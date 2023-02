NEMA VIŠE ‘FENSI ŠMENSKI CRNČIĆA’! Zeko bi ‘hop’, šef rekao ‘stop’: ‘Ta jadna žena, evo, ja se ježim, za nju se treba moliti’

Autor: Dnevno.hr

Veliki preokret nazire se za Hrvoja Zekanovića jer će, sudeći prema najnovijem razvoju događaja, u Saboru od sada morati svirati nekim drugim notama.

Naime, pošto je političkim manevrom postao dodatak HDZ-ovoj vladajućoj većini, vjerojatno je s velikim interesom pratio što je danas na sjednici Vlade govorio šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

A ako nije pratio uživo, mora da se dobrano zapitao nakon što je negdje pročitao kako Plenković govori o slučaju ‘Zambija’ ili ‘Kongo’, odnosno o hrvatskim državljanima koji se trenutno nalaze i pritvoru u toj afričkoj zemlji jer ih se sumnjiči za pokušaj trgovine djecom iz DR Kongo, iz koje su ih željeli posvojiti.





Plenković: Zgroženi smo retorikom onih koji osuđuju

Plenković je prilično oštro govorio o atmosferi koja se stvorila u javnosti vezano za čitav slučaj, a koju je svojim izjavama potpiriti pomogao i sam Zekanović.

“Želim nešto reći o ozračju koje je stvara, prva poruka je da će hrvatska Vlada štititi prava i interese državljana u Zambiji, to radimo od trenutka kada smo saznali za pritvaranje i dalje ćemo činiti. Zgroženi smo retorikom i potezima onih koji bez dokaza prokazuju, osuđuju. To je neodgovorno i opasno. Politizacija teme očito služi za osobnu promociju pojedinaca i stjecanja vidljivosti određenih stranaka, to čine pod krinkom zaštite prava djece u Africi. Olako, bez dokaza insinuira se da su im roditelji trgovci djecom. Ta djeca na ulici i u školi doživljavaju da ih se naziva ukradenima. To su djeca iz siromašnih zemalja, njihova integracija je ionako zahtjevna. Pozivam građane da govor mržnje ne bude važniji od dobrobiti djece. Ako je bilo nepravilnosti, o tome će odlučivati nadležna tijela, Vlada će štititi interese te djece koja su hrvatski državljani. Štitimo pravo svakog državljana na pravično suđenje”, rekao je premijer na početku sjednice Vlade.

Kako je govorio Zekanovi? ‘Imaš li ti crnčića, imam i ja, to je fensi šmensi’

A što je o toj temi dosad govorio Zekanović?

U Saboru je u nekoliko navrata izgovorio zaista skandalozne rečenice nad kojima će se, sada zasigurno, morati ozbiljno zamisliti.

“Netko je kupio dijete u Africi, to je trgovina djece jer je to fensi šmensi, crno dijete, neće Srbina ili Roma nego crnca. To im taman lijepo paše uz opciju Možemo, koji se uvijek trude biti drugačiji. ‘Imaš li ti crnčića? Imaš, imam i ja svoga”, govorio je Zekanović, na što ga je odmah prekinuo potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin.

Za Novi list prije koji dan dao intervju u kojem je manje-više, ponavljao izraz ‘kupovina djece’.









“Ja sam među prvima rekao i da je ovo u Zambiji jako upitna stvar. Svi znamo da se djeca kupuju, da u Zambiji koštaju 20.000 eura”, a na opasku da je opasna tvrdnja da je netko kupovao djecu, brzo je odgovorio:

“Ne, nisam to rekao, samo sam rekao da znamo da kupovina djece postoji u tim zemljama. Ovi naši su završili u zatvoru, i muka mi je da je ta osoba koja je žensko-muško, i po meni je žena, jer ne možeš samo tako promijeniti spol, još završila u muškom zatvoru, usred Afrike. Pa to je užasno, ta jadna žena, evo, ja se ježim, za nju se treba moliti. Ovo je grozan slučaj. Međutim, sad kad oni dođu u Hrvatsku i dovedu tu dječicu koja su dobila hrvatske dokumente, oprostite, ali njih treba ispitati – kako ste vi to dobili? Treba im pomoći, dovesti ih u Hrvatsku, ali onda ih treba ispitati i utvrditi jesu li sudjelovali u trgovini djecom. Mislim da se svi slažemo oko toga”, rekao je Zekanović.

Sutra je nova sjednica Sabora, očekuje se da će biti napeto jer je na dnevnom redu glasovanje pa možda neće stići slobodno govoriti 0 tome tko je i gdje po njemu kupovao djecu, no tema je aktualna, daleko od razrješenja pa je zanimljivo kako će u budućnosti oblikovati svoj diskurs.









Zna i Zekanović da Plenković ima radare, bez obzira na to što oporba nekad tvrdi da baš i ne rade.