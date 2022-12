‘NESTAŠICA LIJEKOVA U HRVATSKOJ STALNO JE STANJE’ Od Beroševe reforme zdravstva zasad nema baš ništa!

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Premda je nedavno ministar zdravstva Vili Beroš samouvjereno izašao pred novinare i na velikom skupu predstavio svoju dugo očekivanu reformu zdravstva, nakon čega je nestao iz javnog prostora, čini se da se u praksi u zdravstvenom sustavu ozbiljniji pomaci ne vide.

Upravo suprotno, nakon pandemije koronavirusa koja je ionako poljuljani zdravstveni sustav bacila na koljena, medicinari sada progovaraju o nestašici na svim razinama.

U pojedinim bolnicama u našoj zemlji manjka više od stotinu medicinskih sestara, zdravstveni sustav pati i od kroničnog nedostatka obiteljskih liječnika, mladi doktori nezadovoljni su svojim pozicijama i statusom te je sve manje onih koji žele ostati u ovom devastiranom sustavu, umjesto toga, spremaju se za svojim kolegama koji su odavno bolje sutra potražili u bijelome svijetu.





Skupe terapije

Za to vrijeme liste čekanja duže su no ikada, na preglede se čeka mjesecima premda mnogi od njih doslovce život znače. I kao da sve to samo po sebi nije dovoljno, zdravstvu koje grca u dugovima prijete nestašice. Udruge pacijenata i proizvođača lijekova nedavno su uputile niz kritika na račun prijedloga izmjena Pravilnika o stavljanju lijekova na listu HZZO-a, koji će, kako se navodi, neće dovesti samo do nestašice lijekova nego i do diskriminacije hrvatskih pacijenata u odnosu na druge zemlje Europske unije. Zbog mjera štednje otežava se dostupnost inovativnih terapija, provodi se diskriminacija i ugrožava temeljno ljudsko pravo na pravodobnu terapiju. To je tek jedna od 238 primjedbi koje su pristigle tijekom javnog savjetovanja na predložene izmjene Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu HZZO-a, ali i na način utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Novim pravilnikom predlaže se da lijekovi s novom djelatnom tvari, prije nego što dobiju odobrenje u Hrvatskoj, moraju biti odobreni na račun državnog osiguranja u minimalno deset država članica EU-a. Od farmaceutskih tvrtki u ovom scenariju zahtijevala bi se detaljna dokumentacija i posebna analiza troškova i učinkovitosti te podaci o kliničkim ishodima kao dokaz da je lijek posve učinkovit i da ga je nužno koristiti u liječenju. HZZO bi posebno razmatrao stavljanje na listu iznimno skupih terapija, a cijena prvog biosličnog lijeka koji se predlaže morala bi biti minimalno 30 posto niža od cijene sličnog lijeka koji je već na listi Zavoda. Sporni pravilnik na snagu bi trebao stupiti u prvom kvartalu iduće godine, no na njega su već reagirali u Inovativnoj farmaceutskoj inicijativi napominjući da je u ovom trenutku više od 8000 lijekova u završnim fazama kliničkih ispitivanja, a pitanje je kada će oni postati dostupni pacijentima u Hrvatskoj jer novi lijek treba biti odobren na račun državnog osiguranja u minimalno deset članica EU-a, nakon čega tek kreće na razmatranje u Hrvatskoj.

Bitna je ušteda

“Pravilnik je pisao osiguravatelj kojemu su u fokusu uštede, što kasnije, što manje i što jeftinije, a ne dobrobit pacijenata”, tvrde u IF-u, dok iz Udruge pacijenata napominju da će se zbog toga na posebnom udaru naći oboljeli od bolesti za koje zasad ne postoji terapija. Pritom valja imati na umu da je Hrvatska već sada među četiri najgore članice EU-a po dostupnosti inovativnih terapija. Stanje će se očekivano dodatno pogoršati ovakvim pravilnikom, zbog kojega su reagirali i roditelji djece koja boluju od rijetkih bolesti napominjući da oni ne bi smjeli patiti zbog ovakvih ograničenja Pravilnika. Osim što bi zbog ovog pravilnika uskoro dio pacijenata mogao imati problema, u problemima su već sada oni pacijenti kojima su potrebna medicinska pomagala, a osim toga, nestašica lijekova i službeno je već počela.

