‘NEMOJTE ME JE*ATI U ZDRAV MOZAK!’ Pernar se okomio na novinare, ‘lažete ljigavci’: ‘Maknite se od mene’

Autor: I.G.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar nedavno je na svom Telegram kanalu analizirao odnos hrvatskih medija prema sebi. Pernar, koji je poznat po svojim kontroverznim stavovima i političkim nastupima, tvrdi da su mediji opsjednuti njime bez obzira na to je li riječ o prodaji izleta ili svjedočenju na sudu. Pernar je istaknuo primjer prodaje izleta u Dubrovniku kao jedan od trenutaka kada su mediji pokazali poseban interes za njegovim djelovanjem.

“Mediji imaju fiksaciju na mene, neovisno o tome prodavao ja izlete na Peskariji ili svjedočio na sudu u Ndoli.

Kad sam u Dubrovniku prodavao izlete sjatili su se na mene, došli bi i samo izvadili mikrofon i novinarsku iskaznicu iz torbe i htjeli čuti kako ja prodajem karte, slikati ljude koji ih kupuju i slično.





Totalna laž

Ja nisam tražio od njih da dolaze niti sam prodavao karte da bi privukao njihovu pozornost. Radio sam to kako bi imao od čega za živjeti.

Sjećam se kad sam par sklekova napravio ujutro u portu, netko je slikao, opet su svi mediji objavili kako ja tamo radim sklekove.

Njima je vijest nešto što nikome normalnom nije vijest niti je to samo po sebi zanimljivo ikome s mozgom.

Onda će mediji reći da sam ja u medijima jer želim bit u centru pažnje. Totalna laž, ja da radim na kiosku Tiska i prodajem karte za ZET, novinari bi došli tamo i slikali me kao majmuna u zološkom vrtu. To zvuči smiješno kada ovako kažem, ali to vam je istina.

Ja vašu pozornost ne trebam

I još bi ljigavci napisali da sam u medijima jer želim bit u centru pozornosti, da se o meni piše?!

Nisam ja u medijima jer želim bit u njima, meni to uopće ne treba da oni pišu o meni, jer realno, samo me blate i vrijeđaju. Nećete tamo jednu lijepu riječ o meni pročitati.









Gospodo novinari, nemojte mantrati da želim bit u vašim novinama, radio i TV postajama, ja vašu pozornost ne trebam, ne morate pisati o meni. Ali ako već imate fiksaciju na mene i želite pisati o meni, nemojte pisati da sam ja u vašim medijima jer želim biti u njima.

Maknite se od mene i ignorirajte me, ja vas ne volim, ne volite ni vi mene. Nastavite svoje živote bez mene.

Ako možete, ako ne možete ako želite stalno pisati o meni, nemojte me je*at u zdrav mozak i stalno govorit da ja želim da se o meni piše nego jednostavno recite Pernar nam je zanimljiv karakter i zato o njemu pišemo”, ističe Ivan Pernar.