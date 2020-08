NEPOZNATO IME NA POLITIČKOJ SCENI Mladen Kešer, najbogatiji političar u Hrvatskoj i kandidat za Predsjedništvo SDP-a

Autor: S.P./Dnevno

Tko je Mladen Kešer? U javnosti relativno nepoznata osoba, ali članovima SDP-a prilično velika konkurencija na predstojećim unutarstranačkim izborima.

Novinarka Jutarnjeg lista Višnja Gotal bila je uvjerena da je Mladen Kešer osebujan tip jer ima bogatstvo, djeci je dovozio gablec u vrtić, a u općinske projekte ulaže vlastiti novac. Novinarima je čak nudio nekretnine na dar. Dovoljno da u Hrvatskoj bude osebujan.

Kešer je na to sve odgovorio: “Osebujan? Jok. Normalan sam čovjek, a ne licemjeran političar koji se prikazuje drugačiji no što jest”, razuvjerava novinarku taj SDP-ovac iz Kalnika.

Bogati socijaldemokrat je visok, jak i dugokos. Promućurni biznismen s imidžom dobroćudnog hipija. Gradski ga frajeri s Iblerova trga gledaju pomalo s podsmijehom. No, kad pročitaju Kešerovu imovinsku karticu, osmijeh im nestane s lica. Mladen Kešer službeno je najbogatiji hrvatski dužnosnik. I uskoro kandidat za Predsjedništvo SDP-a na unutarstranačkim izborima.

Zahvaljujući štreberski ispunjenoj imovinskoj kartici zna se da je vlasnik 279 nekretnina, ima mljekaru, vinariju i građevinsku tvrtku, 900 tisuća eura štednje. Iako se ustanovilo da su nekretnine, sve osim njih 29, zapravo livade koje su u međuvremenu promijenile mnoge vlasnike, ali je šlampavim gruntovnicama to izmaklo, Mladen Kešer je i bez njih bogat čovjek. Novinarima je darivao nekretnine “pa neka se pokušaju upisati kao vlasnici”. Nisu uspjeli.

Većih financijskih afera nema. Najveća je bila kad su ga optužili da je lažirao službeni put u Dubrovnik. I priskrbio si 3000 kuna na ime lažnih putnih naloga. Prošli ga je mjesec, nakon 18 godina suđenja i 40-ak svjedoka u njegovu korist, sud oslobodio krivnje.

Financijski bezbrižan, Mladen Kešer tvrdi da će biti novi potpredsjednik SDP-a. Put si je već pripremio. Volonteri diljem Hrvatske lobiraju za njega.

Kaže da se želi uključiti jer je “Hrvatska ogroman potencijal koji ne znamo iskoristiti”.

Pet milijuna za novu cestu

“Imamo vodu, žitnicu, more. Što nam više treba ako znamo što s tim? Ali ne znamo. Ne iskorištavamo resurse, uvozimo hranu i bojim se da ćemo uskoro doći u veliki problem. Hrvatska je zanemarena zemlja kojom vlada apatija, nema pravde, ljudi odlaze iz zemlje. Koliko ne znamo, kazuje i podatak da na obrazovanje trošimo 4,5 posto BDP-a. Istovremeno, dok ogroman novac trošimo na znanje, 30 posto visokoobrazovanih ljudi odlazi iz zemlje. Skupo znanje, vrijedno milijarde, izvozimo badava. Kao pravi bedaci. Ono što dobijemo od Unije znatno je manje od novca koji im tako dajemo”, ljut je.

Bili su i njegovi na vlasti pa se nije ništa mijenjalo, rekla mu je novinarka Jutarnjeg lista.

“Ja želim novi SDP. Modernu ljevicu koja će znati stati uz radnika, seljaka i poduzetnika. Ne govorim o ekstremnoj, nego modernoj ljevici koja se proteže od ruba lijevog centra do centra koji naginje prema desno. Radi se o SDP-u koji će prepoznati rad i kapital. Zagovarati pravdu. Dati hrvatskom građaninu da se osjeća sigurnim. Sposobnim da može proizvesti, prehraniti obitelj, pristojno živjeti od svoje plaće. Da može s plaćom, prokišnjava li mu krov, promijeniti crijep”, entuzijast je Kešer.

Njegov je Kalnik Božji dar.

U trokutu između Zagreba, Križevaca i Varaždina, na 642 metra nadmorske visine, raj je za turizam i spokojan život. Kešer ga svakim danom “približava” trima gradovima. Izgradnja 4,6 kilometara moderne prometnice, koja će se spajati na buduću marofsku zaobilaznicu, do Zagreba će skratiti put više nego dvostruko. Umjesto današnjih sat i 20 minuta vožnje, iz Kalnika će se do Zagreba stizati za 35 minuta. Općina cestu plaća sama. Izvorni proračun Općine Kalnik je, kako kaže Kešer, “bijednih” 1,3 milijuna kuna. Ulaganja su pak, u ovom trenutku, veća od pet milijuna.

“To znači da mogu i da znam. I sposoban sam okupiti pametne ljude koji su u stanju iznijeti projekt. Uvjeren sam da jednako mogu i na nacionalnoj razini. Imam viziju. A kad imaš viziju jedne male općine, imaš viziju cijele Hrvatske”, siguran je u sebe.

Mladen Kešer sebe vidi kao partnera Željka Kolara, kako kaže, budućeg predsjednika SDP-a. Iako se aktualni krapinsko-zagorski župan još nije izjasnio o kandidaturi. Kešer ga smatra čovjekom koji zna pobjeđivati.

“Župan je u dva mandata, bio je gradonačelnik i može pratiti zaokret SDP-a”, uvjeren je.

