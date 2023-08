‘Nemojte lagati, ovaj je bio 4’ Novi potres na Baniji, ljudi su izvan sebe: ‘Neka stane više, kuće neće izdržati’

Tlo u Petrinji i okolici danas je posebno nemirno pa je stanovnike ovog kraja i u večernjim satima uznemirila neugodna tutnjava. Nakon što je prvi put zatreslo u 15 sati i 20 minuta, a magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru, “udarilo” je opet u 20 sati i 37 minuta.

Ovog puta, prema informacijama EMSC-a, magnituda je iznosila 2.4 prema Richteru, a epicentar se nalazi 14 kilometara od Siska.

Sudeći po komentarima na aplikaciji, ljudima su se ponovno otvorile stare rane.

Earthquake M2.4 occurred 29 km S of Zagreb – Centar (Croatia) 5 min ago (local time 20:37:47).

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/5lMQZhSshi

🖥https://t.co/boW1VMZZvI pic.twitter.com/2piPEggjIc

