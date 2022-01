NESLUŽBENO: Brojevi i dalje visoki, danas ukupno 15.629 novih slučajeva zaraze

U Hrvatskoj je jučer PCR testiranjem potvrđeno 10.500 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Među njima je 2.006 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 185 pacijenata.

Preminulo je 59 osoba. Čekaju se današnji podaci Stožera.

Stanje po županijama:

10:55 Primorsko-goranska županija: 1003 nova slučaja

U Primorsko-goranskoj županiji je 1003 novooboljelih, a 646 je osoba ozdravilo. Preminulo je dvoje ljudi. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 3083 uzoraka briseva, što čini udio od 32,53 posto pozitivnih od ukupnog broja testiranih uzoraka. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a ukupan broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od covid-19 bolesti se u odnosu na jučer smanjio za sedam pacijenata i iznosi 103. U jedinici intenzivne skrbi KBC-Rijeka, na respiratoru se nalazi sedam pacijenata. Broj umrlih osoba u PGŽ tijekom petog epidemijskog vala kojeg se popeo na 28 osoba od kojih su deset bile cijepljene, ali nijedna od njih nije primila booster dozu. Udio hospitaliziranih unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva u PGŽ je zbog daljnjeg rasta broja aktivnih slučajeva te pada broja hospitaliziranih nešto niži od jučerašnjeg i iznosi 0,87 posto. Udio cijepljenog odraslog stanovništva u PGŽ-u iznosi 75,51 posto, a ukupnog stanovništva 63,71 posto, što znači da je to jedina zelena i najviše procijepljena županija u Hrvatskoj.

10:45 Zagrebačka županija: 713 novih slučajeva

Covid-19 potvrđen je kod novih 713 osoba, a 101 je ozdravila na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata, priopćio je u petak županijski Zavod za javno zdravstvo. Najviše novozaraženih, 161, ima Velika Gorica, a slijede Samobor sa 115, Dugo Selo sa 64, Sveta Nedjelja sa 45, na području Zaprešića su 42 zaražene osobe, Jastrebarskog 37, Ivanić-Grada 33, Brdovca 31, Vrbovca 29, Svetog Ivana Zeline 28. Rugvica i Križ imaju po 16 novozaraženih, Bistra 11, po deset Jakovlje, Klinča Sela i Kloštar Ivanić, devet Brckovljani, po šest Stupnik, Dubrava i Orle, po četiri Kravarsko i Pušća, po tri Marija Gorica, Pisarovina, Rakovec i Gradec, po dva Krašić i Bedenica te po jednoga Luka, Dubravica, Pokupsko i Farkaševac. Mjera samoizolacije izrečena je za 24 razredna odjela i dio učenika 10 razrednih odjela. Na području Zagrebačke županije od početka pandemije do jutros evidentirano je 74.624 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 67.808 osoba, a 76 ih je umrlo.

10:25 Neslužbeno: 15.629 novih slučajeva









Kako N1 neslužbeno doznaje danas je u Hrvatskoj 9.924 novozaraženih na PCR-u, te još 5.705 na BAT-u. Ukupno je to 15.629 novih slučajeva zaraze koronom.

10:00 Ličko-senjska županija: 107 novih slučajeva

S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata evidentirano je 107 novooboljelih osoba od COVID-19, 109 osoba je izliječeno. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 10264 osobe od čega su 532 aktivna slučaja, 208 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 9524 osobe. U posljednjih 24h provedeno je PCR testiranje nad 207 osoba. U posljednja 24h testirano je 286 osoba BAT testom u ambulantama domova zdravlja od kojih je 67 osoba potvrđeno pozitivno. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 8 osoba.

09:43 Zadarska županija: 555 novih slučajeva zaraze









Na području Zadarske županije 555 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(306), Benkovac(16), Biograd(25), Nin(13), Obrovac(4) i Pag(1) te općina Bibinje(6), Galovac(3), Gračac(4), Kali(4), Kolan(4), Lišane Ostrovičke(3), Novigrad(17), Pakoštane(24), Pašman(4), Polača(10), Poličnik(8), Posedarje(12), Preko(4), Privlaka(4), Ražanac(10), Sali(1), Stankovci(3), Starigrad(2), Sukošan(18), Sv.Filip i Jakov(27), Škabrnja(9), Tkon(1), Vir(1), Vrsi(2) i Zemunik Donji(9). Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 933 uzorka (745 PCR, 188 BAT), pod aktivnim nadzorom je 2844 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 424 osoba. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je muškarac u dobi od 79 godina.

09:25 Varaždinska županija: 965 novih slučajeva

U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 965 novih slučajeva zaraze koronavirusom i to 816 PCR testiranjem te 149 brzim antigenskim testom, a testirana je 1.321 osoba, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite u petak. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 121 pacijent, od kojih je osam na respiratoru. U protekla 24 sata nije bilo umrlih covid pozitivnih osoba. Oporavilo se 650 osoba, a broj aktivnih slučajeva zaraze je 3.371. Županijski Zavod za javno zdravstvo cijepljenje i sljedeći tjedan organizira u Općoj bolnici Varaždin u dvorani 1 u podrumu Kirurgije i to u utorak, 1. veljače od 8 do 13 sati, a u srijedu i četvrtak od 13 do 18 sati.

09:20 Istarska županija: 312 nova slučaja

Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 671 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 312 novozaraženih osoba s našeg područja. Izliječena je 401 osoba. U Općoj bolnici Pula na liječenju se nalazi ukupno 67 pacijenata, od kojih je na Odjelu za infektologiju 58 osoba, Odjelu za psihijatriju 1 osoba, a u respiracijskom centru 8 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula su dvije COVID-19 pozitivne osobe (1937. i 1953. godište), s pridruženim kroničnim bolestima.

08:55 Varaždinska županija: 816 novih slučajeva

U Varaždinskoj županiji jučer je PCR testiranjem potvrđeno 816 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirana 1.321 osoba. Brzim antigenskim testovima evidentirano je 149 pozitivnih slučajeva. Preminulih osoba nije bilo. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 121 osoba, od kojih je osam osoba na respiratoru. Oporavilo se 650 osoba i broj aktivnih slučajeva je 3.371.

08:50 Bjelovarsko-bilogorska županija: 275 novih slučajeva

Bjelovarsko-bilogorski Stožer civilne zaštite izvijestio je u petak o 275 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Ispostavi Bjelovar županijskog Zavoda za javno zdravstvo zabilježen je 171 novi slučaj, u Ispostavi Daruvar 52, u Ispostavi Čazma 26, u Ispostavi Garešnica 15 i u Ispostavi Grubišno Polje 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 35 zaraženih pacijenata od kojih su četiri na respiratoru. Na opservaciji je još sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Županije nalazi se 1625 osoba. U posljednja 24 sata nije bilo preminulih od posljedica zaraze.

08:05 Sisačko-moslavačka županija: 290 novih slučajeva

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, imamo dvjesto devedeset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19.

08:00 Požeško-slavonska županija: 188 novih slučajeva

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 1855 slučajeva zaraze koronavirusom, 23 osobe su hospitalizirane, a 1832 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 385 osoba, a ukupno je testirano 91557 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 390 uzoraka, od kojih je 188 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.