je stvarni arhitekt, organizator, menadžer i mozak Domovinskog pokreta. Čovjek besprijekorne ratne prošlosti, vukovarski dragovoljac, kojem su otac i stric poginuli u ratnom Vukovaru, s tim da je otac robijao pune dvije godine nakon pada hrvatskog proljeća.

Radić je fakat uspješan poduzetnik, čovjek koji je danas važan dioničar Pevexa, čovjek kojem sa 50 godina života treba sve samo ne angažman u politici. Pa ipak, upravo je on začetnik i organizator Domovinskog pokreta, stranke i opcije koja je danas jedina autentična hrvatska desnica koja ima 14 zastupnika u Saboru.

“Nešto se mučno krije iza zavjese”

Zašto je, dakle, Škoro otišao, javnosti još nije poznato, njegovo priopćenje potpuno je deplasirano, tek u jednom obrazloženju govori o napadima na obitelj i to je jedini fakat koji nam je ponuđen. Ako su ga ti napadi tako senzibilizirali, kako je moguće da se kandidirao na lokalnim izborima? Mislim, ako govorimo o senzibilitetu, uvredama i lažima. Čega se to Škoro boji, tko mu to prijeti, odnosno otkud strah, otkud indicije da bi daljnji napadi “vodili pitaj Boga gdje”?

Škorino pak službeno pismeno priopćenje u svojoj je općenitosti posve korektno, no njegovo daljnje obrazloženje, a ponavljao ga je i na HTV-u i na RTL-u i na N1, posve je nelogično, a tajming, ubitačan, neobjašnjiv tajming koji najviše sugerira da se nešto mučno krije iza zavjese, naime, upravo tajming te ostavke najviše budi sumnje. Dakle, što se to tako alarmantno dogodilo da Škoro nije mogao izdržati još otprilike 45 dana do novog reizbora, zauvijek će ostati mistična tajna.









Glavni terminator

U riječ, nešto se doista ultimativno dogodilo što ga je natjeralo da odmah odstupi s mjesta koje će tako i tako biti u reizboru za “jačih” mjesec dana. Unatoč tome, gledajući cjelinu, gledajući Hrvatsku čije su oporbene oči uprte upravo u Škoru i Radića, Mario Radić koji danas operativno vodi stranku, Hrvatskoj zapravo poručuje: ljudi, Škoro je otišao, umorio se, ima svoje razloge koje valja respektirati, nudim mu mjesto počasnog predsjednika, pristao je, sad je odustao, ok, idemo dalje. Idemo dalje zbog hrvatske budućnosti. Idemo na unutarstranačke izbore, izaberimo nasljednika i krenimo dalje.

I dok Radić zauzima politički najispravniji stav, prema Škori i njegovoj odluci najkorektniji stav koji je moguće zamisliti, sestra Miroslava Škore ponaša se kao lik u trilerima na kojeg nikad ne sumnjate, a pokaže se kao glavni terminator iz filma “Teksaški masakr motornom pilom”. Dakle, taman kad se činilo da se jedna šizoidna situacija može zatvoriti, pa na jedno oko zažmiriti, a u ime stranke i države krenuti dalje jer je cijela priča, ako su akteri i zaboravili, pokrenuta zbog stranke i države, na scenu stupa gospođa koja bagerom ide u muzej! Vesna Vučemilović, sestra Miroslava Škore, bagerom je krenula i na brata i na Radića i na tajnice Domovinskog pokreta i na Ivana Penavu i takvo nešto nismo vidjeli od vremena Pepce Kardelj i Anke Berus!

Napala je Radića, napala je brata, tvrdeći da joj je upropastio ljetovanje. Pazite taj ego trip! Nije Škoro ostavkom šokirao naciju, naročito desnu publiku, nego je gospođi od ego tripa upropastio ljetovanje! Onda smo doznali da je, kad se dohvati poruka, u stanju glasnogovornici stranke poslati poruku u kojoj joj najavljuje da će joj zakrenuti vratom, da bi na novinarski upit o toj poruci, kao da je iz filma “Kum 2”, mirno rekla da tko ima problema, taj prijavi problem policiji!

