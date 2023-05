‘NESPORNO JE DOŠLO DO MEDICINSKE POGREŠKE!’ Dječaku (10) morali spašavati život, mladi specijalizant gadno zabrljao

Autor: Dnevno.hr

Opća bolnica u Koprivnici dječaku (10) s križevačkog područja mora platiti 7000 eura odštete jer mu je dječji kirurg specijalizant prilikom operacije probušio tanko crijevo.

Naime, dječak je bio u životnoj opasnosti jer je mogao dobiti sepsu zbog izljeva sadržaja crijeva u trbušnu šupljinu, javlja Danica.

Osim odštete, bolnica mu mora pokriti i parnične troškove u iznosu od 2000 eura, no presuda je nepravomoćna i bolnica će se na nju žaliti.





Hitno na novu operaciju

Sve se dogodilo prije par godina kad je malodobni dječak pao s bicikla te ozlijedio donji dio trbuha. Oko 21 sat prebačen je u bolnicu, na hitni prijam, gdje je nakon obrade otpušten.

No, zbog povećanja hematoma na trbuhu i komplikacija opet je nakon par dana završio u bolnici.

Tada ga je operirao specijalizant dječje kirurgije te mu nehotice oštetio tanko crijevo. Nakon toga, morao je hitno na novu operaciju kojom mu je, de facto, spašen život.

‘Nesporno je došlo do medicinskih pogrešaka’

Za suca je ključan bio iskaz medicinskog vještaka prof. dr. sc. Augusta Mijića, specijalista kirurgije.

On je naveo da je prilikom pada dječaka s bicikla “došlo do disrupcije muskulature i fraksacije trbušne stjenke koja je s vremenom dovela do nastanka traumatske kile trbušnog zida i inkaceracije tankog crijeva na okolni hematom”.

Takve ozljede vrlo su rijetke, teško ih je odmah dijagnosticirati, a hitni CT abdomena je metoda kojom bi se utvrdilo ovakvo ozljeđivanje.









“Tijekom prvog operativnog zahvata 28. svibnja u 23.40 sati nije uređena eksploracija apcesne šupljine niti je utvrđen defekt trbušne stjenke koji je postojao, a tijekom ovog zahvata došlo je do nehotične ozljede tankog crijeva. Daljnji tijek liječenja proveden je prema pravilima struke. Dakle, tijekom prvog operativnog zahvata počinjena je liječnika pogreška”, zaključio je medicinski vještak.

Sudac je nakon toga zaključio kako je “dječak nepravilno i nesavjesno liječen, tijekom kojeg liječenja mu je prerezano tanko crijevo”.

“Šteta nanesena dječaku nastala je upravo zbog nepravilnog, nestručnog i nesavjesnog postupanja djelatnika Opće bolnice, odnosno nesporno je došlo do medicinskih pogrešaka”, navodi se u nepravomoćnoj presudi.