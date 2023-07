‘Neprocjenjiva’ zbirka slika Ive Sanadera je prevara: Skupljao je zbrda-zdola, na sugestiju dilera

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Saga sa slikama Ive Sanadera, koje su mu zaplijenjene uoči brojnih sudskih procesa, još nije dobila epilog. Prvo su dugo čuvane u depou Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, procijenjene na milijunske iznose, zatim je država namjeravala prodati slike da se namiri, a na kraju će dvanaest slika biti donirano šestorim hrvatskim muzejima.

Po kojem kriteriju, zašto baš dvanaest, zašto slike koje su odabrane, a ne neke druge – to nitko ne zna. Ostaje samo otvoreno pitanje zbog čega se država odlučila ne prodati slike. Je li to zbog toga što je prodajna vrijednost slika danas na niskoj razini, svakako nižoj nego što su procijenjene, ili zbog toga što postoji strah da će europski sudovi drukčije presuditi “slučajeve Sanader”, pa bi bilo krajnje neugodno da su slike prodane a europski sud zaključi da ih treba vratiti vlasniku.

A ta saga o slikama najbolje pokazuje diletantizam na hrvatski način. Kada je trajala svaka moguća hajka na bivšeg premijera, na velika su zvona objavljivani dugi traktati o “neprocjenjivo vrijednoj zbirci” bivšeg premijera. Pucalo se iz svih oružja, stručnjaci i “stručnjaci” su izbacivali astronomske cijene za njegove slike koje su na kraju procijenjene da vrijede više od milijun eura.





Ekspresna odluka

Slike su pompozno skinute sa zidova, u bijelom kombiju, prije devet godina, odvezene na “tajno mjesto” da bi se kasnije, šaptom, pričalo da su u podrumu zagrebačkog muzeja koji je dao sagraditi bivši premijerov intimus Božo Biškupić.

Sada, nakon tolikih godina koje je Sanader proveo u ćeliji u Remetincu čekajući da Europski sud za ljudska prava izrekne svoje mišljenje, uslijedila je ekspresna odluka o donaciji muzejima. Opet diletantski, netko je procijenio da dvanaest slika vrijedi 240.000 eura jer će na zidovima muzeja visjeti četiri slike Vlahe Bukovca, dva djela Tihomira Lončara i po jedno Emanuela Vidovića, Mate Celestina Medovića, Antuna Motike, Ivana Lackovića Croate, T. Mrdalja i nepoznatog autora. Dakle, Bukovca plus nepoznatog autora u paketu država velikodušno poklanja muzejima.

Ministarstvo kulture i medija, tromo kakvo već jest, lopticu je prebacilo na Hrvatsko muzejsko vijeće koje je donijelo “stručnu odluku” da slike idu u Kuću Bukovac, Muzeju grada Splita, Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku, Muzeju suvremene umjetnosti Istre, Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti i Gradskom muzeju Križevci. Ministarstvo ističe da su djela pravomoćnom presudom Vrhovnog suda postala vlasništvo države pa je, kao što to obično bude, osnovano stručno povjerenstvo koje je operativno provelo postupak. Na papiru sve stoji, samo ne stoji to i u praksi. Procijenjeni iznosi ne odgovaraju stvarnosti jer tržište, koje je jedino mjerodavno, već davno ne funkcionira kako uhljebi raznih kulturnih institucija tvrde.

Svi se razbacuju tisućama eura kada spominju cijene, a stvarnost je posve drukčija. U nekoliko zagrebačkih prodajnih galerija mjesecima vise Bukovci, slike starog slikara koje su bile hit u Sanaderovo vrijeme, ali danas ne pronalaze kupca. Možda za najviše 20.000 do 25.000 eura, a neke i za manje. Malo je kolekcionara koji danas skupljaju stare majstore i vrijeme Bukovca, koji je i na europskim akcijama bilježio visoke cijene, prošlo je. Dileri, koji trguju iz prtljažnika svojih automobila, tvrdit će suprotno, ali račune da su slike prodali po rekordno visokim cijenama neće pokazati. Ne treba puno pameti da se zaključi kako se djela Ivana Lackovića Croate nikako neće prodati za svote kojima je moguće kupiti manji automobil, a djelo nepoznatog autora zapravo je tržišno bezvrijedno.

Sat na baterije

Dakle, o 240.000 eura, koliko je država procijenila da je u daru dala muzejima, nema ni govora, time se samo zavarava javnost.

Kao što je potpuno pogrešno i diletantski procijenjena cijela njegova zbirka koja sadrži oko 350 djela. Zašto je baš za presudu kod Fimi medije izabrano tih dvanaest slika, tko zna. Procjenu je radila neka aukcijska kuća, a te zvučno nazvane aukcijske kuće vrlo su često paravan za prodaje slika “ispod ruke”. Nikako ne mogu biti mjerodavne za prave cijene, a uopće procjenjivati sliku koju potpisuje T. Mrdalj ili onu nepoznatog autora je glupost. Sve je napuhano, vođeno krajnje amaterski. Pravi poznavatelji tržišta čak tvrde da većina Sanaderovih slika danas malo vrijedi, mnoge i ništa, i da je smiješno od toga praviti veliku priču.









