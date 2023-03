‘NEMAMO PRAVO PROGLASITI ŽUPNIKA KRIVIM!’ Nadbiskup Hranić o svećeniku kojeg nazivaju pedofilom: ‘Majka je tražila njegovu pomoć’

Autor: I.G.

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je danas održao press konferenciju kako bi se suočio s tvrdnjama da nije poduzeo odgovarajuće mjere nakon što mu je prijavljeno seksualno zlostavljanje maloljetnika od strane svećenika pedofila iz Sotina. Kako je pisao tjednik Novosti, nadbiskup Hranić je znao za ovaj slučaj, ali nije poduzeo nikakve akcije u roku od 14 mjeseci.

Nadbiskup je izjavio da je svjestan ozbiljnosti i dubine ozljeda i rana koje nastaju zlostavljanjem te da Crkva i svi njezini ljudi žele se suočiti sa svakim zlodjelom i slabošću u svojim redovima.

“Crkva i svatko od nas crvkenih ljudi, pa tako i ja, želimo se suočiti sa svakim zlodjelom i slabošću u svojim redovima. Crkva je po svom poslanju i po naravi svjedok Evanđelja, radosne i osloboditeljske vijesti Isusa Krista. I zato kad je u pitanju nasilje nad maloljetnicima, u Crkvi dana više nema mjesta toleranciji. Susret s prijavom o možebitnom seksualnom zlostavljanju maloljetnika iznova nas čini svjesnima da je zaista riječ o delikatnom području i svi smo dužni pristupiti s velikom ozbiljnošću i odgovornošću”, kazao je.





‘Majka je molila župnika za pomoć’

“Treba razumjeti roditeljske osjećaje i njihovu patnju, no treba voditi računa i o dostojanstvu eventualnog počinitelja. Pristigla prijava je prijava koja uvijek treba biti provjerena i ispitana”, dodao je.

Nadbiskup Hranić je također izrazio sućut prema svim roditeljima koji su prošli kroz ovakve situacije i naglasio da je potrebno voditi računa o dostojanstvu eventualnog počinitelja. Nadbiskup je istaknuo da je primio prijavu na račun bivšeg župnika u Sotinu i sastavio zapisnik s majkom koja je došla prijaviti nasilje prema svojoj kćerci.

“U razgovoru mi je dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. Prema majci, kćerkina psihička bolest je bila posljedica župnikovog ponašanja, a prema župniku majka je molila njegovu pomoć i da razgovara s kćerkom kod koje je već bila prisutna bolest”, rekao je. Kaže da je dobio dobijam da mu župnik otvoreno o svemu govori i ništa ne skriva.

‘Solidariziramo s potencijalnim žrtvama’

Nadbiskup je opisao svoj razgovor sa sada već pokojnim župnikom te izjavio kako mu je župnik dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. Prema majci, kćerkina psihička bolest bila je posljedica župnikovog ponašanja, dok je prema župniku majka molila njegovu pomoć i da razgovara s kćerkom kod koje je već bila prisutna bolest. Nadbiskup Hranić tvrdi da je učinio sve što je bilo moguće i potrebno u ovom slučaju te da je prijava uvijek trebala biti provjerena i ispitana.

“Želim naglasiti da se solidariziramo s potencijalnim žrtvama te suosjećamo s njima i njihovim roditeljima, ponizno ih molimo za oproštenje zbog trauma i rana koje nose, ako ih je uzrokovao svećenik naše nadbiskupije, sada već pokojni. Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. No budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik nije bio pozvan ni na jedno ročište te da nije došlo do pravomoćne presude, moramo reći da nije moralno te još uvijek nemamo pravo proglasiti župnika krivim i njega, koji se pokojni više ne može braniti, nazivati pogrdnim imenima. Serijski, seksualni grabežljivac, predator itd. kao što to možemo vidjeti u medijima”, rekao je Hranić na konferenciji za medije.