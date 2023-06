Nepoznati život Prigožina: Ima djecu, a ilustrirao je i slikovnicu

Šef ruskih plaćenika Wagner, Jevgenij Prigožin, trenutno zaokuplja pozamašnu porciju medijske pažnje.

Cijeli svijet bruji o mahnitom jurišu na Moskvu, kada je eskalirala njegova pobuna protiv ruskog vojnog vrha koja je okončana na kakvih dvjestotinjak kilometara od ruske prijestolnice i to zahvaljujući ‘intervenciji starog prijatelja’ bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji mu je, tako bar ide priča, prijateljski priopćio da će ga Putin u Moskvi ‘zgaziti kao kukca’.

Lukašenko je prema službenom narativu Kremlja za njega i pobunjene Wagnerovce isposlovao milost.

Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin te subote bio prilično oštar nazvavši juriš Wagnerovaca ‘izdajom i nožem u leđa’, nakon odluke o povratku boraca u baze objavljeno je da im je garantirana amnestija, a Prigožinu glava na ramenima i put u Bjelorusiju.

Dosad već svi znaju što je Wagner, zna se da je plaćenička vojska bila prisutna u Siriji i u Africi, a poznata je i njihova uloga na bojištu u Ukrajini, gdje ih je Prigožin izreklamirao kao osvajače Bahmuta.

No, što se još o Prigožinu zna, osim često citiranog nadimka ‘Putinov kuhar’, koji nije zaradio zbog kulinarskih vještina, već nečeg sasvim drugog. Je li on ‘ratnik iz blata koji je krenuo prozivati ruske oligarhe i bogataše u foteljama’, kako se pokušao predstaviti u žestokim prozivkama ruskog vojnog vrha dok je stajao kraj tijela u Bahmutu ili jedan od njih koji se malo previše zaigrao?

Podsjetimo, ‘Putinov kuhar’ postao je zbog unosnih catering usluga i večera koje je organizirao za ruskog predsjednika. Otuda i njihovi bliski kontakti.

Rođen je 1961. godine u Sankt Peterburgu, tada Lenjingradu. 1981. godine završio je u zatvoru zbog pljačke, pisala je internetska istraživačka publikacija Meduza.

Nakon što je odslužio svoju devetogodišnju kaznu, otvorio je štand s hot-dogovima, što ga je na kraju dovelo do poduzetničke karijere. Oko 2003. godine posjedovao je i vlastite restorane, a jedna od njegovih tvrtki krenula je dobivati unosne državne ugovore za catering.

Dakle, daleko je on od prosječnog ‘šljakera’ jer je po svom životopisu i imovinskoj kartici tipičan oligarh, bez obzira kako se on proteklih mjeseci nastojao predstaviti. Procjenjuje se da bi mogao biti ‘težak’ preko milijardu dolara, da posjeduje vrijedne jahte i nekretnine.

No, postoji dio njegova života o kojem se zaista malo priča.

Prigožin je, među ostalim, suprug i otac troje djece. Žena mu se zove Ljubov Prigožina, farmaceutkinja je i poslovna žena. Navodno posjeduje wellness centar i butik hotel Crystal Spa & Residence koji je osvojio nagradu Perfect Spa Project 2013. Vlasnica je i nekoliko tvrtki.

S njom ima kćer Polinu koja je rođena 1992. godine, sina Pavela koji je rođen 1998. i najmlađu kćer Veroniku, rođenu 2005. godine.

Svi gore navedeni članovi obitelji bili su sankcionirani od strane Europske unije, Sjedinjenih Država, Ukrajine i mnogih drugih zemalja zbog Prigožinove umiješanosti u rusku invaziju na Ukrajinu.

O njegovoj djeci se ne zna puno, za Polinu se priča da je udana za supruga milijardera i da imaju dijete. Međutim, ne postoji način da se potvrdi jesu li glasine istinite ili ne. Polina dolazi iz vrlo imućne obitelji, pa je stoga i vrlo imućna žena. Danas se vjeruje da njezina neto vrijednost iznosi više od 30 milijuna dolara. Vlasnica je automobila, kuća, brodova i jahti u Rusiji i izvan nje.

Iako je prozivao rusku elitu da tuđe sinove šalju u rat dok su njihovi na sigurnom u inozemstvu, nema baš informacija da je njegov sin Pavel na fronti. Pošto sada ima 25 godina, dovoljno je star da bude na bojišnici, jer sigurno mnogo mlađih momaka trenutno gine u rusko-ukrajinskom ratu.

Još jedna malo poznata stvar o Prigožinu jest da se prije nekih dvadesetak godina upustio u pisanje i ilustriranje dječje knjige.

Službeno, autori “Indraguzika” su dvoje Prigožinove djece, Polina i Pavel. Međutim, u predgovoru knjige, koja je tiskana u samo 2000 primjeraka, stoji da je priča nastala u suradnji Prigožina, njegovog sina i kćeri.

Moscow Times došao je do sačuvane kopije “Indraguzika”, koja baca neobično svjetlo na čovjeka koji je danas najpoznatiji po svojim krvavim taktikama u Ukrajini, svađama s najvišim ruskim generalima i – neki nagađaju – političkim ambicijama.

Sama priča smještena je u zemlju “malih ljudi” koji žive među običnim ljudima i prati Indraguzika dok pada s kazališnog lustera i pokušava pronaći put kući.

Prema predgovoru knjige, Polina i Pavel predložili su imena za glavne likove i nagovorili svog oca “da izmisli priču o sićušnom dječaku Indraguziku i njegovoj sestri Indraguzi”.

Kad je “Indraguzik” objavio malo poznati izdavač Agat 2004. godine, Prigožin je već vodio uspješan restoranski posao u St. Peterburgu. Unutar naslovnice knjige nalazi se fotografija nasmijanog Prigožina sa svojom djecom i njihovom majkom Ljubov Prigožina.

Tijekom Indraguzikovih avantura, dok pokušava pronaći put natrag do lustera, susreće niz likova uključujući još jednu “malu osobu” po imenu Gagarik, koji je opisan kao “stariji čovjek s pticom i kaputom od grube tkanine.” Gagarik kuha juhu za dječaka, što je moguća referenca na Prigožinov restoranski posao.

Naposljetku, Indraguzik završi u “Velikom gradu” gdje se sprijatelji s ljudskim dječakom — prikladno nazvanim Veliki Indraguzik — koji odluči pomoći svom imenjaku i pronađe balon na kojem može odletjeti natrag do lustera.