Ivo Sanader bio je strastveni kolekcionar, ali i potpuno nestručan. Skupljao je slike zbrda-zdola, često na sugestiju dilera koji nemaju ni završenu godinu na studiju povijesti umjetnosti. Oni su mu govorili što je vrijedno, Sanader je plaćao i bilo je to zlatno doba za tržište umjetnina, pogotovo zato što su i drugi moćnici, poput Nadana Vidoševića, također kupovali sve što se našlo na tržištu. Samo što je Vidošević bio verziran i njegova zbirka ima glavu i rep.

Mnogi od onih koji su se ulizivali Sanaderu znali su za njegovu strast pa su mu za rođendan poklanjali slike, isto tako kupljene bez kriterija i ukusa. Nije bilo gotovo nikoga iz vrha HDZ-a tko nije zakucao na vrata moćnog premijera s poklon-slikom, od Jadranke Kosor do Vladimira Šeksa, od Gordana Jandrokovića do mesara Fiolića. Tako su se u kolekciji našli gvaševi i ulja, akvareli i crteži, odljev Frane Kršinića i ulja Munira Vejzovića i Đure Pulitike. Premijer, Splićanin, posebno je volio slike Emanuela Vidovića, a sve su to tijela gonjenja potrpala u kombi i odvezla u tamni depo. Bio je među Bukovcima i keramički sat na baterije.

Pogrešna procjena

I onda je uslijedio prvi čin diletantizma sa Sanaderovom zbirkom koja je popisana i uvaženi stručnjaci su izdiktirali cijene. Rasipalo se s tisućama eura, gotovo da ni jedna nije procijenjena na manje od 2000. Čak su i neke sumnjive atribucije dobile cijenu, samo je bivši Sanaderov suradnik i prijatelj donio na poklon bezvezni rad koji je dobio službenu procjenu od sto eura.









Jedini je problem bio, kao što je i danas, što su cifre bile izmišljene i što slike iz Sanaderove zbirke ni približno nisu vrijedile onoliko na koliko ih je procijenio Igor Zidić, a što je država prihvatila.

Prava istina je bila da Sanader, da se odlučio prodati zbirku, ne bi dobio ni petinu procijenjenog, a mnogi su smatrali da bi na tržištu, u dobro vrijeme, mogao prodati tridesetak slika. Ostale su imale cijenu samo u mašti, a za te iznose ne bi se našao kupac ni u snovima. Ali državi je odgovaralo da ga prikazuje kao bahatog bogataša koji ima milijunsku zbirku umjetnina, što je javnost prihvatila uz zlobne komentare na Sanaderovu zbirku. A nisu imali pojma ni oni koji su je procijenili na neke sulude cifre ni oni koji su zdravo za gotovo prihvatili te tvrdnje.

Time je imidž bivšeg premijera bio zauvijek okaljan, ostala je fama o njegovim slikama, pa je i država izrazila želju da ih, nakon presude Vrhovnog suda, proda. Tako će nadoknaditi izgubljenu dobit, a još će jednom – nakon godina Sanaderove tamnice – moći prikazati bivšeg premijera kao pijanog milijunaša koji je suludo kupovao slike i vješao ih po zidovima vile.

A onda zaokret. Nećemo prodati slike, nego ih darovati muzejima. Jasno je da neke od njih – ali ni blizu sve – imaju muzejsku vrijednost, ali slika nepoznatog autora to nema. Opet glupost za gluposti, a jadna javnost, koja ima veće muke od Sanaderovih slika, i ovaj posljednji manevar je prihvatila bez komentara jer i tako nitko o slikama ne zna ništa. A oni koji si umišljaju da znaju pokazuju golemo neznanje.

Veliki gubitak

Ozbiljni galeristi, barem kada je riječ o poznavanju tržišta, kažu da bi Ivo Sanader bio na velikom gubitku da danas proda ono što je davno kupio. Ne bi dobio ni približno koliko je uložio. Jednostavno, u Hrvatskoj je šačica ozbiljnih kolekcionara, dobrih poznavatelja, a oni ne kupuju sve i svašta. Svakako ne po prenapuhanim cijenama. Zanimanja za stare autore sve je manje jer danas bogati ljudi imaju moderne stanove i vile i ukus koji vuče prema drugim likovnim pravcima. Ono što se nekad plaćalo 80.000 i 100.000 eura danas realno vrijedi tri, čak i četiri puta manje. Ako se uopće nađe kupac. Većina djela iz Sanaderove zbirke ide u kategoriju onih koje bi galeristi odbili primiti na prodaju jer unaprijed znaju da ne bi našle kupce.

Kao što su se i 2011., kada je procijenjena njegova zbirka, napuhivale cijene, tako je i danas. Sanader iz zatvora šuti, kao što uostalom o svemu šuti, a država sa slikama radi što zna i umije. A ne zna i ne umije ni u mnogo važnijim kulturnim izazovima, ne zna što bi s uhljebima i neradnicima po muzejima, s lijenošću onih koji dobivaju državni novac za skupe muzeje koji ničemu ne služe. Priča o “neprocjenjivoj zbirci” Ive Sanadera otkriva samo neznanje države da realno procijeni stvari ili je sve pak smislena kampanja koja se protiv bivšeg premijera vodila i vodi dok država velikodušno prepušta muzejima po vlastitom izboru i Bukovca i nepoznatog autora, sve to upakirano u novu priču kako će javnost moći vidjeti vrhunska djela koja je bivši premijer kupio ili dobio pod sumnjivim okolnostima.