Neobična situacija u svijetu javnih bilježnika: Imaju velike prihode, rastrošnu šeficu, tarife rastu

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Posljednjih nekoliko mjeseci unutar Hrvatske javnobilježničke komore bukti pravi mali rat koji je u fokus, ali i probleme doveo predsjednicu Komore Zvjezdanu Rauš-Klier, koju dio članova sustavno optužuje za nenamjensko trošenje sredstava Komore na razna luksuzna putovanja. Prije nekoliko tjedana propala je stoga inicijativa za njezinu smjenu, i to zbog toga što izborna skupština komore koja okuplja javne bilježnike iz cijele države u nedostatku kvoruma nije ni održana.

Oni koji poznaju omjere snaga u Komori objašnjavaju kako je nedostatak kvoruma bio okarakteriziran kao uspjeh struje koju predvodi Rauš-Klier, koja je više puta javno demantirala tvrdnje o svojim neracionalnim putovanjima, kao i optužbe da je pokušaj sazivanja sjednice bio nelegalan. Kada nezadovoljnici unutar Komore problematiziraju putovanja čelnice Klier i nekolicine ljudi iz vodstva te organizacije, tada za primjer ističu 2022. godinu, kada je potrošeno oko 150 tisuća eura na odlaske u Meksiko ili Kazahstan a da troškove za odlazak u te države nisu odobrili Nadzorni i Upravni odbor Komore.

Uz to, putovalo se po Italiji i Francuskoj te je uglavnom na putovanja u pet godina potrošeno oko 300 tisuća eura. Takvo trošenje u Komori je rezultiralo raskolom, zbog čega je nedavno pedesetak članova inzistiralo na održavanju izvanredne skupštine, što su smatrali dovoljnim da se ona održi i da se smatra legalnom, no Rauš-Klier za to je vrijeme tvrdila kako nisu stečeni uvjeti za sazivanje izvanredne skupštine. Kako se skupština nije održala, tako su se unutar Komore nastavile podjele i prozivke na račun šefice Klier uz tvrdnju da s većine putovanja ne postoje izvješća pa nije jasno na što se točno novac trošio.

Obrana tarifa

Sve te prozivke šefica Komore odbacuje te tvrdi da među javnim bilježnicima nema sukoba. Štoviše, prema njezinim riječima, krajem studenoga prošle godine održana je redovna skupština Hrvatske javnobilježničke komore na kojoj su prihvaćena izvješća i financijski plan, kao i odluke koje je predložio Upravni odbor Komore koju Klier vodi od 2019. godine, dok osobno kao javna bilježnica u Varaždinu radi od 1995. godine.

Od početka službe Rauš-Klier je, kako stoji u njezinoj biografiji, aktivna u tijelima Komore, s tim da je prije javnobilježničke karijere radila u varaždinskom Općinskom državnom odvjetništvu, gdje je svoju karijeru počeo graditi i njezin bivši suprug Darko Klier, koji je u pravosudnim krugovima poznat i kao vječni zamjenik svih glavnih državnih odvjetnika u Hrvatskoj. Da se zalaže za one koje predvodi, Rauš-Klier dala je naslutiti i prije nekoliko tjedana, kada je stala u obranu najave novih, osjetno većih tarifa, tvrdeći da tarife javnih bilježnika vrijede 70 posto manje nego 1995. godine, podsjetivši pritom da je riječ o funkcionalnom dijelu hrvatskog pravosuđa.









Točnije, da je riječ o službi koja se razvija i djeluje preventivno u korist građana, zaboravljajući da su lani hrvatski građani izgubili pravo samostalnog pristupa gruntovnicama, za što ih moraju zastupati ili odvjetnici ili javni bilježnici uz naknadu od sedamdesetak eura primjerice za upis oranice.

Kada se pak govori o javnim bilježnicima i njihovim prihodima, treba reći kako podaci FINA-e otkrivaju kako se najveći javnobilježnički ured u našoj zemlji nalazi u Rijeci, a vodi ga Velibor Panjković. Tijekom 2022. godine taj je ured ostvario 956.213 eura prihoda, dok mu je istodobno dobit iznosila oko 311.000 eura. Riječ je o uredu s 11 zaposlenih čija je prosječna plaća nešto veća od tisuću eura. Idući na listi je pulski ured javne bilježnice Nansi Kopić s prometom od 868.000 eura te dobiti od 372.462 eura.

Neće odustati

I u tom je uredu 11 zaposlenih čija je prosječna plaća 1.171 euro. Na trećem je mjestu ured javnog bilježnika Marija Glibote iz Zagreba koji je u 2022. ostvario više od 830.000 eura prometa i 386.284 eura čiste zarade. Prosječna plaća u Glibotinu uredu sa sedam zaposlenika iznosi oko 870 eura. Na četvrtom se mjestu nalazi još jedan javnobilježnički ured iz Zagreba, onaj Kristiana Hukelja, koji je u 2022. godini ostvario oko 830.000 eura prihoda te oko 332.476 eura dobiti. Peto mjesto zauzima ured Željke Maroslavac, koja je u istom razdoblju ostvarila 793.465 eura prihoda te 131.421 eura zarade.









Sve u svemu, moglo bi se reći da javnim bilježnicima u Hrvatskoj prihoda ne nedostaje, ali to po svemu sudeći ne pridonosi stabilnosti u njihovoj komori, u kojoj osim šefice Klier nezadovoljnici prozivaju i članove Upravnog odbora.

Takav razdor u jednoj ovako ozbiljnoj organizaciji zasigurno ne zvuči obećavajuće ni za poziciju predsjednice Klier, no oni koji poznaju ovu ambicioznu varaždinsku javnu bilježnicu tvrde kako ona od svojih planova neće odustati, baš kao što neće odustati ni od svoje pozicije. Isto vrijedi i za njezina bivšeg supruga Kliera, za kojeg se očekuje da u DORH-u ostane i nakon što se izabere novi glavni državni odvjetnik, iako i za njega u Državnom odvjetništvu tvrde da bi, s obzirom na godine, sa svojom aktualnom šeficom Zlatom Hrvoj Šipek mogao otići u mirovinu.