‘NEMOJTE IZDATI CRNU GORU, PRETKE I POVIJEST!’ Vučić bijesni uoči izbora, ne ide sve po planu: ‘Šutim na svaku uvredu, mene bi objesili da sam to rekao’

Autor: L.B.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije zadovoljan podrškom regionalnih lidera Mili Đukanoviću uoči izbora u Crnoj Gori te je komentirao tu situaciju i osvrnuo se i na izjavu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Tako je u govoru koji je održao u Kraljevu, Vučić poručio kako dužnosnici regionalnih zemalja svoju podršku uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori daju Mili Đukanoviću koji, kako ističe predsjednik Srbije, koristi priliku da vrijeđa i Srbiju.

“Čuli ste da su Denis Bećirović i Albin Kurti otvoreno podržali Mila Đukanovića, šutim na svaku uvredu pa i Đukanovića kome ću odgovor dati u ponedeljak. Zamislite da sam ja rekao to što Bećirović i Kurti, pa nema mjesta u svijetu gdje me ne bi objesili, od Bruxellesa do Washingtona, medija koji o tome ne bi pisao. Ovako je to normalno i normalno je da Srbija ništa ne kaže”, rekao je Vučić.





‘Nikada nisam upotrijebio izraz ‘srpski svet’

Naglasio je i kako slabljenjem Srbije žele napraviti balans u regiji.

“Ovako je normalno da oni to rade. Zašto to rade? Zato što Srbija uvijek mora biti netko tko će biti slabiji od njih u regiji, jer oni tada jačanjem svih njih prave takozvani balans. Zapravo prave disbalans. Čuli ste od kandidata u Crnoj Gori, Bosni, bajkolike priče o ‘srpskom svetu’ kako mi ugrožavamo ne znam koga. A koga to?”, pita Vučić.

Osim toga, poručio je kako nikada nije upotrijebio sintagmu “srpski svijet”.

“Šutim na uvrede iz Crne Gore, pa i tog Đukanovića koji će odgovor dobiti u ponedjeljak. Neću se miješati u njihove izbore”, ističe Vučić.

‘Nije svejedno što ćete odlučiti u nedjelju’

Inače, Bećirović je u videoporuci uputio podršku Mili Đukanoviću te je pozvao građane Crne Gore da glasaju za aktualnog predsjednika.

“Nije svejedno što ćete odlučiti u nedjelju. Nije svejedno ni nama u Bosni i Hercegovini kakav ćete izbor napraviti. Mi našu Bosnu i Hercegovinu nikada nećemo izdati. Nemojte ni vi Crnu Goru. Nemojte izdati pretke, nemojte izdati povijest, čuvajte državu”, kazao je Bećirović.









Istaknuo je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina spadaju u red najstarijih država u jugoistočnoj Europi i kao član Predsjedništva države Bosne i Hercegovine njegova je i ljudska i politička obaveza da podrži snage koje se bore za očuvanje nezavisne Crne Gore.

“Ja sam čovjek koji ima stav jasan i glasan, precizan i nedvosmislen. Bezrezervno podržavam ljude koji se bore za nezavisnu Crnu Goru. Predsjednik Milo Đukanović je dokazani borac za crnogorsku državu i prijatelj Bosne i Hercegovine”, poručio je Bećirović te pozvao građane da u nedjelju svi izađu na izbore i da time spase svoju domovinu.