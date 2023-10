Nema više mame i tate? Zagrebačka vlast šokirala: ‘To je sekta, neće stati’

Gradske vlasti u Zagrebu ponovo su se našle na meti teških optužbi, nakon što je RTL došao u posjed dokumenata koji su poslani zaposlenicima Grada Zagreba s djecom, a koji žele da njihov mališan dobije poklon od svetog Nikole.

Naime, ovaj dokument kontroverzan je jer se u poljima koja su prijašnjih godina bila označena s "otac" i "majka" sada imaju nazive "roditelj 1" i "roditelj 2".





Upitali smo glasnogovornicu Grada Zagreba Dinku Živalj je li ovaj dokument autentičan. Potvrdila je kako je ovaj dokument poslan roditeljima koji rade za Grad Zagreb, ali nas uvjerava kako ta odluka nije bila politički ili ideološki motivirana, već se radi o praktičnom razlogu.

Dva poklona su previše

“Izjava je temeljena na novom kolektivnom ugovora za službenike i namještenike Grada Zagreba, koji slijedi zakon o definiciji roditelja i skrbnika. Ona služi tome da, ako u gradskoj upravi rade dva roditelja, samo jedan od njih može dobiti poklon”, rekla nam je Živalj.

Na upit je li ta odluka bila motivirana ideološki, Živalj odgovara kako je “To stvar kolektivnog ugovora i zakona”.

Figurativno rečeno, odgovor gradskih vlasti u ovom slučaju nije da se radi o nametanju rodne neutralnosti, već da ne žele jednom djetetu dati dva božićna poklona.

Peternel: ‘Oni neće stati dok se ne pobunimo’

Ovaj potez duboko je uznemirio članove gradske oporbe, a među njima je i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta, koji gradsku vlast Tomislava Tomaševića naziva "Sektom". Za portal Dnevno poručio je kako objašnjenje njihove glasnogovornice uzima s dozom skepticizma.









“Ovdje se opet radi o jeftinim političkim provokacijama skupine koja laže ljude. Ništa oni ne rade od onoga što bi trebali, onoga što muči građane i radi čega su izabrani. Cijelo vrijeme ideološki provociraju. Ako su oni veliki demokrati i liberali kakvima se prikazuju, trebali bi ako ništa drugo poštivati volju građana, koji su na referendumu izglasali da je brak zajednica muškarca i žene.

Svi mi koji znamo logički razmišljati shvatit ćemo da su svi ti građani sigurno za to da se poštujku tradicionalne vrijednosti i obitelj kao zajednicu oca i majke, te da se ne ide na rodno ideološko provociranje. Oni očigledno ne poštuju demokraciju i ne razumiju što je volja birača, već smatraju da, budući da su dobili određen broj glasova, imaju pravo ideološki terorizirati građane. Zato ćemo pozvati građane da se tome suprostave. Ne samo zbog toga, već i zbog njihove opće nesposobnosti”, rekao nam je Peternel.

‘Ništa im ne vjerujem’

Upoznali smo ga s odgovorom koji nam je dala glasnogovornica Grada Zagreba te smo ga upitali što misli o tom objašnjenju:

“Zgodna je to interpretacija i drago mi je da su se barem potrudili doći do toga. naravno, ja im uopće ne vjerujum, budući da znamo da je i u drugim zemljama, koje su rodno osvještene, došlo do slučajeva gdje su se dijelili rodno ideološki obrasci. Za očekivati je da će se oni voditi tom praksom. Ovo im može doći kao dobar kontraargument, ali ja se navodim njihovim dosadašnjim ponašanjem.

Kaže kako Možemovci počinju i sami shvaćati da su pretjerali s ideološkim temama.









“Vide oni stanje na terenu. Njihovi vlastiti ljudi im otkazuju povjerenje i raspadaju se mjesni odbori i gradske četvrti. To je opasna tendencija, ali to su njihovi stranački problemi. Meni se ne sviđa to što građani ostaju zanemareni”, rekao nam je Peternel, a svoje nezadovoljstvo objavio je i na Facebooku:

Roditelj1 i Roditelj 2 umjesto imena oca i majke.

“Roditelj1 i Roditelj 2 umjesto imena oca i majke. Oni neće stati dok se ne pobunimo i ne razjurimo ih. Makar i građanskim neposluhom.

Sekta, vidimo, gospodariti otpadom ne zna. Vrijeme je da mi preuzmemo zbrinjavanje smeća!”, poručio je Peternel na Facebooku i najavio održavanje tiskovne konferencije na ovu temu.

“Više na pressici”, poručio je Peternel.