U ratu sa županom

Za njega je najveći Kolarov adut taj što nije bio ni u jednom taboru u unutarstranačkom ratu koji se posljednjih godina vodio u SDP-u.

“Čovjek je dovoljno razborit i ne petlja se u sve. Vjerujem da može napraviti potreban balans u stranci”, kaže.

Nakon popijene kave u njegovu restoranu u središtu Kalnika, odveo je ekipu Jutarnjeg do Planinarskog doma Kalnik. Ponudio je mamine štrukle u svom domu. Rastavljen je, kći je školarka, sin radi, žive s majkom, ali vrlo su često kod oca. Kešerovi su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima pa nemaju problema oko skrbništva.

Kada su ga upitali po čemu bi on bio boji potpredsjednik SDP-a u odnosu na druge kandidate, sigurno je odgovorio.

“Sve što smo moj tim i ja radili opipljivo je”, rekao je. Sebe bi u jednoj rečenici opisao kao “jasnog, vizionara i velikog radnika kako bi tu viziju i ostvario”.

Dok kuje planove sa zagorskim županom, sa “svojim” je županom, koprivničko-križevačkim na ratnoj nozi. U četvrtom načelničkom mandatu posvadio se s Darkom Korenom i dospio na naslovnice. Vrtić i školu u Kalniku dijeli tek tanki zid, ali polaznici vrtića ne mogu dobiti tople obroke iz školske kuhinje. Načelnik je preuzeo inicijativu pa osobno, iz 15 kilometara udaljenih Križevaca, svakodnevno dovozio topli obrok. U priču se upleo župan Koren i rekao da školska kuhinja ne smije kuhati za vrtićku djecu jer “nema registriranu uslužnu djelatnost”.

Za Kešera je to primjer traljave birokracije, a koju s dolaskom SDP-a na vlast, u što ne dvoji, kani promijeniti.

“U Kalniku imamo 14 vrtićaraca i 100 školaraca. Odijeljeni tek tankim zidom, sjede dva ravnatelja, čiste dvije čistačice, tu su dva pedagoga, dvostruka računovodstva… Pustimo Zagreb i velike gradove po strani, za nas je to bacanje novca. Zdrava poslovna matematika nameće zajedničke službe. Time ušteđen novac ostao bi za projekte”, rezonira Mladen Kešer.

Ukidanje duplih službi zaziva, zagovaranje ukidanja općina ga ljuti.

“Općine su itekako potrebne, ali ključna je kvaliteta kadrova. Da me sad stavite u bilo koju, pa i najmanju i najgoru općinu, dajem si godinu dana da od nje stvorim lijepo mjesto za život”, samouvjereno kaže.

Pokazuje uokolo. Guste šume, ostatke staroga grada Velikog Kalnika na stjenovitoj litici. U blizini novi općinski trg i budući Autobusni kolodvor moderne arhitekture. U zelenoj oazi djeluju futuristički. Na obronku se gradi Dom za starije s bazenom i jacuzzijima, vrijedan oko pet milijuna kuna.

“U općini ste sa 1600 stanovnika i sa 1,3 milijuna kuna izvornim proračunom, a koja je mjesečno projekte financirala sa 12 tisuća kuna po glavi stanovnika iz europskih sredstava. To bih želio preslikati u sve jedinice lokalne samouprave. Moj bi zadatak bio stvoriti kadrove koji će znati čitati proračun i tumačiti ga, imati viziju u svojoj sredini, a potom u županiji i državi. SDP-u se dogodilo da nije stvarao kadrove, i to narod na kraju prepozna. Ostali su seniori koji su dali svoje, a sad je potreban iskorak. Novi SDP treba se više posvetiti terenu”, ističe Kešer.

Kešer je trebao biti jedan od saborskih zastupnika

Svi ga u selu poznaju, u planinarskom domu prepoznaju. Puno je tu turista iz okolnih gradova. Na uzletištu paraglajdera varaždinski biznismeni spremaju se poletjeti. Lijepa plavuša se sunča dok ih čeka. U tom mi se okruženju čini da Kalnik ima dobru turističku perspektivu i da Kešer zna o čemu govori.

Ne nervira se. Ne ljuti ga ni što razgovara u Kalniku, a ne na Markovu trgu. Prema predizbornom dogovoru SDP-a i HSS-a u II. izbornoj jedinici, Mladen Kešer trebao je biti jedan od saborskih zastupnika.

Neposredno nije izborio mandat, ali za njega je glasalo 2200 birača, što je bio najveći broj preferencijalnih glasova “ispod crte”.

Župan Damir Bajs nije želio u Sabor, pa je mandat prepustio trećoj osobi. Iako je, prema dogovoru, to trebao biti Kešer, u Sabor je otišla višerangirana SDP-ovka iz Slatine. Za nju je glasalo tek 116 birača. Osjeća li se zbog toga prevareno?

“Zlatko Komadina nije nakon izbora postupio prema dogovoru. Ljut nisam, to je iza mene”, smiren je.

Angažirao lobiste

Mladen Kešer siguran je da će za nešto više od mjesec dana biti potpredsjednik još uvijek najveće oporbene stranke.

“Povjerenje 2200 birača već sam dobio. Respektabilna je to brojka. Pritom, imamo jako marljive ljude na terenu, koje stranka dosad nije prepoznavala, a koji će sad za nas (Kešera i Kolara, op. a.) obaviti poslove na unutarstranačkim izborima. Postoji politički establishment koji ne dopušta novim ljudima da dođu do izražaja, a da se sami povuku. Istrošeni su to ljudi, koji više ne mogu dati ništa, i treba ih pustiti da se odmore. Umiroviti ih. Hoće li se neki od njih ipak ponovno kandidirati? Vjerojatno hoće, ali im ne treba dati povjerenje”, zaključuje, objavio je Jutarnji.hr.