Nemojte ‘poljubiti vrata’! Provjerite kako trgovine rade na Dan antifašističke borbe

Autor: I.G.

U četvrtak, na Dan antifašističke borbe, trgovine i šoping-centri prilagođavaju svoje radno vrijeme.

Prodajni centri PEVEX rade prema redovnom radnom vremenu bez promjena.

Kaufland ima različite rasporede radnog vremena, a popis trgovina s njihovim radnim vremenom može se pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.





Lidl neće zatvarati svoja vrata, ali će raditi s prilagođenim radnim vremenom. Popis trgovina i radno vrijeme može se pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.

Radno vrijeme Plodina varira ovisno o lokaciji, stoga je najbolje provjeriti detalje za određenu poslovnicu na njihovim službenim stranicama OVDJE.

Radno vrijeme Konzumovih trgovina također ovisi o lokaciji. Nekoliko trgovina je zatvoreno, dok druge rade smanjenim radnim vremenom. Točno radno vrijeme za svaku lokaciju može se pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.

Spar i Interspar trgovine imaju različita radna vremena na praznik, ovisno o lokaciji. Većinom rade skraćeno do 14 sati. Informacije o radnom vremenu za svaku trgovinu mogu se pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.

Na Dan antifašističke borbe, Tommy radi prema prilagođenom radnom vremenu, a raspored se može pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.

Arena centar radi prema redovnom radnom vremenu, osim Hrvatske pošte, Fine, PBZ-a i javnog bilježnika, koji neće raditi.









Avenue Mall u Novom Zagrebu radit će kao i obično. Raspored trgovina i radno vrijeme mogu se pronaći na njihovim službenim stranicama OVDJE.

City Center one West i City Center one East će raditi od devet do 21 sat, osim Hrvatske pošte i Fine. City Center one u Splitu radit će od devet do 22 sata.