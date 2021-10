‘NEMAN JE MEĐU NAMA, OPASNA JE’ Penava šalje ozbiljno upozorenje: ‘Sve sam, samo ne marioneta’

Autor: L.B.

Na izvanrednom saboru stranke, u subotu je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izabran za novog predsjednika Domovinskog pokreta.

U svom je govoru poručio da prihvaća izazov kako bi Hrvatsku “vratio od onih koji su je oteli”. Iako su novom predsjedniku čestitali ostali članovi stranke, s Miroslavom Škorom nije se čuo.

”Jesmo li prijatelji ili nismo? Ja se ne odričem prijatelja putem medija. Podijelim to s njima u četiri oka”, rekao je Ivan Penava u Dnevniku.

‘Takve teze postavljaju oni koji se boje mene’

Na pitanje je li malo čudno što je bio jedini kandidat za predsjednika stranke, Penava je rekao kako na to gleda kroz drugu prizmu.

”Ovisi kako gledate, osobno volim da svaki čovjek ima dovoljno slobode. Je li čudno što sam bio jedini kandidat? Možda možemo gledati kroz drugu prizmu. Članstvo ima povjerenja, najistaknutiji članovi su dali potporu mojoj kandidaturi”, pojasnio je Penava.

No, prije samih izbora, moglo se čuti kako će zapravo glavnu riječ u stranci voditi netko drugi, pa je rekao:

“Naravno… Svatko može postaviti tezu kako želi. To postavljaju oni koji se boje DP-a, koji se boje mene. Ivan Penava je gradonačelnik grada Vukovara i sve je samo ne marioneta. Uvijek sam interes Vukovaraca gurao na prvo mjesto”, istaknuo je.

Pojasnio što je mislio govoreći o ‘nemanima’

Penava je iznio i kako mu je razumljivo što se prije skandiralo Škori, budući je on i pokrenuo tu priču.









“Ja nisam opterećen tim stvarima. Od prvog dana svog mandata sam se postavio da služim građanima koji su me izabrali”, istaknuo je.

Čestitao je suverenistu Marijanu Pavličeku. Rekao je da su dobro surađivali sedam godina.

”Osobno sam čovjek koji teži suradnji sa svima”, kazao je.

Novi lider Domovinskog pokreta pojasnio je ovom prilikom i na što je mislio kada je govorio o ‘nemanima’.









“Govorimo o dubokoj državi i pojam je to koji drži Hrvatsku zarobljenom. Nekad se to vezalo za Udbu. Danas je to mentalni sklop koji nema veze s Udbom. Ljudi koji misle da njihov novac vrijedi više od vašeg – u investicijama, da je njihov život vrjedniji od vašeg i mog… Riječ je o mentalnom sklopu bivšeg režima gdje je partija jedina bitnijea od države”, objasnio je Penava.

‘Staromodne politike zapravo su ono što čini Hrvatsku’

Osim toga, rekao je kako tih stvari ima i u HDZ-u.

”Ne mogu reći da ih nema, dapače – ima ih. Ali moramo biti fer. To je i moja politika, koja nam je stvorila državu. Moramo se složiti da je neman među nama i da je posebno opasna”, istaknuo je.

Vezano za program Domovinskog pokreta, Penava je rekao kako kreće od malih koraka.

”Bit ćemo pošteni, marljivi i hrabri”, zaključio je Penava i istaknuo da su “staromodne politike zapravo ono što čini Hrvatsku”.