“Nestašica lijekova u Hrvatskoj stalno je stanje. Možda ćemo zbog covida, rata u Ukrajini i svih poskupljenja koja se događaju imati malo više problema s time, ali vidimo da probleme imaju i neke naprednije i bogatije zemlje”, izjavila je nedavno predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo, navodeći primjer Njemačke u kojoj cijele godine svjedoče velikom problemu s nestašicom lijekova. “Nijemci imaju 100.000 registriranih lijekova, a nestašica je za njih 300-tinjak.”

“U Hrvatskoj imamo 15.000 registriranih lijekova, a od 200 do 300 lijekova na neki je način nedostupno pacijentima”, objasnila je Soldo koja smatra da bi Hrvatska trebala promijeniti pravila o propisivanju i izdavanju lijekova kako bi ljekarnici mogli brže reagirati i pacijentima u ljekarnama dati lijek koji im je potreban. “Trenutačno je nestašica lijekova za tlak. Imamo ih na stotinjak registriranih, ali problem je što ponekad pacijenti moraju najprije otići specijalistu pa onda liječniku obiteljske medicine da im se promijeni terapija”, napomenula je Soldo koja smatra da razloga za paniku ipak nema.

Nedostupni lijekovi

Možda panike za lijekove nema, no svi oni koji ovih dana trebaju štake, privremena invalidska kolica, proteze i razna druga pomagala u ozbiljnoj su panici, a do nestašice koja se odražava na pacijente dolazi zbog visokih nabavnih troškova. U Hrvatskoj se 98 posto pomagala uvozi, ove godine nabavna cijena porasla im je i do 40 posto, a tu treba imati u vidu i druge troškove poput cijene goriva, i sve to pacijenti razumiju, ali više od 15 posto Hrvata treba neka od tih pomagala i oni teško da mogu imati sluha za bilo kakva opravdanja. Kakva će se opravdanja naći za to što je dug bolnica prema veledrogerijama ponovno u prvih deset mjeseci ove godine dosegao 5,5 milijardi kuna, teško je reći, no u svakom slučaju i to bi se moglo odraziti na pacijente, ali i na kompletan bolnički sustav, pri čemu valja imati na umu da se to posebno odražava na opće bolnice, koje ujedno i imaju najvećih poteškoća s otplatama.









U svemu tome ministar Beroš svoju reformu zdravstva bazira na financijskoj održivosti zdravstvenog sustava, no upitno je može li se održivost sustava postići sve dok bolnice raspolažu mjesečnim limitima kojima se jedva pokrivaju plaće zaposlenika kojih ionako ima sve manje.

Zato bolnice iz mjeseca u mjesec i gomilaju dugove zbog kojih Vlada mora posezati u državni proračun kako bi podmirila neplaćene račune za lijekove i potrošni materijal. Od reforme zdravstvenog sustava očekivalo se da zaustavi taj problem i da se osmisli način na koji bi se bolnice izvukle iz minusa, ali od toga zasad nema ništa, jer kako se čini, na snazi ostaje postojeći model ugovaranja zdravstvenih usluga u koji Beroš nije dirao, a na što su upozorile udruge liječnika. Zbog toga Beroša kritiziraju i ravnatelji bolnica koji u neformalnim razgovorima priznaju da ova pompozno najavljivana i predstavljena reforma zdravstvu neće donijeti prijeko potrebnu financijsku stabilnost.

Gomilanje dugova

Nevjerojatno je da se sustav ugovaranja zdravstvene zaštite u predloženim zakonima ne korigira, već je umjesto toga postojeći zakon dopunjen jednom novom odredbom kojom je predviđeno širenje ugovaranja usluga s privatnim zdravstvenim ustanovama. Pita li se upućene, problem je uz ostalo i u HZZO-u koji bi trebao prestati samostalno određivati cijene zdravstvenih usluga jer su oni ti koji postavljaju neodrživo niske cijene koje ne mogu pokriti stvarni trošak određene zdravstvene usluge.









S takvim modelom zdravstveni sustav nije moguće financijski stabilizirati.