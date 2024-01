Nemilosrdno ubio sedam osoba iz iste obitelji: ‘Ovo je nešto najgore što sam ikad vidio’

Muškarac osumnjičen za ubojstvo sedam ljudi u dvije kuće u predgrađu Chicaga oduzeo si je život nakon sukoba s policijom. Osumnjičeni Romeo Nance (23) pronađen je u Teksasu u ponedjeljak, više od 1000 kilometara od mjesta gdje je ubijeno sedam osoba, u gradu Joliet oko 56 kilometara od Chicaga, izvijestila je policija. Policija je osumnjičenog za ubojstva vatrenim oružjem pronašla nakon bjesomučne potrage. Vjeruje se da je povezan i s dvije druge pucnjave u nedjelju u kojima je ubijen 28-godišnji muškarac.

Nakon što je u ponedjeljak pronađeno sedam tijela, vlasti su zamolile javnost za pomoć u pronalasku Nancea, uz upozorenje da je naoružan i opasan. Istražitelji tek trebaju utvrditi njegov motiv za ubojstva, a šef policije Jolieta, Bill Evans, tvrdi da je osumnjičeni poznavao sve žrtve.

JUST IN: A manhunt is currently underway for Romeo Nance who allegedly killed 8 people in what the local police chief says is “the worst crime scene” he has ever seen.

An investigation was launched into Nance on Sunday in Joliet, Illinois after 2 separate shootings.

