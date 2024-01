Neredi diljem Njemačke, najgore u glavnom gradu: Ima mrtvih, ozlijeđeno 15 policajaca

Silvestrovo su i ove godine u Njemačkoj obilježili veliki neredi. Najgore je bilo u Berlinu gdje su petarde ozlijedile desetak ljudi. Među stradalima su i djeca u sobi od 6, 9 i 12 godina, od kojih je jedno prevezeno u bolnicu s ozljedom oka. U Koblenzu je 18-godišnji mladić preminuo od posljedica eksplozije petarde.

Policija je u Berlinu izvijestila o pirotehničkim sredstvima i raketama, ali i o napadima na pripadnike hitnih službi te na građane, nakon što su u tom gradu na dočeku Nove godine izbili prosvjedi. Ozlijeđeno je najmanje 15 policajaca, a uhićeno oko 300 izgrednika, javlja njemački Bild.

