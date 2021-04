NESREĆA NA MORU: Blizu Balija nestala podmornica indonezijske mornarice s 53 osobe

Indonezija je pokrenula potragu za podmornicom koja je nestala, a na kojoj su bile 53 osobe, javlja BBC.

Naime, podmornica je sudjelovala u vježbi sjeverno od otoka Balija. Kako je visoki vojni dužnosnik rekao za Reuters, u podmornici su bile 53 osobe, a indonezijske vlasti su u pomoć pri potrazi pozvale Australiju i Singapur. Kako javljaju lokalni mediji, podmornica je nestala 96 kilometara od obale Balija u srijedu ujutro.

Prema prvim informacijama, kontakt s podmornicom je izgubljen u 4:30 po lokalnom vremenu.

NEW – INDONESIA SEARCHING FOR MISSING SUBMARINE WITH 53 ABOARD, REQUESTS HELP OF SINGAPORE, AUSTRALIA. – INDONESIAN NAVY SAYS pic.twitter.com/jy9Y7a7RQX

