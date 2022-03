‘NEŠTO MORAMO OSTAVITI I ZA IDUĆI JANŠIN MANDAT’ Plenković na pitanje o Piranskom zaljevu dao zanimljiv odgovor

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković se u ponedjeljak u Banskim dvorima sastao sa slovenskim kolegom Janezom Janšom. Nakon sastanka održali su zajedničku konferenciju za novinare.

Plenković je na početku rekao da su odnosi između dvije zemlje unaprijedili te Janši zahvalio na potpori koju je Hrvatska dobila za ulazak u eurozonu te nakon dva potresa. Naglasio je i da je lani u Hrvatskoj bilo milijun i 166.000 Slovenaca ili više od 55 posto. Razgovarali su i o ratu u Ukrajini.

“Drugo izrazito važno pitanje je pitanje energetike, na temelju toga smo se dogovorili da se već idući tjedan u Zagrebu sastanu naši ministri koji će raspraviti suradnju glede plinovoda i korištenja kapaciteta LNG terminala na Krku, a razgovarat će se i o Krškom. Ako se ide u izgradnju novoga bloka, Hrvatska bi participirala u tom procesu. Zadužili smo ministre vanjskih poslova da olakšaju rad ribara, postoje određeni modeli koji bi trebali premostiti prepreke kojih je bilo posljednjih godina”, rekao je Plenković.

Zaustaviti kažnjavanje ribara

Govorio je i o Piranskom zaljevu te na pitanje jesu li postigli konkretan odgovor kazao da nešto moraju ostaviti za idući Janšin mandat. “Naš prijedlog je da bismo trebali omogućiti jednu situaciju da se ne kažnjavaju slovenski i hrvatski ribari, to nema efekta. Treba što više relaksirati te odnose. Trebali bismo naći makar privremeni režim koji bi u potpunosti relaksirao situacije da policija daje kazne, to je opterećenje za ribare s obje strane. To se može riješiti na benigniji način”, smatra premijer Plenković.

O novom bloku Krškog je rekao da Hrvatska u potpunosti ovisi o dinamici donošenja odluka u Sloveniji. “Ako Slovenija krene tim putem, naš je principijelni stav ‘pratit ćemo vas u inicijalnom aranžmanu’. To je 50-50. Krško predstavlja 15 posto energije koju ima Hrvatska elektroprivreda, to je za nas vrlo važan izvor energije”, rekao je Plenković.

Gradnja drugog bloka Krško

Janša je također govorio o gradnji drugog bloka u Krškom. Rekao je da je odluka na vladi već prihvaćena te kako se Slovenija obvezala zatvoriti termoelektranu Šoštanja, ali da to može učiniti tek kad bude izgrađen drugi blok elektrane Krško.

Novinari su ga pitali zanimaju li Sloveniju kapaciteti LNG-a na Krku i nakon 2027. godine. “Slovenija je dio EU i europskog tržišta pa ne razmišljamo o tome da se iz toga izuzmemo, razmišljamo o tome da smo energetski samodovoljni, mislim da je to cilj svake države. Radimo na tome da naši kapaciteti budu dovoljni”, odgovorio je slovenski premijer.