Nepal pogodio još jedan jak potres: ‘Kuće su se srušile, ljudi su izjurili iz svojih domova’

Potres magnitude 6,4 pogodio je u petak zapadni Nepal u petak noću, uzrokujući rušenje kuća i strah među stanovnicima. Prema posljednjim izvješćima, najmanje 37 ljudi je poginulo, a mnogi su ozlijeđeni.

#NepalEarthquake : Jajarkot show the extent of damage to the region as a 6.4 magnitude earthquake hit it last night. #भूकंप #earthquake #earthquakenepal #Delhi #earthquakes #Kathmandu #earthquakedelhi #Nepal #India #DelhiNCR #delhiearthquake #Jajarkot pic.twitter.com/4lBCZb814I

Nepalski Nacionalni seizmološki centar izvijestio je da se potres dogodio u okrugu Jajarkot u pokrajini Karnali, oko 500 kilometara zapadno od glavnog grada Katmandua. Budući da se potres dogodio noću dok su ljudi spavali u svojim domovima, strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći.

Jajarkot Nepal. Reports that some houses have been destroyed in #Jajarkot #Nepal due to the 6.4 scale #earthquakes. Rescue operations have been started. Due to the Tremor Felt locals of some parts of Nepal have taken to the streets. #StaySafe #NepalEarthquake pic.twitter.com/KLKLWButx1

