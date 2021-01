NEOBIČAN HOBI SABORSKOG ZASTUPNIKA: Otkrio nam je kojom se zanimljivom aktivnošću bavi i progovorio o nedavnom preseljenju u metropolu!

Svakog petka na portalu Dnevno.hr donosimo zanimljive priče o drugoj strani naših političara.

Za ovog mladog političara čula sam kada je još bio u redovima svoje bivše stranke. Često su mi pričali da je sposoban, da može podnijeti i malo veće funkcije nego što ih je tada imao. No, politika njegove bivše stranke nije bila politika koju je on zagovarao, pa je Davor odlučio otići. Nedugo nakon odlaska, osnovao je svoju vlastitu stranku – Fokus, koja je na minulim parlamentarnim izborima ušla u Sabor pa su tako od male stranke postali parlamentarna, koja svakim danom postaje sve prepoznatljivija na hrvatskoj političkoj sceni.

A na čelu te stranke je Davor Nađi, bivši zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje i aktualni saborski zastupnik, koji u Saboru djeluje bez kluba.

Davor Nađi rođen je 1989. godine. Po struci je magistar ekonomije, koji se nedavno preselio u Zagreb. Naime, Nađi je donedavno obnašao dužnost zamjenika grada Svete Nedelje, no na istu je funkciju dao ostavku. U saborskim klupama zamijenio je Daria Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje.

Osim što je u 2020. promijenio posao, ali i prebivalište, dobre stvari dogodile su se i u privatnom životu. Naime, Davor se zaručio sa svojom dugogodišnjom djevojkom.









“Čestitam na zarukama, nadam se da korona neće poremetiti planove vjenčanja”, kažem mu odmah na početku našeg razgovora.

Smije se i zahvaljuje.

“Pa nadam se da neće, vjenčanje planiramo za iduću godinu”, odgovara mi.









Pitam ga kako je prošlo preseljenje, je li se snašao.

“Najveća razlika je u tome što sam tamo živio u kući, a sada živim u stanu, to je jedina novost”, kaže mi Davor pa nadodaje da je život u kući ipak slobodniji nego u zgradama.

“To je promjena, u manjem gradu, život je sporiji. No ja sam se zapravo sada vratio na normalno, pošto sam studirao i radio u Zagrebu. Veći mi je šok zapravo bio kada sam počeo raditi u Svetoj Nedelji”, priznaje mi, pa nadodaje da je sada puno lakše dogovoriti druženje s prijatelja, koji su većinom iz Zagreba.

“Sada se čujemo i za petnaest minuta se nađemo. Nekada je to bio proces – pola sata putovanja, pa traženje parkinga, pa opet pola sata putovanja pri povratku”, smije se Nađi.









Privatni sektor na prvom mjestu

Davor je predsjednik stranke Fokus, koja je u relativno kratkom roku uspjela postati parlamentarna stranka, a svakim je danom sve prepoznatljivija u javnom prostoru. Sve je nastalo, priča mi, jer je njih nekoliko pojedinaca u njihovim gradovima i općinama radilo stvari na koje su ljudi reagirali pozitivno.

“Kao nezavisni ne bi mogli napraviti promjenu pa se javila potreba da se okupimo i napravimo stranku”, priča mi.

Ono što ih čini drugačijima od drugih političkih opcija jest to da su u njihovim politikama poduzetnici na prvom mjestu, a baš zato se puno poduzetnika priključilo njihovom radu.

“Ne postoji stranka osim Fokusa kojoj je privatni sektor na prvom mjestu“, objašnjava mi.

Njegovo preseljenje u Zagreb od velike je važnosti i za samu stranku. Nađi, naime, aktivno radi i na podizanju stranke te na povećanju aktivnosti iste.

“Cilj nam je minimalno ulazak u Gradsku skupštinu, a nadamo se i boljem rezultatu”, kaže.

U Saboru inače zastupnici Fokusa od početka djeluju bez kluba. Bez kluba su, kaže, u mnogo čemu zakinuti, no nastavljaju dalje kako su i krenuli. Iako je to otežavajući faktor, uspijevaju se zalagati za svoje politike.

“Neki amandmani koje sam dao, razotkrili su da neki jedno govore, a drugo misle i rade”, kaže mi pa dodaje: “Bilo je ponuda iz drugih saborskih klubova da im se pridružimo, no mi nastavljamo djelovati samostalno, bez kluba”.

Iako je u radu sabora sudjelovao kratko, tek desetak dana, kaže da rad nije toliko kompliciran koliko je saborskim poslovnikom sve svedeno na apsurd. Zbog toga se često zlorabi institut povrede poslovnika, samo da bi se nekome moglo odgovoriti.

Neobičan hobi

“Nađeš li ti uopće vremena za sebe”, pitam ga, imajući na umu da novi posao, ali i puno aktivnosti oko stranke iziskuju puno vremena.

“Za sebe nađem vremena”, veli mi Davor, pa pojašnjava da je sve stvar organizacije.

Lockdown mu je poremetio neke hobije koje inače prakticira. “Volim igrati nogomet s dečkima, no sada kako su dvorane zatvorene, nemamo termina za igranje”, kaže mi.

Vikendom pak voli s društvom i zaručnicom otići u gorje, a od omiljenih destinacija navodi Sljeme, Klek i Učku. Kada uhvati nekoliko dana, Nađi voli obići i neka mjesta u Hrvatskoj na kojima još nije bio.

Ipak, najviše voli konkretnija putovanja, za koja smo trenutno još uvijek zakinuti.

Davor voli i šah te ga rado odigra s prijateljima, a može se pohvaliti i još jednim neobičnim hobijem.

“Volim gljivarenje“, kaže mi.

U tome je s obitelji od malih nogu.

Nije vrsni stručnjak, govori mi, no poznaje nekoliko vrsta gljiva koje skuplja.

Kao nekog tko malo bolje poznaje taj teren, pitam ga gdje je najbolje otići skupljati gljive.

“Što dalje od Zagreba, to bolje”, smije se. Gljiva, govori mi, ima sve manje jer se ljudi posljednjih godina puno time bave. On stoga voli otići prema Gorskom Kotaru, ili sjevernije prema Novom Marofu.

Za kraj, popričali smo malo o izborima u Zagrebu. Ipak su oni hit tema.

“Hoće li biti previše kandidata za gradonačelnika Zagreba”, priupitam ga znatiželjno.

“Kandidata će biti onoliko koliko ih treba biti”, odgovara pa nadodaje: “To je demokracija”.

“Zato postoji drugi krug, u kojem nitko nikome ne oduzima glasove”, kaže, pa nadodaje da se smjena Bandića mora dogoditi, no to ne smije biti krajnji cilj.

“Cilj mora biti poboljšanje kvalitete života građana grada Zagreba“, pojašnjava, a kroz to će se kaže dogoditi i smjena Milana Bandića.

U toj svojoj jednostavnosti i jasnoj viziji koju ima, jasnije mi je zašto su za njega još i prije govorili da ima kapacitet.

Možda je zapravo najfascinantnije od svega to neodustajanje od zacrtane politike i principa, pa makar to značilo da svojim putem moraju ići sami. To je, zapravo, i najveća snaga Fokusa, stranke koju je osnovao Davor Nađi, a čije vrijeme kako stvari stoje, tek treba doći…