Dakle, takvog zmaja na sceni još nismo imali. Slavonski tračevi tvrde da je oduvijek takva, da je takva bila kad je izlazila iz vodstva osječke pivovare, da je posve isto bilo kad je izlazila iz vrha Nexe grupe i da je gospođa hodajuća mina, neka vrsta političkog bombaša samoubojice! Ona uopće ne razumije (ili itekako razumije pa zato histerizira jer taj bonus istječe!) da cijeli publicitet ima samo i isključivo kao sestra Miroslava Škore. Legenda kaže da je isti dan kad je Škoro dao ostavku tražila sjednicu Predsjedništva.









Kad su joj rekli da je sjednica tehnički moguća, za dan, dva, dakle u četvrtak ili petak, onda je dodala: “Sad kad sam na godišnjem, sad biste vi sazivali sjednicu!” Pritom je fantastično da argumente koje ona navodi kao sporne, a to je tobože činjenica da je vijest o ostavci izašla na Škorinu Facebooku a da on to u tom trenutku nije kontrolirao, dakle, da nije ni vidio ni znao da je to pušteno, a da nije ni doma došao, da se umorio pa da će se predomisliti, sve te fantazije njegove sestre sam Miroslav Škoro ni jednom rečenicom ili aluzijom nije potvrdio. Dakle, on ili ima enormne razloge da šuti o punim razlozima svoje ostavke ili mu je stvarno svega dosta.

I u jednom i u drugom slučaju gospođa Vučemilović jednostavno nije u pravu. Jer da su njezini argumenti točni, pa valjda bi ih brat potvrdio! Zaboga, nije umobolan! Ne, nego je gospođi sve jasnije da je Škorin odlazak kraj njezine moguće blistave političke karijere i zato taj očaj! Ako igračka nije moja, ja ću je potrgati, to je unutarnja logika ove destrukcije. Jer način na koji nastupa, argumenti koje koristi, stranačka šteta koju nanosi samo zbog svog ega, a to sve skupa uključuje čak i sudski zanimljive prijetnje glasnogovornici stranke, to je nešto što u ovih 30 godina samostalnosti od sestre nekog poznatog političara još nismo vidjeli.

Lascivne poruke

No Vesna će prije ili poslije shvatiti da je Škoro odlučio, da je ta odluka nepromjenjiva i da život ide dalje, ali šteta koju nanosi stranci je enormna. Na kraju je dezavuirala čak i ideju da Penava dođe na čelo stranke! Ona uopće nije svjesna da u Hrvatskoj od 12 tisuća članova Domovinskog pokreta svaki drugi, kad sluša njezine argumente, važe treba li napustiti taj brod, pogotovo danas kad toj publici stižu lascivne poruke iz tabora nove desne stranke koja se upravo konstituira.

Jer to je novi front koji se otvorio. Ona uopće nije svjesna da ništa ne može promijeniti jer je Škorina odluka definitivna. Gospođa, naime, posve iracionalno hoda hrvatskim političkim hodnicima, ruši dosegnuti rejting stranke, a razmjeri štete zbog njezina terora ovise samo o strpljivosti Marija Radića, čovjeka koji golim rukama drži postament spomenika hrvatskoj desnici da ga ona kao bombaš samoubojica ne raznese u najsitnije komadiće! Da sutra Radić napusti ovu priču, Domovinski pokret bi mogao staviti ključ u bravu!

Gospođa Vučemilović mahnita, ali svakom mahnitanju dođe kraj, tako će biti i ovaj put. Kad jednom zastane, valjat će popisati štetu da se vidi koliko je taj njezin iracionalni cunami koštao. Koliko koštao da koštao, stvari idu dalje i Domovinski pokret će za malo više od mjesec dana dobiti novog čelnika, a onda će ovo biti pomalo dosadna prošlost.

Odlazak Miroslava Škore za budućnost Domovinskog pokreta po mom skromnom mišljenju može biti itekako pozitivan. Miro Škoro, sjajan pjesnik, vrstan pjevač, uspješan poduzetnik, nikada nije bio prava, autohtona ikona desnice. Pisao sam o tome kada se pojavio, dobio sam tako teške medijske kritike, da nisam mogao vjerovati da ljudi ne žele razgovarati o argumentima. A ja sam govorio samo o jasnim, čvrstim, dokazivim argumentima vezanim uz Škoru.

