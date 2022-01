NESTANAK IZ 2013. KOJI PODSJEĆA NA MATEJEV: ‘Slučaj je gotovo identičan istražiteljima, kao i sami uvjeti”

Autor: L.B.

Iako i dalje u Beogradu, već 22. dan, traje potraga za nestalim Matejem Perišom (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. prosinca u Beogradu, sve je manje nade da će mladića pronaći živog.

Iako za to nema konkretnih dokaza, najvjerojatnije se utopio u Savi, a do sada je njegovo tijelo stiglo i do Dunava. Oni koji sudjeluju u potrazi, imaju sve manje nade kako će mladića pronaći živog.

“Vjeruje se da je njegovo tijelo iz Save prešlo u Dunav te se samo čeka da ispliva. Beogradska policija ne odustaje, uložili su nadljudske napore da mladića nađu, a to su konstatirale i pohvalile kolege iz Hrvatske s kojima su se susreli”, rekao je izvor za Kurir i nastavio:

‘Tijelo nije leglo na dno niti je na površini’

“Rijeka je jaka i ide 10 kilometara na sat. Temperatura rijeke je između 4 i 5 stupnjeva u trenutku kad se Matej utopio, samo što njegovo tijelo nije leglo na dno niti je na površini. Ono je u nekom polukosom stanju okrenuto licem nadolje i pluta prema Dunavu. Nažalost, prema brzini rijeke, Periš je sada već u rijeci Dunav i proći će određeni period dok tijelo ne ispliva”, kazao je sugovornik te istaknuo kako je upravo to razlog zbog kojeg Mateja nema već više od 20 dana.

Nedavno je nešto slično rekao i Renato Grbić, ribar koji je iz Dunava spasio na desetke ljudi. Kazao je kako tijelo na ovakvim temperaturama ne može isplivati.

“Tijelo je kao u frižideru! Kada je zima vremenski uvjeti su katastrofa, da se sve ovo ljeti dogodilo tijelo bi isplivalo do sedam dana, ovako je situacija loša. Postoji mogućnost da se tijelo zakači za neku metalnu konstrukciju ili neki balvan jer toga ima puno u rijeci”, kazao je Grbić.

Međutim, ovih dana mnogi slučaj nestalog Mateja Periša uspoređuju s jednim nestankom iz 2013.

Slučaj gotovo identičan onome iz 2013.

Naime, slučaj je gotovo identičan nestanku sina tadašnje savjetnice predsjednika Tomislava Nikolića, Jasmine Mitrović Marić. Naime, dječak je nestao u Savi u ožujku 2013. godine kada se prevrnuo čamac.









“Tijelo je nađeno tek u svibnju i to u Dunavu u blizini Velikog Gradišta. Uvjeti u kojima je nestao jako podsjećaju na vrijeme u kojem je nestao i Matej, te je ovaj slučaj gotovo identičan istražiteljima”, rekao je izvor Kurira.

Podsjetimo, nedavno je MUP Srbije objavio cjelokupnu rekonstrukciju trase kretanja Mateja Periša nakon što je napustio klub Gotik u Beton hali te trčao okolicom, da bi se došavši do restorana Savanova približio rijeci Savi.

“Signal baznih stanica njegovog telefona lociran je u rijeci Savi u 02.03 sata, da bi posljednji signal uhvaćen u 02.05 sati točno kod Beton hale, odakle je mladić i krenuo u 01.43 sata”, podsjetio je izvor.