NEŠTO SE ČUDNO DOGAĐA NA CRVENOM PLANETU: Rover na Marsu pronašao zapetljano tijelo

Roveri koji istražuju Mars u posljednje vrijeme su pronašli nekoliko čudnih i zanimljivih formacija.

Tako je NASA-in rover Perseverance u lipnju na crvenom planetu naišao na čudno zapetljano tijelo koje izgleda kao zamršena nit štapa za pecanje.

Unatoč tome što su se neki ponadali da se možda radi o izgubljenom objektu vanzemaljske civilizacije ili misterioznom prirodnom fenomenu, najvjerojatnije objašnjenje za ovaj prizor smo mi sami.

Naime, stručnjaci smatraju da se radi o sićušnom komadu smeća, odnosno ostatku od padobrana ili nekog drugog mehanizma pomoću kojeg se rover Perseverance spustio na površinu u veljači 2021.

Najvjerojatnije je vjetar, koji zna zapuhati i Marsom, otpuhao ovaj dio smeća blizu rovera i ppoput plastične vrećice ili čaše, ova zapetljana žica se kasnije otkotrljala dalje po površni Crvenog planeta.

Naime, samo nekoliko dana kasnije, više nije bila pored rovera, piše Universe Today.

Stručnjak za obradu fotografija Stuart Atkinson smatra da nas takve stvari ne bi trebale zabrinjavati.

“Za stotinjak godina Marsovci će skupljati sve te stvari i možda ih izlagati u muzejima ili raditi od njih povijesni nakit, kao što to na Zemlji radimo s fosilima, jantarom i meteoritima”, napisao je Atkinson na Twitteru.

Martian tumbleweed? No. More “stuff” from the Perseverance rover’s descent stage or backshell that has been blown close to the rover by the whispering martian wind. If you’re worried about this being litter, don’t be… pic.twitter.com/VwgO0z0oFO

— Stuart Atkinson (@mars_stu) July 13, 2022