Ti su argumenti govorili ono što je svojim držanjem pokazivao njegov kum Marko Perković Thompson, koji se cijelo vrijeme distancirao, sugerirajući da je Škoro odličan pjesnik, sjajan menadžer, ali da je miljama daleko od ikone desnice. No kao maneken desnice upravo zbog svog domoljubnog pjesništva, zbog enormne popularnosti koju rijetko tko ima, Škoro je stavljen na čelo kolone da bi metaforički publici koja ga doživljava kroz njegove pjesme i tekstove pokazao što je Domovinski pokret. I na tu metaforu, bez dubljeg zavirivanja iza zavjese, odazvalo se više od pola milijuna Hrvata.

Mario Radić jedini može spasiti stranku

Tada sam shvatio da je Domovinski pokret nadrastao Škoru i da toj zdravoj i čestitoj opciji valja dati podršku. I nije mi žao do dana današnjega niti će mi biti žao sutra. Domovinski pokret, za čije je propagiranje Škoro učinio doista puno, i hvala mu, prenužna je politička stranka na tužnoj hrvatskoj sceni. Uostalom, narod je to shvatio, više od pola milijuna Hrvata stalo je uz Domovinski pokret i te se ljude ne smije iznevjeriti niti ostaviti na cjedilu. I to je križ koji je na svoja leđa uprtio Mario Radić. Da sutra odustane od cijele priče i da ode loviti šarane po Dravi, a može si to priuštiti, Domovinski pokret bi izgubio svog Luku Modrića i pretvorio se u muzejski primjerak. Ali Slavonac imotskih korijena je preodgovoran, njegova se krv lila u Vukovaru mitske 1991., on nije gladan i može sutra otići, ali će hrvatska desnica ostati bez glavnog organizacijskog uporišta.

Najbolje rješenje

Zato sam gotovo siguran da će Domovinski pokret opstati i otići dalje, vrlo vjerojatno na čelu s Ivanom Penavom, velikom vukovarskom metaforom. Doduše, neki kuloari tvrde da će na čelo stanke dospjeti Vanđelić koji je pomalo neoprezno najavio svoj odlazak na političku scenu ovih dana pa se sve skupa uvezalo sa Škorinom ostavkom. Bilo bi sjajno da Vanđelić bude dio tima, ali Penava bi bio prava originalna metafora onoga što je Domovinski pokret htio i što želi biti. I zato mi se čini da je on najbolje rješenje.

Domovinski pokret nužan je Hrvatskoj ako se ne želi na idućim izborima doživjeti da radikalna ljevica preuzme potpunu vlast u zemlji. HDZ, koliko god bio najpopularniji, nikada ne prelazi 30 posto te popularnosti i bez partnera sam ne može obnašati vlast. Kad se jednom dovoljno osramote s koalicijom sa SDSS-om koja im uništava golu supstanciju koju im je Tuđman ostavio, jednom će netko skupiti snage i reći: dosta! Kad do toga dođe, jedini prirodni, normalni i adkevatni partner HDZ-u će biti Domovinski pokret.

U toj sinergiji, u toj posve prirodnoj koaliciji, mogu držati vlast i tako zauzdati lijevi cunami koji u Zagrebu vodi Tomašević, u Splitu Puljak.

Vidjevši sve to, važući sve detalje ovoga što mu se sada događa, Mario Radić se suzdržava u ovoj aferi, kipti, ali šuti i gura dalje, svjestan kakav je ulog njegova strpljenja. Hrvatska svojim mudrim ljudima nikad nije honorirala njihovu mudrost, niti njihov križ, pa neće ni Radiću. Ali on je odavno nadrastao te relacije. Od onog dana kada je u Vukovaru ostao bez oca i strica. Čovjek kojemu je stric ubijen u rujnu 1991. usred Vukovara prilikom jednog proboja, a otac ubijen, nominalno nestao 18. studenoga u Vukovaru, e, takav čovjek od tada na svijet gleda sasvim drugačije. Tko to ne razumije, ništa ne razumije.